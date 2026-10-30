Emploi des jeunes : 80 % des moins de 25 ans doutent de l’égalité des chances

Huit jeunes de moins de 25 ans sur dix estiment qu’à efforts égaux, les possibilités de trouver un emploi ne sont pas les mêmes pour tous. Ce résultat, issu d’une enquête Ipsos bva-CESI publiée le 26 octobre 2026 pour la Fondation Mozaïk, révèle une défiance plus forte parmi les jeunes que dans l’ensemble de la population.

À l’échelle de tous les répondants, 65 % jugent que certaines personnes disposent de moins d’opportunités professionnelles malgré des efforts comparables. La proportion atteint 80 % chez les moins de 25 ans et 90 % chez les jeunes vivant dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Le constat porte sur les perceptions recueillies par l’enquête ; il éclaire la manière dont les personnes interrogées évaluent l’accès au travail.

Les quartiers prioritaires davantage exposés aux difficultés déclarées

La différence ne concerne pas uniquement le regard porté sur la société. Parmi les habitants des quartiers prioritaires interrogés, 40 % déclarent avoir personnellement été désavantagés ou discriminés dans leur accès à l’emploi, contre 25 % des Français dans l’ensemble. Cette proportion atteint 58 % chez les 25-34 ans résidant dans ces quartiers.

Ces chiffres distinguent deux dimensions : d’une part le sentiment que les chances sont inégalement réparties, d’autre part le fait de rapporter une expérience personnelle de désavantage ou de discrimination. Ils ne constituent pas un décompte administratif des discriminations juridiquement établies.

L’attachement au principe d’égalité est pourtant largement partagé. Selon Ipsos, 96 % des Français considèrent que vivre dans un quartier populaire ou en zone rurale ne devrait jamais empêcher l’accès à un emploi. L’enquête a été présentée par la Fondation Mozaïk à l’occasion de la sixième édition du Sommet de l’inclusion économique.

Quand l’accès au travail touche aussi au sentiment d’appartenance

La question dépasse les entretiens d’embauche et les perspectives de carrière. Dans l’étude, 83 % des Français estiment que les difficultés d’accès à l’emploi peuvent conduire certaines personnes à se sentir moins intégrées à la société. Cette opinion est partagée par 96 % des élèves et étudiants interrogés et par 98 % de ceux résidant dans les quartiers prioritaires.

La Banque des Territoires a également rendu compte le 26 octobre de ces difficultés déclarées, en soulignant les attentes exprimées à l’égard de l’action publique. L’insertion professionnelle apparaît ainsi liée à la reconnaissance sociale et à la capacité de se projeter dans l’avenir.

Un enjeu susceptible de compter dans les choix de 2027

Interrogés sur la prochaine élection présidentielle, 58 % des Français indiquent que les propositions d’un candidat pour réduire les inégalités d’accès à l’emploi et à l’entrepreneuriat pourraient influencer leur vote. Chez les moins de 25 ans, cette proportion atteint 84 %. Il s’agit d’une intention déclarée sur l’importance d’un thème, et non d’une prévision de vote en faveur d’un candidat.

L’enquête a été réalisée du 7 au 13 octobre 2026 auprès de 1 003 adultes représentatifs de la population française, avec deux échantillons complémentaires de 683 habitants des quartiers prioritaires et 722 habitants des territoires ruraux. CESI a publié les résultats le 26 octobre, en même temps qu’Ipsos.

Le décalage entre l’adhésion presque unanime au principe d’égalité et l’expérience rapportée par une partie des habitants constitue l’enseignement central de l’étude. Pour les jeunes concernés, la possibilité de faire reconnaître leurs compétences demeure une condition essentielle de leur autonomie.