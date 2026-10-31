Assurance retraite : les assurés ont jusqu’au 9 novembre pour donner leur avis sur les services

L’Assurance retraite a ouvert le 26 octobre une consultation nationale sur la qualité de ses services. Jusqu’au 9 novembre 2026, les personnes actives, les futurs retraités et les retraités peuvent faire part de leurs expériences et de leurs attentes. L’organisme prépare avec l’État ses orientations pour la période 2028-2032, comme le précisent les informations publiées le 28 octobre par la Carsat Sud-Est.

Accueil, téléphone, démarches en ligne : les services concernés

Le questionnaire ne demande pas aux participants de se prononcer sur l’âge légal de départ ou sur le niveau des pensions. Il porte sur des aspects très concrets du fonctionnement de l’Assurance retraite : démarches numériques, accueil téléphonique, rendez-vous en agence, accompagnement par les conseillers et clarté des informations.

Sur la plateforme officielle de consultation, l’organisme invite chacun à signaler ce qui fonctionne bien et ce qui pourrait être amélioré. Le questionnaire précise expressément que les débats politiques sur les réformes des retraites ne relèvent pas de sa compétence et que les contributions consacrées à ces questions ne seront pas analysées.

Cette distinction est importante pour les participants : la démarche vise l’expérience des usagers du service public, pas une consultation sur une future loi. Elle peut concerner, par exemple, la facilité à comprendre une réponse administrative, à obtenir un renseignement ou à effectuer une démarche à distance. Il s’agit de domaines sur lesquels l’organisme peut faire évoluer son fonctionnement.

Comment participer avant la clôture du 9 novembre

La consultation est ouverte aux actifs comme aux retraités, sans qu’il soit nécessaire d’attendre d’avoir liquidé sa pension. Les réponses sont annoncées comme anonymes et la participation prend quelques minutes. Le lien vers le formulaire figure également dans la fiche publiée le 30 octobre par Service Public.

Les personnes qui souhaitent contribuer peuvent décrire un contact récent avec l’Assurance retraite, indiquer les difficultés rencontrées ou exprimer leurs attentes pour les cinq prochaines années. Le réseau concerné comprend notamment les Carsat, ainsi que les organismes compétents dans les territoires ultramarins, comme le précise le questionnaire officiel.

Le 9 novembre est la date limite annoncée pour répondre. Il ne s’agit ni d’une échéance pour demander sa retraite ni d’une date de modification des droits à pension. Les démarches administratives habituelles continuent de relever des services et canaux de contact de l’Assurance retraite.

Des réponses destinées à préparer la feuille de route 2028-2032

Les contributions doivent alimenter les travaux préparatoires à la prochaine convention d’objectifs et de gestion, qui fixera les priorités de l’Assurance retraite avec l’État pour la période 2028-2032. La Carsat Aquitaine indique que l’objectif est de mieux tenir compte des usages et des attentes des assurés.

La consultation ne vaut toutefois pas engagement d’appliquer chaque proposition. Aucun changement de procédure, de délai de traitement ou de montant de pension n’est annoncé à ce stade. Pour les usagers, l’intérêt immédiat est de pouvoir signaler directement les points de friction dans leurs relations avec le service public, avant la définition de ses prochaines priorités.