Après l’attentat raciste des Yvelines, deux rassemblements réunissent des responsables politiques nationaux

Deux rassemblements ont rendu hommage, vendredi 30 octobre 2026, aux victimes de l’attaque raciste commise une semaine plus tôt à Trappes et à La Verrière, dans les Yvelines. Au-delà des habitants et des proches, plusieurs responsables politiques nationaux se sont déplacés. Ces mobilisations ont placé la solidarité avec les victimes et la lutte contre le racisme au centre d’une séquence publique suivie dans tout le pays.

Le 23 octobre, une attaque a coûté la vie à Pengo Bossio Wangi, 26 ans, et fait sept blessés, dont une enfant. Le suspect a été mis en examen et placé en détention provisoire. Ces éléments sont rapportés par Le Monde dans son compte rendu du 30 octobre, qui précise que l’enquête porte sur le ciblage de personnes en raison de leur origine ou de leur religion présumée.

À Trappes, un hommage porté par le maire et des dirigeants de gauche

Le rassemblement de Trappes, organisé à l’appel du maire Ali Rabeh, membre de Génération.s, s’est tenu en début de soirée. Jean-Luc Mélenchon, Raphaël Glucksmann, Olivier Faure, Marine Tondelier et Ségolène Royal figuraient parmi les personnalités présentes, selon le compte rendu du Monde. Le maire a évoqué la mémoire de la victime décédée et la douleur de ses proches.

La présence simultanée de représentants de plusieurs formations de gauche a donné à cet hommage une dimension politique nationale. Les interventions ont porté sur la lutte contre les discriminations, la place des discours racistes dans le débat public et la nécessité de soutenir les familles touchées. Les appréciations formulées sur la responsabilité de personnalités ou de partis relèvent des positions exprimées par les intervenants.

À La Verrière, une mobilisation distincte et d’autres sensibilités politiques

Un second rassemblement a été organisé à La Verrière, à l’appel du maire Nicolas Dainville. Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, et Édouard Philippe, candidat à l’élection présidentielle, s’y sont rendus. Les deux hommages avaient leurs propres organisateurs et leurs propres participants, mais répondaient au même besoin de recueillement après l’attaque.

LCP-Assemblée nationale avait détaillé vendredi les participations annoncées et la tenue des deux rassemblements. Leur déroulement montre comment un drame survenu dans deux communes peut susciter une réponse qui dépasse les seuls acteurs locaux, sans effacer la place centrale des victimes et de leurs familles.

Le soutien aux victimes au cœur du débat national

La mobilisation intervient alors que les questions de racisme, de sécurité et de responsabilité des discours publics occupent fortement l’actualité française. Les rassemblements constituent d’abord des moments d’hommage et de solidarité. Ils offrent également aux associations, aux élus et aux citoyens l’occasion d’exprimer leurs attentes sur la prévention des violences discriminatoires.

Les suites judiciaires de l’attaque relèvent de l’enquête et de la justice. Sur le terrain civique, l’enjeu immédiat est de maintenir l’attention sur les personnes touchées, sur l’accompagnement des blessés et des familles, et sur la manière dont les institutions répondent aux actes de haine.