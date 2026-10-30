Reddit envisage de réserver la lecture de ses discussions aux utilisateurs connectés

Reddit prévoit de tester, dans plusieurs marchés hors des États-Unis, un accès à ses discussions principalement réservé aux personnes connectées. La plateforme réagit à la baisse des visites venues des moteurs de recherche et veut renforcer la place des comptes utilisateurs.

Lire une conversation sur Reddit depuis un résultat Google pourrait bientôt nécessiter un compte. Dans sa lettre aux actionnaires publiée le 29 octobre 2026, le réseau social annonce des essais d’une expérience essentiellement réservée aux utilisateurs identifiés au quatrième trimestre, dans une sélection de pays situés hors des États-Unis. La liste de ces marchés n’a pas été communiquée. L’entreprise utilisera les résultats pour déterminer les modalités d’un éventuel déploiement mondial.

Le changement toucherait d’abord un usage très courant : consulter ponctuellement un forum pour trouver un avis sur un produit, une réponse technique ou le témoignage d’autres internautes, sans participer à la discussion. Pour les lecteurs en France, l’enjeu est concret, même si rien ne permet encore d’affirmer que l’Hexagone fera partie des premiers pays testés.

Pourquoi Reddit envisage de fermer davantage la lecture anonyme

Reddit met en avant trois objectifs : mieux personnaliser les contenus, disposer de davantage de signaux pour ses activités publicitaires et protéger les discussions publiées sur la plateforme contre certaines collectes de données. Le groupe estime aussi que l’identification de ses visiteurs facilitera l’adaptation à l’évolution des réglementations.

Le poids économique des comptes connectés explique cette orientation. Selon les résultats trimestriels de Reddit, la plateforme comptait en moyenne 130,3 millions de visiteurs actifs quotidiens au troisième trimestre 2026, dont 53,5 millions connectés et 76,8 millions non connectés. Pourtant, les utilisateurs identifiés représentent, d’après la direction, plus de 80 % de la monétisation du service.

Un accès conditionné à la connexion permettrait de transformer davantage de lecteurs occasionnels en utilisateurs réguliers. Il introduirait aussi une étape supplémentaire pour ceux qui cherchent seulement une information, sans vouloir créer de profil ou laisser un historique d’activité associé à un compte.

La recherche Google et l’intelligence artificielle changent la donne

Cette annonce intervient alors que Reddit constate une baisse sensible des visites envoyées par les moteurs de recherche. Dans sa lettre aux investisseurs, l’entreprise indique que ce trafic a reculé de plus d’un million de renvois par semaine en moyenne au cours d’octobre. Elle précise que le phénomène touche particulièrement la navigation sur le Web sans connexion préalable.

Lors de la présentation des résultats, son directeur général Steve Huffman a mis en cause l’évolution de Google vers des réponses produites directement dans les résultats de recherche. Reuters rapporte que le dirigeant associe cette évolution à une diminution des clics vers Reddit. Il s’agit de l’analyse de l’entreprise ; la lettre ne fournit pas de ventilation permettant d’attribuer précisément l’ensemble de la baisse à une seule fonctionnalité de Google.

La plateforme continue néanmoins de gagner des visiteurs à l’échelle mondiale : son audience quotidienne moyenne a progressé de 12 % sur un an au troisième trimestre. La dynamique est contrastée, avec une baisse de 2 % aux États-Unis et une hausse de 24 % dans les autres marchés.

Ce que cela pourrait changer pour les internautes français

Reddit occupe une place particulière parmi les réseaux sociaux. Ses communautés thématiques rassemblent des retours d’expérience sur les voyages, l’informatique, la santé du quotidien, les loisirs ou les achats. Une partie de ces échanges est aujourd’hui accessible depuis un navigateur, sans inscription.

Si les essais aboutissent à une généralisation, l’accès à certaines discussions pourrait dépendre d’une connexion. Les visiteurs devraient alors arbitrer entre la création d’un compte et la recherche d’informations ailleurs. Pour les membres déjà connectés, Reddit promet une navigation davantage personnalisée ; les effets concrets sur la confidentialité dépendront des paramètres proposés et des conditions retenues.

Le groupe n’a annoncé ni date de déploiement en France, ni périmètre définitif des contenus qui resteraient consultables sans compte. Les tests prévus avant la fin de l’année doivent précisément éclairer ces choix. Cette évolution pourrait modifier la manière dont les internautes accèdent aux conversations publiques, à mesure que les plateformes cherchent à garder leurs audiences au sein de leurs propres services.