Impôts : 46 % du PIB en France, un frein pour l’emploi et la RSE

Avec 46 % de prélèvements obligatoires en 2025, la France impose à ses entreprises une charge fiscale record en Europe. Un contexte qui remet en question la capacité des groupes français à investir dans leurs programmes de responsabilité sociétale et à maintenir des niveaux d’emploi compétitifs.

Les chiffres publiés par Eurostat le 28 octobre 2026 replacent la France en tête du classement européen, devant le Danemark (45,8 %) et la Belgique (45,3 %). Loin d’être anecdotique, le taux d’imposition français pèse directement sur la capacité des entreprises à financer leurs politiques sociales, leurs formations, leurs recrutements et leurs investissements environnementaux.

France, pays le plus taxé d’Europe : quelles conséquences pour les entreprises ?

Le retour de la France au sommet du classement européen des impôts découle d’une double dynamique. D’une part, la loi de finances pour 2025 a mis fin à plusieurs années de baisses fiscales. D’autre part, la croissance économique française s’est limitée à 0,8 % en 2025, contre 2,9 % au Danemark. Résultat mécanique : le ratio des prélèvements obligatoires rapportés au PIB grimpe.

La loi n° 2025-127 du 14 février 2025 a introduit plusieurs mesures fiscales nouvelles : contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises, contribution différentielle sur les hauts revenus, hausse de la taxe sur les billets d’avion, relèvement de la fiscalité de l’énergie. Le Haut Conseil des finances publiques chiffrait à près de 23 milliards d’euros le surcroît de recettes attendu.

46 % de prélèvements obligatoires : une charge qui pèse sur l’investissement

L’écart entre la France et l’Irlande, pays le moins taxé d’Europe, atteint désormais 23,3 points de PIB. L’Irlande affiche un taux de 22,7 %, soit presque la moitié de celui de la France. Pour les groupes internationaux, l’arbitrage devient simple : investir dans un pays où la fiscalité laisse plus de marges pour l’innovation, la formation et les projets sociaux.

Les entreprises françaises se retrouvent ainsi coincées entre deux impératifs : maintenir leurs engagements RSE, souvent affichés en vitrine, et absorber une charge fiscale qui limite leurs capacités d’action concrète.

L’impôt sur les sociétés à 36,1 % : moins d’argent pour les salaires et la formation

Selon le classement 2026 de la Tax Foundation, publié le même jour, la France se classe dernière des 38 pays de l’OCDE en compétitivité fiscale avec une note de 45,7 sur 100. Le taux maximal d’imposition des bénéfices des sociétés atteint 36,1 % (surtaxes comprises), le plus élevé de l’OCDE.

La contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises, introduite par la loi de finances 2025, a particulièrement affecté les groupes du CAC 40 et les ETI. Si l’objectif affiché était de rééquilibrer les finances publiques, l’effet collatéral se mesure dans les arbitrages budgétaires internes.

Les programmes de formation continue, les plans d’égalité professionnelle, les budgets alloués aux crèches d’entreprise ou aux dispositifs d’insertion : autant de lignes budgétaires qui passent après le paiement des impôts. La RSE devient alors un luxe que seules les entreprises les plus rentables peuvent encore s’offrir pleinement.

Peut-on financer la transition écologique avec une charge fiscale record ?

La transition écologique exige des investissements massifs : verdissement des flottes de véhicules, rénovation énergétique des bâtiments, réduction des émissions de CO2, économie circulaire. Autant de projets que les entreprises françaises doivent financer sur leurs fonds propres, tout en supportant une fiscalité parmi les plus lourdes au monde.

LÉtat impose des normes environnementales de plus en plus strictes, tout en réduisant la capacité des entreprises à les financer via une fiscalité élevée. Les groupes doivent alors choisir entre conformité réglementaire et ambition RSE, entre obligations légales et initiatives volontaires.

Les 23 milliards de recettes : à qui profitent-ils vraiment ?

Les 23 milliards d’euros de recettes supplémentaires générés par la loi de finances 2025 alimentent le budget de l’État. Mais quelle part revient réellement au financement de politiques sociales ou environnementales ? Quelle part sert à réduire la dette publique, à financer les services publics, à soutenir les ménages les plus fragiles ?

Les entreprises, qui contribuent massivement à ces recettes, attendent en retour des infrastructures de qualité, des formations professionnelles accessibles, un soutien à l’innovation. Or, le retour sur investissement reste difficile à mesurer.