Pluies orageuses dès mercredi : ce qui attend les Français après le retour du froid

Météo-France prévoit une baisse des températures et un épisode pluvio-orageux sur le pourtour méditerranéen les 4 et 5 novembre. Voici les régions concernées et les précautions pratiques à connaître, à mesure que les prévisions se précisent.

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Pluies orageuses dès mercredi : ce qui attend les Français après le retour du froid © Social Mag
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La première semaine de novembre s’annonce fraîche sur une grande partie de la France, tandis que les pluies doivent gagner le pourtour méditerranéen. Dans son bulletin publié le 2 novembre, Météo-France prévoit une dégradation pluvio-orageuse mercredi 4 et jeudi 5 novembre, surtout sur le Languedoc et autour du golfe du Lion.

Mercredi et jeudi : où les pluies sont attendues

Mercredi, les précipitations remontant de Méditerranée devraient principalement toucher le Languedoc, avec des débordements possibles vers l’Auvergne et le Limousin. Jeudi, Météo-France prévoit un renforcement des pluies sur le pourtour du golfe du Lion, accompagné d’un vent d’est à sud-est assez fort.

Ces indications décrivent une prévision susceptible d’évoluer. Pour connaître les éventuelles vigilances et leur niveau, les habitants concernés doivent consulter les bulletins officiels actualisés avant un déplacement ou une activité exposée.

Gelées matinales et températures sous les normales

La fraîcheur touche également une large partie du territoire. Mardi 3 novembre, des gelées matinales sont attendues en plaine du Sud-Ouest au Nord-Est. Mercredi, les maximales devraient être inférieures de 2 à 4 °C aux normales de saison par endroits, selon Météo-France.

Pour les trajets matinaux, l’humidité, les brouillards et les gelées justifient une attention particulière aux conditions de circulation. Dans les secteurs concernés par les pluies soutenues, mieux vaut vérifier l’état des routes et éviter de s’engager sur une chaussée inondée. Les prévisions et les consignes officielles restent la référence pour adapter ses déplacements.

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