Vers la fin du grand magasin BHV Marais à Paris ?

Le BHV Marais, institution parisienne depuis 170 ans, demande son placement en redressement judiciaire. Au-delà de la procédure économique, c’est un enjeu social majeur : 700 emplois sont menacés, et l’image d’un grand magasin historique est gravement endommagée par des crises successives. Le 27 octobre 2026, la direction a officialisé cette démarche auprès du tribunal des activités économiques de Paris, confirmant les craintes qui planaient depuis des mois sur l’avenir de ce symbole du commerce parisien.

700 salariés face à l’incertitude

Les 700 employés du BHV représentent un microcosme du commerce parisien : vendeurs, caissiers, responsables de rayon, logisticiens, agents de sécurité. Beaucoup travaillent depuis des décennies dans ce grand magasin du 4ᵉ arrondissement. Certains ont connu l’époque faste des années 2000, quand le chiffre d’affaires dépassait les 300 millions d’euros. Aujourd’hui, ils assistent impuissants à l’effondrement : le chiffre d’affaires est passé de 274 millions d’euros en 2024 à 170 millions en 2025, puis à seulement 21 millions pour l’exercice 2026. Cette chute de 92 % en deux ans traduit une hémorragie commerciale sans précédent.

Redressement judiciaire : quels risques pour l’emploi ?

Le redressement judiciaire vise théoriquement à préserver l’activité et l’emploi, contrairement à la liquidation. Karl-Stéphane Cottendin, PDG depuis juin 2026, l’affirme : « Le magasin reste ouvert, les équipes sont en poste et notre ambition est la même. Mais les difficultés de trésorerie ne permettent plus de mener de front les deux chantiers qui sont devant nous : d’une part la relance du magasin, d’autre part le traitement du passif. » Pourtant, les précédents dans le secteur du commerce inquiètent. Les plans de redressement s’accompagnent souvent de plans sociaux, de restructurations, de fermetures de rayons. L’audience fixée au 30 octobre 2026 devant le tribunal déterminera la suite : nomination d’un administrateur judiciaire, période d’observation, puis plan de continuation ou de cession. Pour les 700 salariés, l’incertitude demeure totale. Ils savent que 800 salariés étaient devenus actionnaires pour tenter de sauver le grand magasin, mais cette initiative n’a pas suffi à endiguer la crise.

L’image de marque endommagée : le tournant Shein

En novembre 2025, la direction du BHV Marais a pris une décision qui allait précipiter sa chute : l’ouverture de magasins Shein au sein du grand magasin parisien. L’enseigne chinoise de fast fashion, connue pour ses prix cassés et sa production de masse controversée, détonnait radicalement avec l’image haut de gamme du BHV. Les clients fidèles ont exprimé leur incompréhension sur les réseaux sociaux, dénonçant une trahison des valeurs historiques du magasin. Les marques prestigieuses présentes depuis des années ont quitté les lieux, refusant de côtoyer Shein. La polémique a pris une ampleur nationale, alimentée par les critiques sur les conditions de travail et l’impact environnemental de la marque chinoise.

Fréquentation en chute libre et perte de confiance

L’arrivée de Shein a provoqué une désaffection massive. Les clients traditionnels du BHV, attachés à la qualité et au savoir-faire français, ont déserté les allées. La fréquentation s’est effondrée de 40 % entre novembre 2025 et juin 2026. Les émeutes qui ont frappé Paris ces derniers samedis ont achevé de détruire la confiance : le rez-de-chaussée du magasin a été pillé lors des violences. Les images de vitrines brisées et de rayons saccagés ont circulé en boucle. Pour un grand magasin dont l’attractivité repose sur l’expérience client et la sécurité, le coup est fatal.

Un symbole parisien depuis 1856 en question : Que représente le BHV pour Paris et ses habitants ?

Fondé en 1856, le Bazar de l’Hôtel de Ville incarne 170 ans d’histoire commerciale parisienne. Situé face à l’Hôtel de Ville, dans le Marais historique, il a traversé les guerres, les révolutions urbaines, les mutations économiques. Pour des générations de Parisiens, le BHV représente bien plus qu’un magasin : un lieu de vie, un repère géographique, une mémoire collective. On y venait acheter sa quincaillerie, ses ustensiles de cuisine, ses vêtements, ses meubles. Le rayon bricolage au sous-sol était légendaire, fréquenté par les artisans comme par les particuliers. La disparition potentielle du BHV soulève une question identitaire : Paris peut-il perdre ses grands magasins historiques sans perdre une part de son âme ? Après le Samaritaine (fermé 16 ans avant sa réouverture en 2021), après les transformations des Galeries Lafayette, le BHV symbolise la fragilité du commerce physique face aux plateformes en ligne.

L’avenir du commerce de centre-ville parisien

Le cas du BHV Marais illustre une crise plus large du commerce urbain. Les loyers parisiens restent parmi les plus élevés d’Europe, rendant la rentabilité difficile pour les enseignes physiques. Le conflit avec le bailleur Brookfield, qui dément catégoriquement devoir une quelconque somme au BHV, révèle la tension entre exploitants et propriétaires immobiliers. La direction accuse Brookfield de ne pas avoir versé plus de 30 millions d’euros d’indemnités contractuelles après la restitution de la moitié du magasin au printemps 2026. Cette somme devait financer la relance. Sans elle, comme l’explique Karl-Stéphane Cottendin, « ce qui manque, c’est la trésorerie pour financer nos projets ». Au-delà du BHV, c’est tout un modèle qui vacille : celui des grands magasins de centre-ville, confrontés à la concurrence du e-commerce, aux attentes changeantes des consommateurs, aux contraintes immobilières. L’issue de cette procédure judiciaire dira si Paris conservera l’un de ses derniers symboles du commerce traditionnel, ou si le BHV rejoindra la longue liste des enseignes disparues.