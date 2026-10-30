Rénovation énergétique : les ménages précaires privés de 100 millions d’aides

Environ 100 millions d’euros destinés à financer la rénovation énergétique des logements les plus précaires vont disparaître à partir de 2027. Pour les ménages vulnérables, les bailleurs sociaux et les collectivités territoriales, c’est l’annonce d’une impasse : sans ces programmes, la précarité énergétique ne pourra que s’aggraver, tandis que les inégalités d’accès à un logement décent s’accentueront.

Le 20 octobre 2026, le gouvernement a confirmé la non-reconduction de cinq programmes majeurs de lutte contre la précarité énergétique. Toits d’Abord, Territoires zéro exclusion énergétique, Tims, Slime et partiellement Actee ne bénéficieront plus du financement par les Certificats d’économies d’énergie (CEE), un dispositif obligeant les fournisseurs d’énergie à soutenir financièrement des actions d’efficacité énergétique.

Qui sont les perdants de cette suppression ?

Les ménages les plus modestes et les collectivités territoriales subissent de plein fouet cette décision. Ces programmes visaient spécifiquement les populations en situation de précarité énergétique, incapables de chauffer correctement leur logement ou d’en assumer le coût.

Les ménages PLAI : de 400 à 500 logements rénovés par an à zéro

Le programme Toits d’Abord, lancé en 2012, finançait chaque année entre 400 et 500 logements très sociaux de type PLAI (Prêt locatif aidé d’intégration). Chaque logement bénéficiait d’une aide d’environ 10 000 euros pour sa rénovation ou sa construction avec des standards énergétiques élevés. Florian Huyghe, directeur adjoint de la Fondation pour le Logement, dénonce une décision incompréhensible : « L’État a choisi, par cette décision, directement ou indirectement, de toucher aux plus précaires. »

La part des logements PLAI dans le parc social a déjà chuté de 44 % à 41 % en dix ans, selon l’Agence nationale de contrôle du logement social (Ancols). Pourtant, 62 % des demandeurs restent éligibles à ce type de logement. L’arrêt de Toits d’Abord risque d’accentuer cette tendance et de rendre encore plus difficile l’accès à un logement décent pour les personnes aux revenus les plus faibles.

Territoires zéro exclusion énergétique : l’abandon des zones les plus précaires

Les programmes Tims et Slime ont permis au réseau Cler d’accompagner plus de 300 000 personnes dans leur parcours de rénovation énergétique. Ces dispositifs ciblaient les territoires où la précarité énergétique atteint des niveaux critiques, souvent en zones rurales ou périurbaines. Le réseau Cler ne cache pas son amertume : « Arrêter le financement, c’est abandonner les ménages les plus précaires, et confirmer que la vision qu’a ce gouvernement de la politique publique environnementale se fera contre les classes populaires, au lieu d’avec et pour elles. »

Quant au programme Actee, destiné aux collectivités territoriales, il a accompagné plus de 6 000 écoles vers l’adaptation au changement climatique depuis 2019. Un arrêté du 8 octobre 2026 a réduit de 12 500 à 2 500 le nombre d’établissements scolaires pouvant bénéficier d’une aide à la rénovation thermique, soit une baisse de 80 %. Guillaume Perrin, directeur du programme Actee, s’insurge : « Cette décision est un contresens : elle brise l’élan de rénovation au moment où le mandat municipal s’ouvre, où les canicules ont fermé des écoles, où les prix de l’énergie s’envolent. »

Précarité énergétique : Les chiffres de la vulnérabilité énergétique

La précarité énergétique désigne la situation d’un ménage qui éprouve des difficultés à disposer d’un approvisionnement suffisant en énergie pour satisfaire ses besoins élémentaires, en raison de ressources inadaptées ou de conditions de logement. Elle touche aujourd’hui plusieurs millions de Français, notamment dans les logements anciens mal isolés.

Les ménages précaires consacrent une part disproportionnée de leurs revenus aux dépenses énergétiques. Les logements classés F ou G au diagnostic de performance énergétique (DPE), appelés « passoires thermiques », concentrent une grande partie de cette vulnérabilité. Selon une analyse récente, 55 % des locataires vivent dans des logements mal isolés, subissant de plein fouet les hausses de tarifs énergétiques.

Quelles sont les conséquences de la précarité énergétique sur la santé et le bien-être ?

Vivre dans un logement froid ou surchauffé entraîne des problèmes respiratoires, cardiovasculaires et psychologiques. Les enfants et les personnes âgées sont particulièrement vulnérables. Au-delà de la santé physique, la précarité énergétique génère un stress financier constant et une dégradation de la qualité de vie. Les ménages concernés doivent souvent choisir entre se chauffer et se nourrir correctement.

L’impact direct : sans ces programmes, que se passe-t-il pour les ménages ?

La suppression de ces cinq dispositifs laisse un vide béant dans l’accompagnement des plus fragiles. Les conséquences concrètes se mesurent en factures impayées, en inconfort quotidien et en impossibilité d’accéder à des logements rénovés.

Sans aide à la rénovation énergétique, les ménages précaires restent prisonniers de logements énergivores. Les factures de chauffage continuent de grimper, grevant des budgets déjà serrés. L’isolation thermique défaillante oblige à surconsommer de l’énergie pour maintenir une température acceptable, créant un cercle vicieux de dépenses croissantes.

Le gouvernement justifie sa décision par la volonté de « recentrer les CEE sur l’électrification » pour favoriser la souveraineté énergétique. Mais installer une pompe à chaleur dans un logement mal isolé revient à chauffer l’extérieur. Florian Huyghe souligne cette incohérence : sans isolation préalable, l’électrification reste inefficace et inaccessible aux ménages modestes.

Les collectivités et bailleurs sociaux face à l’impasse

Les bailleurs sociaux perdent un levier essentiel pour maintenir des loyers abordables tout en améliorant la performance énergétique de leur parc. La construction de logements PLAI devient économiquement moins viable sans le soutien de Toits d’Abord. Dominique Ramard, maire de Saint-Juvat et vice-président de la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR), exprime son dépit et demande la reconsidération de cette décision.

Les collectivités territoriales, déjà contraintes budgétairement, ne pourront pas compenser cette perte de 100 millions d’euros. Les écoles, crèches et bâtiments publics resteront vulnérables aux canicules et au froid, mettant en danger la santé des usagers.

Inégalités énergétiques : vers un creusement des écarts

La transition énergétique risque de devenir un privilège de classes aisées si seuls les ménages solvables peuvent accéder aux aides restantes. Comme le souligne Politico, cette réorientation budgétaire vers l’électrification abandonne de fait les populations les plus vulnérables.

La diminution de la part des logements PLAI de 44 % à 41 % en dix ans illustre une tendance préoccupante. Les bailleurs sociaux privilégient des opérations plus rentables, délaissant les logements destinés aux plus démunis. Sans soutien public fort, cette érosion va s’accélérer, creusant l’écart entre l’offre de logements très sociaux et la demande qui reste stable à 62 %.

Qui peut se payer une rénovation énergétique sans aide ?

Les ménages précaires, par définition, ne disposent pas des fonds propres nécessaires pour engager des travaux de rénovation énergétique. Les aides généralistes comme MaPrimeRénov’ exigent souvent un reste à charge incompatible avec leurs revenus. Les programmes supprimés offraient un accompagnement global, incluant le financement intégral ou quasi-intégral des travaux.

Agnès Pannier-Runacher, ancienne ministre de la Transition écologique, critique ouvertement le plan d’électrification du gouvernement, le qualifiant de « purement technocratique et hémiplégique sur le plan social ». La transition énergétique ne peut réussir si elle laisse sur le bord de la route les millions de Français qui en ont le plus besoin.eux.