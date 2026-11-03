La NASA vous offre une carte d’embarquement pour Titan, mais il y a un petit détail

Une destination extraordinaire, une carte d’embarquement personnalisée et une arrivée prévue en 2034 : la NASA ouvre une drôle de liste de passagers. Pour voyager jusqu’à Titan, la plus grande lune de Saturne, il suffit d’inscrire son nom. Mais personne ne monte vraiment à bord.

Photo of author
La Rédaction
Publié le
Lecture : 2 min
0
B64e7181 Envoyer Son Nom Sur Titan
La NASA vous offre une carte d’embarquement pour Titan, mais il y a un petit détail © Social Mag
LinkedInWhatsApp

Envie de changer d’air ? La NASA propose une destination assez difficile à trouver sur les comparateurs de vols : Titan, la plus grande lune de Saturne. Le départ est prévu en 2028, l’arrivée en 2034 et la carte d’embarquement est personnalisée. Seule petite différence avec un vrai voyage : ce n’est pas vous qui partez, mais votre nom.

L’agence spatiale américaine a lancé le 29 octobre 2026 une opération baptisée « Journey to Titan ». Les personnes intéressées peuvent inscrire leur nom sur une liste destinée à être enregistrée sur une micropuce. Celle-ci sera installée à bord de Dragonfly, l’engin que la NASA prépare pour explorer Titan.

En échange, chaque participant peut obtenir une carte d’embarquement numérique à son nom. Un souvenir amusant à montrer à ses proches, avec une destination qui change un peu des vacances à la mer.

Comment inscrire son nom pour ce voyage pas comme les autres ?

La démarche se fait directement sur le site d’inscription de la NASA. Il suffit de suivre les indications du formulaire pour demander l’ajout de son nom à la liste et recevoir sa carte d’embarquement personnalisée.

La date limite est fixée au 15 janvier 2027, à 23 h 59, heure de la côte Est des États-Unis. Pas besoin de prévoir une valise, un passeport ou une combinaison spatiale. Le dispositif est symbolique : ce sont les noms enregistrés sur une puce qui effectueront le voyage.

Il faudra aussi faire preuve de patience. La mission doit décoller au plus tôt en juillet 2028, avant de rejoindre Titan à la fin de l’année 2034. Autant dire que la carte d’embarquement servira longtemps avant l’heure de l’arrivée.

Au bout du voyage, une lune où il pleut du méthane

La destination n’a rien d’un paradis touristique. Sur Titan, il existe des nuages, des rivières, des lacs et même des pluies. Mais l’eau n’y joue pas le même rôle que sur Terre : la NASA explique que les liquides présents à la surface sont notamment du méthane et de l’éthane.

La mission Dragonfly n’aura donc pas pour objectif d’organiser une excursion, mais d’étudier la chimie de cette lune étonnante. Le véhicule ressemble à un gros drone doté de huit rotors. Il doit se déplacer entre différents endroits, prélever des matériaux et analyser les conditions qui pourraient éclairer l’histoire des ingrédients nécessaires à la vie.

La campagne permet ainsi au grand public de s’associer, très modestement mais concrètement, à cette exploration spatiale. Le nom des participants devrait voyager jusqu’à un monde que personne n’a encore pu visiter.

Une idée de souvenir à conserver en famille, donc : en 2034, il sera peut-être possible de dire que son nom est arrivé sur Titan, même si l’on n’a pas quitté son canapé.

Suivez-nous sur Google NewsSoutenez-nous en nous ajoutant à vos favoris Google Actualités.

Sur le même thème :

1512bcf2 Blocages Des Lycees Le 3 Novembre Pourquoi Les Etu
Société

Blocages des lycées le 3 novembre : pourquoi les étudiants relancent la mobilisation partout en France

1259863f Greve Sncf 5 Novembre 2026
Société

Grève du 5 novembre : les premiers avis SNCF tombent, voici quand vérifier votre train

B8210d9b Ia Achats Noel 2026
ConsommationSociété

Cadeaux de Noël 2026 : l’intelligence artificielle entre dans les habitudes d’achat des Français

7b4fc22a Petition Cnews
Médias & InformationSociété

Pétition CNews : plus de 650 000 signatures, une mobilisation citoyenne qui arrive devant les députés

Le Coin RSESociété

Chauffage hiver 2026 : l’État abandonne 100 millions d’aides aux précaires

Ca8052ed Pluies Orageuses Des Mercredi Ce Qui Attend Les Fr
Société

Pluies orageuses dès mercredi : ce qui attend les Français après le retour du froid

Laisser un commentaire

© 2024 | Social Mag  | Tous droits réservés

Share to...
BufferCopyFlipboardHacker NewsLineLinkedInMastodonMessengerMixPinterestPrintRedditSMSTelegramThreadsTumblrVKWhatsAppXingYummly