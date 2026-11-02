Mélenchon et TF1 : la polémique du 20 heures révèle une invitation déjà déprogrammée

Jean-Luc Mélenchon a annoncé qu’il ne se rendrait pas au journal de 20 heures de TF1 après une interview d’Édouard Philippe. La chaîne affirme que son passage avait déjà été retiré de la programmation : cette divergence éclaire la manière dont les rendez-vous politiques sont annoncés au public.

Dimanche 1er novembre, Jean-Luc Mélenchon a publié un message critiquant Anne-Claire Coudray après son entretien avec Édouard Philippe au journal télévisé. Il y indiquait qu’il ne participerait pas à l’édition du lundi. Mais lundi 2 novembre, TF1 a précisé à l’AFP que cette intervention avait été déprogrammée dès la fin de la semaine précédente, avant la diffusion de l’entretien contesté. Puremédias rapporte les précisions de la chaîne.

Une déclaration publique et une programmation qui ne coïncident pas

La controverse a commencé après une séquence consacrée à l’immigration et aux violences survenues en marge des manifestations du 17 octobre. Édouard Philippe a défendu son appréciation de la place de jeunes issus de l’immigration parmi les auteurs de violences. Jean-Luc Mélenchon a accusé la présentatrice d’avoir repris à son compte des propos qu’il juge racistes. Ces accusations expriment la position du responsable insoumis ; elles ont été contestées par TF1.

La chaîne a publiquement défendu le travail de sa journaliste et rappelé que les invitations de candidats à la présidentielle sont annoncées lorsqu’elles sont confirmées. Elle a également indiqué à l’AFP que le passage de Mélenchon avait déjà été annulé en fin de semaine. Télérama, avec l’AFP, expose les deux versions.

Ce que les téléspectateurs pouvaient réellement savoir

Un entretien envisagé en coulisses et un invité officiellement annoncé à l’antenne ne sont pas la même chose. Un proche du dirigeant de La France insoumise avait évoqué une participation au 20 heures dans la semaine précédant son rassemblement du 7 novembre. TF1 n’avait toutefois pas confirmé publiquement sa venue pour le lundi 2 novembre.

Cette distinction change la lecture de l’épisode : le message de Mélenchon constitue une prise de position politique contre le traitement journalistique d’un entretien, tandis que la chaîne conteste que son intervention soit encore programmée à cette date. Le Parisien, citant l’AFP, détaille la réponse de TF1.

Les médias deviennent eux-mêmes un sujet de campagne

L’échange intervient alors que plusieurs candidats déclarés à la présidentielle de 2027 utilisent leurs interventions télévisées et leurs publications sur les réseaux sociaux pour se répondre. La critique d’une question posée au journal télévisé se retrouve ainsi discutée publiquement, au même titre que les déclarations politiques de l’invité.

Pour le public, les éléments vérifiables sont la diffusion de l’entretien d’Édouard Philippe, le message de Jean-Luc Mélenchon et la réponse de TF1 sur sa programmation. Ils permettent de comprendre la polémique sans confondre un refus annoncé avec l’annulation effective d’un rendez-vous télévisé.