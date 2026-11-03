Noël 2026 : les Français avancent leurs cadeaux à novembre et repensent leurs achats

Les achats de Noël se préparent désormais bien avant décembre. Selon le baromètre Havas Market réalisé avec YouGov et présenté le 27 octobre 2026, 27 % des Français interrogés prévoient de faire l’essentiel de leurs achats de cadeaux pendant le Black Friday, contre 21 % un an auparavant. Au total, 55 % comptent concentrer leurs achats en novembre.

Cette évolution traduit une nouvelle organisation des fêtes : repérer les produits plus tôt, comparer les offres et répartir les dépenses sur plusieurs semaines. Le compte rendu de l’enquête Havas Market-YouGov porte sur 1 004 Français célébrant Noël et décrit des intentions déclarées, non des achats déjà réalisés.

Un budget cadeaux de 252 euros, mais des arbitrages serrés

Le budget moyen prévu pour les cadeaux atteint 252 euros, contre 245 euros en 2025. Le repas de Noël mobiliserait en moyenne 180 euros. Ces moyennes masquent d’importantes différences entre ménages : 43 % des répondants envisagent un budget cadeaux inférieur ou égal à 200 euros.

Près de huit personnes interrogées sur dix prévoient d’adapter leurs habitudes pour maîtriser leurs dépenses. Les promotions constituent une réponse possible, mais elles rendent également la comparaison des prix indispensable. Le coût final dépend autant du prix du produit que des frais de livraison, des conditions de retour et des éventuels services associés.

Le paiement fractionné gagne du terrain

L’enquête signale aussi un changement dans la manière de financer les fêtes. Trois répondants sur dix envisagent de payer certains achats en différé ou en plusieurs fois, contre 23 % en 2025. La proportion de personnes envisageant un crédit ou un prêt atteint 14 %, contre 7 % un an plus tôt. Ces réponses décrivent des projets de financement et non des crédits effectivement souscrits.

Pour les ménages, répartir les paiements peut faciliter la gestion du calendrier des dépenses, à condition de conserver une vision globale des sommes dues et des échéances à venir.

Les outils d’intelligence artificielle entrent dans la préparation des cadeaux

Les recherches d’idées évoluent également. Selon les résultats rapportés par Leptidigital à partir du baromètre, 23 % des Français citent déjà l’intelligence artificielle comme point de départ de leurs recherches de cadeaux, derrière les moteurs de recherche et les grandes plateformes commerciales.

Les assistants numériques servent à comparer, trouver une idée ou affiner une sélection. Ils ajoutent un canal aux recommandations des proches, aux catalogues et aux magasins. Le véritable changement de cette saison réside dans la combinaison de ces outils avec des achats plus anticipés et des budgets étroitement surveillés.