Halloween : quand le partage cède la place à l’autoconsommation

L’étude Bonial d’octobre 2026 révèle un paradoxe : alors qu’Halloween est censée être une fête de partage communautaire, 78% des achats français sont destinés à la consommation personnelle ou familiale. Un symptôme des mutations des valeurs collectives et de l’impact de l’inflation sur les budgets familiaux.

Réalisée du 8 au 12 octobre auprès de 1 719 utilisateurs, l’enquête montre que 63% des consommateurs français prévoient des dépenses pour Halloween. Parmi eux, 73% budgétisent moins de 50 euros, dont 29% moins de 20 euros. Les bonbons, confiseries et chocolat constituent la priorité absolue pour 84% des acheteurs, suivis par les décorations intérieures et extérieures (53%).

Halloween : une fête d’autoconsommation ?

La dimension collective d’Halloween s’érode progressivement. Les données Bonial illustrent un basculement vers l’autoconsommation, où le plaisir familial prend le pas sur la tradition du partage avec les enfants du quartier. L’inflation mondiale, particulièrement visible aux États-Unis où les prix des confiseries ont bondi de 44% en cinq ans, pousse les ménages à arbitrer différemment leurs dépenses festives.

78% des achats destinés à la consommation personnelle ou familiale

Les familles françaises achètent pour elles-mêmes. Trois quarts des dépenses d’Halloween servent à la consommation interne du foyer, révélant une privatisation de la fête. Les bonbons ne remplissent plus principalement les paniers destinés aux enfants sonnant aux portes, mais les placards familiaux. Le budget contraint impose des choix, et la priorité va au cercle restreint plutôt qu’à la communauté élargie.

L’inflation des matières premières explique partiellement ce repli. Le cacao a atteint 10 710 dollars la tonne en janvier 2025, conséquence des perturbations d’approvisionnement en engrais liées à la guerre en Iran et des conditions météorologiques défavorables associées au phénomène El Niño. Les répercussions touchent directement les rayons de confiseries européens, même si l’impact reste moins spectaculaire qu’outre-Atlantique.

Seulement 62% pensent aux enfants qui sonneront aux portes

Le différentiel entre autoconsommation (78%) et partage communautaire (62%) atteint 16 points. Un écart significatif qui questionne l’évolution des solidarités de voisinage. Les enfants qui parcourront les rues le 31 octobre ne constituent plus la priorité absolue des acheteurs. Certains foyers prévoient des bonbons pour leur propre famille sans envisager d’en distribuer aux petits visiteurs costumés.

Les bonbons : un choix de priorité ou de nécessité ?

84% achètent confiseries

Les bonbons dominent écrasement les achats d’Halloween. Cette préférence massive s’explique par plusieurs logiques convergentes : le prix unitaire relativement accessible malgré l’inflation, la polyvalence (consommation familiale ou distribution), et l’ancrage symbolique dans l’imaginaire de la fête. Les confiseries restent l’élément incontournable, celui qu’on ne peut sacrifier sans dénaturer Halloween.

Les décorations arrivent loin derrière avec 53% des acheteurs. L’arbitrage budgétaire privilégie le comestible sur l’esthétique, révélant une hiérarchie pragmatique des dépenses. Les familles concentrent leurs moyens limités sur l’essentiel gustatif plutôt que sur l’apparat visuel, moins directement consommable et souvent réutilisable d’une année sur l’autre.

Les 73% de consommateurs budgétisant moins de 50 euros témoignent d’une approche rationnelle face à l’inflation. Halloween reste une fête secondaire dans le calendrier français, loin derrière Noël ou les anniversaires. Les ménages ajustent leurs dépenses festives selon une échelle de priorités où cette célébration d’origine anglo-saxonne n’occupe qu’un rang modeste.

87% des Français privilégient la boutique

Le commerce de proximité résiste remarquablement dans le secteur festif. Les grandes surfaces non alimentaires captent 49% des achats d’Halloween, devant les supermarchés et hypermarchés. L’achat en magasin physique perpétue un rituel social : parcourir les rayons thématiques, comparer les produits, se laisser surprendre par les nouveautés saisonnières.

Le e-commerce peine à reproduire l’expérience sensorielle et immédiate du shopping festif. Les familles recherchent l’immédiateté, la possibilité de toucher les produits, d’évaluer les quantités réelles. Pour des achats modestes (moins de 50 euros), les frais de livraison et les délais d’attente dissuadent le recours aux plateformes en ligne. Le magasin physique conserve son avantage sur les achats d’impulsion et les petits budgets.