Pétition contre CNews : plus de 240 000 signatures, comment participer à cette mobilisation

La pétition demandant le retrait de CNews de la TNT a franchi les 240 000 soutiens sur la plateforme de l’Assemblée nationale. Son accélération spectaculaire relance l’intérêt pour les pétitions citoyennes : voici comment fonctionne la signature en ligne et ce que représente cette mobilisation.

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La Rédaction
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Pétition contre CNews : plus de 240 000 signatures, comment participer à cette mobilisation © Social Mag
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La pétition contre CNews a dépassé les 240 000 signatures sur la plateforme officielle de l’Assemblée nationale, selon le compteur consulté tôt samedi 31 octobre 2026. Ce texte, déposé le 10 juin par Lucas Massoni, demande le retrait de l’autorisation de diffusion de la chaîne sur la télévision numérique terrestre. Il connaît une forte accélération depuis le milieu de la semaine.

Mercredi, la pétition comptait environ 45 000 soutiens, selon le décompte retracé par Le HuffPost le 30 octobre. Elle a franchi les 100 000 signatures jeudi, puis les 200 000 vendredi. Le compteur évolue au fil des nouvelles signatures : le chiffre affiché à un instant donné n’est donc pas un total définitif.

Une pétition ancienne, une mobilisation soudaine

La demande n’a pas été créée cette semaine. Elle figure depuis juin sur la plateforme des pétitions de l’Assemblée nationale, sous le numéro 5820. Son auteur reproche à CNews des manquements qu’il estime répétés et réclame la fermeture de la chaîne. Ces reproches et cette demande sont ceux du pétitionnaire ; les éventuelles sanctions audiovisuelles reposent sur des procédures et des décisions propres aux autorités compétentes.

L’accélération des signatures intervient au milieu de controverses nationales sur le traitement médiatique de l’attentat raciste survenu dans les Yvelines. Le 28 octobre, LCP rapportait que deux députés écologistes avaient demandé le retrait d’accréditations de médias du groupe Bolloré à l’Assemblée. Cette initiative distincte contribue au contexte du débat public, sans qu’il soit possible d’attribuer précisément chaque signature à un événement particulier.

Comment signer la pétition contre CNews ?

La démarche passe par la page officielle de la pétition, et non par un formulaire diffusé sur un réseau social. Un bouton invite à s’identifier avant de signer. La plateforme utilise FranceConnect pour vérifier l’identité et éviter qu’une même personne soutienne plusieurs fois le même texte.

Dans ses explications, l’Assemblée nationale indique que ce mécanisme vise à garantir l’unicité de la signature tout en préservant l’anonymat du signataire sur la pétition. Le service est ouvert aux personnes de nationalité française ou résidant en France, selon les conditions rappelées par Le HuffPost. Il reste possible de consulter le texte et son compteur sans le signer.

Ce que le nombre de signatures change pour les citoyens

Le franchissement de 100 000 soutiens donne à la pétition une visibilité supplémentaire sur le site de l’Assemblée. À partir de 500 000 signatures provenant d’au moins trente départements ou collectivités d’outre-mer, un débat dans l’hémicycle peut être envisagé, sous réserve d’une décision des instances parlementaires. Les règles officielles de la plateforme détaillent ces étapes.

Le compteur mesure donc le nombre de personnes ayant accompli une démarche de soutien vérifiée. Il ne constitue ni un sondage représentatif des Français ni un vote sur le maintien d’une chaîne à l’antenne. La pétition a été transmise à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, qui dispose de ses propres modalités d’examen.

Un débat sur les médias qui dépasse les réseaux sociaux

Le succès de cette initiative illustre la capacité d’un outil de participation institutionnel à concentrer rapidement une mobilisation nationale. La discussion porte à la fois sur les contenus d’une chaîne, la responsabilité des médias et la place donnée aux citoyens dans le débat public.

Pour les personnes qui souhaitent se faire une opinion, le texte intégral de la pétition, son auteur, sa date de dépôt et les règles de signature sont consultables sur le site de l’Assemblée nationale. La procédure permet de soutenir une demande politique ; les décisions relatives aux autorisations de diffusion relèvent, elles, du cadre légal de la régulation audiovisuelle.

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