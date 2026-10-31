Felipe VI auprès des victimes : 51 étrangers concernés par le drame ferroviaire, des Français encore injoignables

La catastrophe ferroviaire d’Urda, près de Tolède, touche des familles bien au-delà de l’Espagne. Vendredi 30 octobre 2026, le ministère espagnol des Affaires étrangères a recensé 51 ressortissants étrangers de 23 nationalités concernés par la collision. Les autorités françaises ont indiqué être sans nouvelles de plusieurs de leurs ressortissants, tandis que le roi Felipe VI et la reine Letizia se sont rendus au chevet des blessés.

La collision s’est produite mercredi 28 octobre sur la ligne à grande vitesse Madrid-Séville, lorsqu’un train de Renfe a percuté un convoi Iryo immobilisé. Selon Reuters, au moins 69 personnes ont perdu la vie. Les opérations d’identification et l’enquête se poursuivent, avec des familles qui attendent encore des réponses sur le sort de leurs proches.

51 ressortissants étrangers recensés, 22 situations encore à établir

Les chiffres communiqués vendredi par les autorités espagnoles détaillent la dimension internationale du drame. D’après Europa Press, qui cite le ministère espagnol des Affaires étrangères, les 51 étrangers concernés comprennent 18 personnes sorties indemnes, deux personnes décédées, neuf blessés et 22 personnes dont la situation restait à préciser à la mi-journée du 30 octobre.

Cette dernière catégorie reflète l’état encore incomplet des informations disponibles : elle ne constitue pas, à elle seule, un bilan définitif des disparitions. Le travail des autorités consiste à rapprocher les listes de voyageurs, les données hospitalières et les identifications des victimes, puis à informer les familles de manière fiable.

Du côté français, le Quai d’Orsay a confirmé jeudi à Reuters chercher à établir le contact avec plusieurs ressortissants et rester en lien avec leurs proches. Aucun nombre précis de Français concernés n’a été officiellement communiqué dans cette déclaration. L’ambassade de France en Espagne participe aux démarches en coordination avec les autorités locales.

Felipe VI et Letizia à l’hôpital de Tolède, au contact des familles

Jeudi 29 octobre, Felipe VI et la reine Letizia ont modifié leur agenda pour se rendre à l’Hôpital universitaire de Tolède. Ils y ont rencontré des blessés, des proches et des soignants mobilisés après la catastrophe. Selon l’agence espagnole EFE, leur visite a duré plus d’une heure et demie.

Le souverain a demandé que l’enquête établisse les causes de l’accident et que des mesures soient étudiées pour empêcher sa répétition. Cette prise de parole intervient au cours des trois jours de deuil national décrétés par le gouvernement espagnol. La visite royale souligne la place prise par l’accompagnement des victimes et de leurs familles, au-delà de la seule réponse technique et judiciaire.

Vendredi, le Premier ministre Pedro Sánchez a lui aussi reconnu la rupture de confiance provoquée par la collision et promis de rechercher des solutions pour la sécurité du réseau à grande vitesse, selon la communication officielle de la présidence du gouvernement espagnol.

Pour les proches en France, une attente qui dépend des identifications

La situation des ressortissants français donne à cette catastrophe espagnole une portée immédiate de part et d’autre des Pyrénées. Pour les familles, l’enjeu est d’obtenir des informations confirmées sur les personnes présentes à bord, leur éventuelle prise en charge et les démarches à suivre. Le recensement des passagers et l’identification des victimes relèvent des autorités espagnoles ; les services consulaires français assurent le lien avec les proches concernés.

L’enquête sur la collision suit son cours parallèlement à ces opérations humaines. Les premiers éléments examinés portent notamment sur le système de signalisation et sur les décisions de reprise de circulation après une panne, mais les responsabilités restent à établir. Pour les familles qui attendent, la priorité immédiate demeure la transmission d’informations vérifiées, à mesure que les identifications progressent.