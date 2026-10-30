Manifestation du 31 octobre à Paris : poubelles à rentrer, collecte suspendue et sorties perturbées

Pour la manifestation du 31 octobre à Paris, la Ville demande aux habitants et aux commerçants de rentrer poubelles, vélos et mobilier extérieur dès samedi midi. La collecte sera suspendue dans le 7e arrondissement et plusieurs animations de rue sont annulées, tandis qu’un couvre-feu est prévu dans deux secteurs du centre.

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La Rédaction
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Manifestation du 31 octobre à Paris : poubelles à rentrer, collecte suspendue et sorties perturbées © Social Mag
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La manifestation du samedi 31 octobre à Paris entraîne des changements concrets dans les habitudes des habitants. La Ville demande de rentrer les poubelles, les vélos et le mobilier installé sur la voie publique dès midi. Dans le 7e arrondissement, aucune collecte des déchets ne sera assurée samedi, selon la mairie d’arrondissement. Plusieurs événements en extérieur sont également annulés.

Poubelles et encombrants : les consignes pour samedi

Dans ses consignes actualisées le 30 octobre, la Ville de Paris invite les particuliers et les professionnels à mettre à l’abri les bacs à ordures, les vélos, les terrasses et le mobilier extérieur à partir du samedi 31 octobre à midi. Les services municipaux ont commencé dès jeudi à retirer les conteneurs à verre, à vider les corbeilles de rue et à enlever les encombrants susceptibles de gêner les interventions.

La consigne est particulièrement précise pour les arrondissements où les déchets sont habituellement collectés en soirée : les 2e, 3e, 7e, 10e, 11e, 12e, 13e et 20e. La Ville demande de ne pas sortir les bacs. Ailleurs, elle recommande de les rentrer dès la fin de la collecte.

Dans le 7e arrondissement, la mairie annonce la suspension de la collecte des poubelles au pied des immeubles et des commerces pendant toute la journée de samedi. Elle relaie aussi une recommandation de la préfecture : les établissements ayant recours à un prestataire privé devraient éviter de laisser leurs bacs sur la voie publique.

Des sorties et animations de rue annulées

La Ville annonce l’annulation des opérations « Paris Respire » prévues samedi, ainsi que de la piétonnisation des Champs-Élysées programmée dimanche. Ces décisions concernent notamment les familles et les promeneurs qui avaient prévu de profiter d’espaces habituellement réservés aux piétons.

Pour les déplacements, des restrictions sont également à prévoir autour des rassemblements. La préfecture de police a publié vendredi des restrictions de parcours visant les manifestations contre la vie chère. Les organisateurs contestent certaines décisions en justice : les personnes qui doivent traverser Paris ont intérêt à consulter les informations actualisées des autorités et de la RATP avant leur trajet.

La préfecture a par ailleurs décidé un couvre-feu de 23 heures à 6 heures dans les secteurs de République et de Châtelet-Les Halles, pour les nuits du samedi au dimanche puis du dimanche au lundi, selon l’arrêté rapporté vendredi par l’AFP. Cette mesure localisée est à prendre en compte pour les sorties du week-end d’Halloween.

Plus de 1 000 agents mobilisés pour la remise en état

La mairie prévoit de déployer plus de 1 000 agents de la propreté et de la voirie durant le week-end. Ils devront enlever les déchets et remettre en état les espaces publics dès que les conditions de sécurité le permettront. Une cellule municipale de crise doit être activée samedi à midi pour coordonner les interventions avec la préfecture de police.

Pour les habitants et les commerçants, le geste le plus immédiat reste de ne laisser aucun bac ni objet mobile sur le trottoir. La reprise normale des collectes et des activités de quartier dépendra ensuite des consignes communiquées localement.

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