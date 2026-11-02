Déserts médicaux : 3 000 docteurs juniors arrivent, 80 % dans les territoires sous-dotés

Près de 3 000 docteurs juniors de médecine générale commencent à exercer dans des cabinets, maisons et centres de santé ce lundi 2 novembre 2026. Le ministère de la Santé prévoit d’en affecter environ 80 % dans les zones où l’accès aux soins est particulièrement difficile. Pour les habitants concernés, l’enjeu est d’abord très concret : disposer de possibilités supplémentaires de consultation près de chez eux.

Cette première promotion inaugure la quatrième année d’internat de médecine générale, créée par la réforme de 2022. Le ministère de la Santé précise que les affectations prioritaires concernent les zones d’intervention prioritaire (ZIP), les zones d’action complémentaire (ZAC) et les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Ces territoires connaissent des difficultés d’accès aux soins qui touchent aussi bien des espaces ruraux que des quartiers urbains.

Une répartition pensée pour les habitants qui attendent un rendez-vous

Le déploiement ne consiste pas à répartir uniformément les jeunes médecins entre les régions. Les lieux de stage sont choisis en fonction des besoins sanitaires et des capacités d’encadrement. D’après les informations publiées le 2 novembre par What’s up Doc, environ 400 docteurs juniors sont attendus en Île-de-France, tandis que d’autres promotions rejoignent notamment le Centre-Val de Loire et l’Occitanie.

Les docteurs juniors sont des médecins en fin de formation. Ils peuvent mener des consultations et participer au suivi de patients, dans le cadre d’une autonomie supervisée par un médecin généraliste maître de stage. Le ministère décrit cette dernière année comme une phase de consolidation de la pratique en médecine de ville, organisée autour de stages ambulatoires.

Des consultations supplémentaires, mais un enjeu de continuité

Pour un patient qui peine à trouver un rendez-vous, la présence d’un docteur junior peut accroître la capacité d’accueil d’un cabinet ou d’une maison de santé. Le fonctionnement dépend néanmoins de chaque structure : horaires de consultation, organisation du suivi et disponibilité du médecin encadrant ne sont pas identiques partout.

Le stage dure un an, généralement réparti en deux périodes de six mois. Ce calendrier crée un défi particulier pour les personnes atteintes de maladies chroniques, qui ont besoin d’un suivi régulier : la continuité de leur prise en charge doit être organisée avec l’équipe médicale, y compris lorsque le jeune praticien change de stage ou termine sa formation.

Le dispositif ne correspond pas à 3 000 installations définitives de généralistes. L’objectif affiché est aussi d’encourager les futurs médecins à choisir, à l’issue de leurs études, les territoires dans lesquels ils auront travaillé. Le bilan de cette politique dépendra donc autant des consultations assurées pendant l’année que des choix d’installation ultérieurs.

Une deuxième promotion attendue au printemps 2027

Une nouvelle vague d’environ 500 docteurs juniors est prévue en mai 2027, selon les éléments du ministère repris par Vidal. Cette montée en charge s’inscrit dans une réforme de la formation médicale destinée à rapprocher les futurs praticiens des besoins des habitants.

Pour les patients, la première étape consiste à se renseigner auprès des cabinets et maisons de santé de leur secteur sur les consultations proposées. Pour les territoires, le véritable indicateur sera la capacité à maintenir une offre de soins accessible lorsque cette première année de stage sera achevée.