Plan Épargne Retraite d’Entreprise Collectif : comment ça marche ?

Le Plan Épargne Retraite d’Entreprise Collectif constitue l’un des dispositifs de référence de l’épargne salariale française. Créé dans le cadre de la réforme de l’épargne retraite entrée en vigueur le 1er octobre 2019, il succède au PERCO, dont la commercialisation pour de nouvelles entreprises a cessé le 1er octobre 2020. Le PERECO permet aux salariés de se constituer une épargne à long terme, tout en bénéficiant d’une éventuelle contribution de leur employeur. Par ailleurs, il associe plusieurs sources d’alimentation, des mécanismes de défiscalisation et différentes modalités de sortie. Le Plan Épargne Retraite d’Entreprise Collectif s’inscrit ainsi dans une démarche de préparation financière à la retraite, complémentaire aux régimes obligatoires.

Plan Épargne Retraite d’Entreprise Collectif : fonctionnement et versements de l’épargne salariale

Le Plan Épargne Retraite d’Entreprise Collectif repose sur un principe simple : permettre aux salariés d’épargner pendant leur vie professionnelle. Son ouverture reste facultative pour l’entreprise. Toutefois, lorsqu’il est instauré, le dispositif doit être accessible à l’ensemble du personnel. Une ancienneté maximale de trois mois peut être exigée. L’adhésion demeure également facultative pour les salariés. Néanmoins, le règlement peut prévoir une inscription automatique, avec un délai de 15 jours pour la refuser, selon Service Public. Le Plan Épargne Retraite d’Entreprise Collectif peut recevoir des versements volontaires, des primes d’intéressement, des sommes issues de la participation et des contributions patronales. Il accueille aussi, sous certaines conditions, des droits provenant d’un compte épargne-temps ou de jours de repos non pris. En l’absence de compte épargne-temps, cette dernière possibilité concerne jusqu’à 10 jours par an. Par ailleurs, les sommes provenant d’autres dispositifs d’épargne retraite peuvent être transférées vers le PERECO. Cette diversité de financements permet de combiner effort d’épargne personnel et mécanismes de partage de la valeur. Le ministère de l’Économie rappelle, dans sa publication du 20 mars 2026, que l’épargne salariale associe les salariés aux résultats de l’entreprise. Elle favorise également la constitution d’une épargne financière. Le Plan Épargne Retraite d’Entreprise Collectif s’inscrit donc dans une logique de rémunération différée, sans se substituer au salaire.

L’abondement constitue l’un des principaux intérêts du Plan Épargne Retraite d’Entreprise Collectif. Cette contribution facultative permet à l’employeur de compléter les versements effectués par les bénéficiaires. Elle peut ainsi accélérer la constitution d’un capital retraite. En 2026, l’abondement ne peut dépasser trois fois la contribution du salarié, dans la limite annuelle de 7 690 euros, selon Service Public, dans sa mise à jour du 12 octobre 2026. À titre d’illustration, un versement personnel de 1 000 euros pourrait être complété par 3 000 euros d’abondement, si le règlement de l’entreprise prévoit ce niveau de contribution. Le capital investi atteindrait alors 4 000 euros avant frais, prélèvements éventuels et évolution des marchés. Toutefois, ce mécanisme dépend des conditions fixées par l’accord collectif. L’employeur peut également prévoir des versements initiaux ou périodiques sans contribution préalable du salarié, conformément aux règles applicables. Le Plan Épargne Retraite d’Entreprise Collectif représente ainsi un outil de fidélisation et de politique sociale. Dans ce domaine, Malakoff Humanis propose notamment un accompagnement juridique lors de la mise en place du dispositif, des outils de gestion et un accompagnement des épargnants. Son offre comprend également plusieurs supports d’investissement et des solutions d’épargne responsable, selon la présentation institutionnelle de son PERECO consultée en octobre 2026. Ces services illustrent l’importance de l’accompagnement dans la gestion d’une épargne destinée à rester investie pendant plusieurs années.

Les avantages fiscaux et optimisation des versements

La fiscalité constitue un élément déterminant du Plan Épargne Retraite d’Entreprise Collectif. Les versements volontaires peuvent être déduits du revenu imposable, dans la limite du plafond d’épargne retraite applicable au contribuable. Cette déduction reste néanmoins facultative. En effet, le salarié peut renoncer à cet avantage immédiat afin de bénéficier d’un traitement fiscal différent lors du retrait. Le Plan Épargne Retraite d’Entreprise Collectif permet donc d’adapter la stratégie fiscale à la situation du foyer. Par ailleurs, les primes d’intéressement et de participation affectées au dispositif bénéficient d’une exonération d’impôt sur le revenu, sous réserve du respect des conditions réglementaires. En 2026, le plafond individuel d’exonération de l’intéressement placé sur un plan d’épargne atteint 36 045 euros, contre 35 325 euros en 2025, selon le ministère de l’Économie, dans sa publication du 20 mars 2026. Cette progression accompagne la revalorisation du plafond annuel de la Sécurité sociale. Le Plan Épargne Retraite d’Entreprise Collectif offre ainsi un cadre fiscal distinct d’un placement financier ordinaire. Toutefois, l’avantage obtenu lors des versements ne signifie pas nécessairement une exonération intégrale lors de la récupération des fonds. La fiscalité dépend notamment de leur origine et des choix effectués à l’entrée.

Les avantages fiscaux du Plan Épargne Retraite d’Entreprise Collectif concernent également les entreprises. Sous réserve des conditions légales, les contributions patronales bénéficient d’un régime social favorable. Elles peuvent notamment être exonérées de certaines cotisations et être déduites du bénéfice imposable. Toutefois, le traitement applicable varie selon les effectifs, la nature des versements et les obligations sociales de l’employeur. Le Plan épargne retraite collective doit donc être examiné dans le cadre plus large de la politique de rémunération. Sur le plan patrimonial, l’avantage fiscal doit aussi être apprécié au regard de la fiscalité de sortie. Les versements volontaires initialement déduits sont soumis à l’impôt sur le revenu lors d’une sortie en capital, tandis que les gains suivent leur propre régime d’imposition. À l’inverse, les versements volontaires non déduits bénéficient d’une exonération d’impôt sur le revenu sur leur montant initial lors d’une sortie en capital, sans exonération générale des gains. Les sommes issues de l’épargne salariale relèvent encore d’autres règles. Cette distinction est essentielle pour mesurer le rendement net du Plan Épargne Retraite d’Entreprise Collectif. De plus, les prélèvements sociaux doivent être intégrés dans l’analyse. Le choix entre déduction immédiate et fiscalité différée dépend donc du taux d’imposition, de l’horizon de placement et des perspectives de revenus à la retraite.

Plan Épargne Retraite d’Entreprise Collectif : gestion pilotée, investissements et sortie à la retraite

La gestion financière représente un autre enjeu majeur du Plan Épargne Retraite d’Entreprise Collectif. Par défaut, les sommes investies sont généralement placées dans une gestion pilotée à horizon retraite. Ce fonctionnement adapte progressivement les investissements à la date prévisionnelle de départ. Lorsque cette échéance reste éloignée, une exposition plus importante aux actifs risqués peut être retenue. Ensuite, à mesure que la retraite approche, l’allocation évolue vers des placements considérés comme moins risqués. Le Plan Épargne Retraite d’Entreprise Collectif propose quatre profils de gestion à horizon retraite : prudent, équilibré, dynamique et offensif. Le profil équilibré constitue l’option appliquée par défaut en l’absence de choix contraire. Toutefois, cette gestion ne garantit ni le capital investi ni les performances futures. Les fluctuations des marchés financiers peuvent provoquer des pertes, même sur une période longue. Le Plan Épargne Retraite d’Entreprise Collectif doit également proposer au moins un support permettant notamment l’investissement dans un fonds solidaire. Les épargnants peuvent ainsi diversifier leurs placements selon leur tolérance au risque. Par ailleurs, les frais constituent un critère important. L’employeur prend en charge les frais de gestion courante pendant la présence du salarié dans l’entreprise. En cas de départ, certains frais peuvent ensuite être supportés par l’ancien salarié. Cette évolution renforce l’intérêt d’examiner les possibilités de transfert et les conditions tarifaires du contrat.

La disponibilité des fonds constitue enfin une caractéristique essentielle du Plan Épargne Retraite d’Entreprise Collectif. En principe, l’épargne reste immobilisée jusqu’à la retraite. Cependant, plusieurs situations permettent un déblocage anticipé, notamment l’acquisition de la résidence principale, certaines situations d’invalidité, le décès du conjoint ou du partenaire de Pacs, le surendettement et l’expiration des droits à l’assurance chômage. L’achat de la résidence principale ne permet toutefois pas de débloquer les droits issus de versements obligatoires. Le Plan Épargne Retraite d’Entreprise Collectif conserve donc une souplesse encadrée, sans offrir la disponibilité permanente d’un livret d’épargne. À l’échéance, les droits peuvent généralement être récupérés sous forme de capital, de rente viagère ou d’une combinaison des deux, sous réserve des règles propres à chaque compartiment. Le capital permet de disposer d’une somme immédiatement ou progressivement, tandis que la rente vise à procurer un revenu régulier. Par ailleurs, les droits constitués peuvent être transférés vers un autre PER, notamment lors d’un changement d’employeur. Le Plan Épargne Retraite d’Entreprise Collectif accompagne ainsi les différentes étapes d’une carrière professionnelle. Son fonctionnement exige néanmoins une lecture attentive du règlement, des modalités de sortie et des frais applicables. La comparaison des supports financiers, des options de gestion et des conditions fiscales permet d’évaluer plus précisément l’adéquation du dispositif aux objectifs de retraite.