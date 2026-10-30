Titres-restaurant : la part de la grande distribution passe de 22,4% à 32,8%

Les titres-restaurant étaient censés soutenir les restaurateurs et offrir aux salariés une pause-déjeuner digne. Quatre ans plus tard, le système s’est inversé : la grande distribution en absorbe un tiers de plus qu’avant, tandis que les restaurants perdent 1,22 milliard d’euros annuels. Comment un dispositif social s’est-il transformé en machine à concentrer les flux vers les supermarchés ?

Origines : un dispositif social pensé pour la restauration traditionnelle

Créé pour permettre aux salariés de déjeuner dignement pendant leur pause, le titre-restaurant visait initialement à soutenir l’écosystème de la restauration collective et traditionnelle. Le principe reposait sur un cofinancement employeur-salarié, exonéré de charges sociales, destiné à faciliter l’accès à un repas équilibré hors domicile.

Comment les titres-restaurant sont devenus un avantage salarial universel

Progressivement, le périmètre d’utilisation s’est élargi. Les supermarchés, hypermarchés et épiceries ont obtenu le droit d’accepter ces titres pour l’achat de produits alimentaires. Cette extension, présentée comme un gain de liberté pour les bénéficiaires, a bouleversé l’équilibre originel du dispositif. Aujourd’hui, près de 6 millions de salariés français disposent de titres-restaurant, mais leur usage a radicalement changé de nature.

Le détournement : pourquoi les salariés abandonnent les restaurants

Entre le quatrième trimestre 2022 et le premier trimestre 2026, la part de la restauration dans les dépenses en titres-restaurant a chuté de 46,5% à 34,3%. Parallèlement, celle des grandes et moyennes surfaces bondit de 22,4% à 32,8%, selon les données de la Commission Nationale des Titres-Restaurant analysées par le GHR.

La grande distribution gagne 10 points de part de marché en trois ans

Cette bascule représente un transfert massif de pouvoir d’achat. Les supermarchés captent désormais près d’un tiers des flux financiers générés par ce dispositif social. Le phénomène s’explique par plusieurs facteurs : inflation alimentaire, télétravail généralisé, absence de plafond spécifique en grande distribution. Certains restaurateurs constatent une baisse significative de fréquentation, notamment en semaine, période traditionnellement soutenue par les actifs.

Un manque à gagner de 1,22 milliard pour les restaurateurs : qui en profite ?

Le Groupement des Hôtelleries et Restaurations de France chiffre le manque à gagner annuel à 1,22 milliard d’euros par rapport à la répartition de fin 2022. Rapporté au quotidien, ce montant équivaut à plus de 130 000 repas à 25 euros chaque jour qui n’arrivent plus dans les caisses des établissements. Dans un secteur déjà fragilisé par 9 796 défaillances recensées sur douze mois à fin août 2026 (soit 27 entreprises par jour), cette hémorragie financière accélère les fermetures.

Les trois scandales cachés du système actuel

Au-delà des chiffres, trois dysfonctionnements structurels révèlent les failles d’un dispositif qui a perdu sa vocation sociale initiale.

Scandale 1 : l’absence totale de plafond en GMS, une incitation structurelle

Actuellement, aucun plafond journalier spécifique ne limite l’usage des titres-restaurant en grande distribution. Un salarié peut théoriquement dépenser l’intégralité de son crédit mensuel en une seule fois pour remplir son caddie. Le GHR dénonce cette asymétrie : « Le titre-restaurant ne doit pas devenir un titre caddie », martèle l’organisation professionnelle. Cette absence de régulation encourage mécaniquement la substitution du restaurant par le supermarché.

Scandale 2 : les commissions et frais annexes restent opaques

Les émetteurs de titres-restaurant prélèvent des commissions sur chaque transaction. Pourtant, la structure exacte de ces frais demeure largement opaque pour les restaurateurs comme pour les employeurs. Le GHR soutient l’introduction de mesures de transparence prévues dans la proposition de loi examinée au Sénat en novembre 2026. Cette exigence de clarté s’inscrit dans une démarche RSE visant à rétablir l’équité entre acteurs.

Scandale 3 : les plateformes de livraison exclues, 10% du marché restauration ignoré

Une disposition récente exclut les plateformes de livraison du paiement en titres-restaurant. Or, ces services représentent désormais 10% de l’activité de la restauration française. Cette interdiction pénalise doublement les restaurateurs : elle les prive d’un canal de vente croissant tout en favorisant indirectement la grande distribution, accessible physiquement et numériquement. Le GHR demande la suppression de cette exclusion, qu’il juge discriminatoire et contre-productive.

Dématérialisation 2028 : une vraie solution ou un faux-semblant ?

La dématérialisation complète des titres-restaurant, programmée pour le 1er janvier 2028, suscite des espoirs mais aussi des interrogations sur son efficacité réelle.

L’accord sur la dématérialisation : pourquoi c’est une victoire partielle du GHR

Le passage au 100% numérique devrait faciliter le contrôle des transactions et limiter la fraude aux titres-restaurant contrefaits, un fléau qui a généré 6 millions d’euros de préjudice lors d’un réseau démantelé en 2023. Pourtant, sans modification des règles d’usage, la dématérialisation ne changera rien au déséquilibre actuel entre restauration et grande distribution.

Interdiction des remises aux employeurs : une mesure anti-dumping

Le GHR salue l’interdiction prévue des remises accordées aux employeurs par les émetteurs. Ces pratiques commerciales créaient une concurrence déloyale entre émetteurs et faussaient le marché. Leur suppression rétablira une forme d’équité, mais n’inversera pas le flux massif vers les supermarchés.

Que demande vraiment le GHR pour restaurer l’équité ?

Face au Sénat, le Groupement des Hôtelleries et Restaurations de France porte deux propositions complémentaires visant à rééquilibrer structurellement l’usage des titres-restaurant.

Double plafond ou 50/50 mensuel : deux visions de la justice sociale

La première option instaure un double plafond journalier : 25 euros en restauration et commerces alimentaires spécialisés, contre 10 euros en grande distribution, épiceries et supérettes. La seconde propose une alternative mensuelle : au moins 50% du crédit réservés à la restauration, au plus 50% utilisables en grande distribution, avec report des sommes non dépensées. Ces mécanismes visent à restaurer la vocation première du dispositif tout en préservant une liberté de choix encadrée. L’enjeu dépasse la simple régulation économique : il interroge la responsabilité sociale des entreprises dans l’orientation des comportements de consommation de leurs salariés. Le texte sera examiné en commission le 3 novembre 2026, puis en séance publique le 19 novembre. L’issue de ce débat déterminera si les titres-restaurant redeviendront un outil de soutien à la restauration ou resteront un avantage salarial capté par la grande distribution.