Anthropic : le scandale Elvis qui menace l’introduction en bourse

Les propriétaires des droits musicaux d’Elvis Presley poursuivent Anthropic pour violation de droits d’auteur. L’entreprise aurait utilisé des centaines de chansons du rockeur pour entraîner Claude, son chatbot conversationnel. Cette révélation, contenue dans les documents d’introduction en bourse déposés le 26 octobre 2026, survient au pire moment : Anthropic s’apprête à devenir la première entreprise entièrement axée sur l’intelligence artificielle à entrer en bourse au Nasdaq, sous le symbole ANT.

Le procès Elvis : quand l’IA générative affronte la propriété intellectuelle

Le litige oppose les héritiers du King à l’une des entreprises les plus valorisées du secteur technologique. Selon les 90 pages de facteurs de risque détaillés dans le formulaire S-1, Anthropic reconnaît explicitement cette poursuite judiciaire. Les plaignants accusent l’entreprise d’avoir intégré illégalement des œuvres protégées dans les données servant à former Claude, sans autorisation préalable ni rémunération.

Cette affaire survient dans un contexte financier paradoxal. Anthropic affiche des revenus de 16,3 milliards de dollars pour le premier semestre 2026, contre 1,163 milliard sur la même période en 2025. Pourtant, l’entreprise enregistre simultanément des pertes d’exploitation de 80,7 milliards de dollars. Ces chiffres révèlent une croissance explosive financée par des investissements massifs, notamment 8,945 milliards consacrés aux ressources informatiques et infrastructures.

Centaines de chansons utilisées pour entraîner Claude : une pratique répandue ?

L’ampleur du contentieux interpelle. Les ayants droit évoquent des centaines de morceaux exploités sans consentement. Or, cette méthode ne constitue pas une exception dans l’industrie. Les modèles de langage génératifs ingurgitent des volumes colossaux de contenus : textes littéraires, articles journalistiques, compositions musicales, codes informatiques. La plupart du temps, sans accord explicite des créateurs.

Interrogée sur ses pratiques, Anthropic déclare dans son dossier SEC : « Nous croyons que l’IA est l’une des technologies les plus conséquentes de l’histoire humaine. » Pourtant, l’entreprise admet simultanément que ses systèmes « pourraient, s’ils ne sont pas développés, déployés et opérés avec les garde-fous, la surveillance et les mesures de sécurité appropriés, poser des risques catastrophiques ou existentiels à l’humanité ».

Les enjeux de responsabilité de l’IA générative

Droits d’auteur, consentement des créateurs : les questions qui montent en puissance

Le procès Elvis cristallise des interrogations juridiques et éthiques majeures. Peut-on légalement aspirer l’intégralité de la production culturelle humaine pour nourrir des machines commerciales ? Les tribunaux américains et européens commencent à trancher. En Europe, le règlement sur l’IA impose désormais la transparence sur les données d’entraînement. Aux États-Unis, plusieurs procès similaires visent OpenAI, Stability AI ou Midjourney.

Les créateurs réclament trois garanties : information préalable sur l’utilisation de leurs œuvres, possibilité de refuser cette exploitation, rémunération équitable en cas d’usage. Anthropic n’a formulé aucun engagement public sur ces points. Son modèle économique repose précisément sur l’accès gratuit à des contenus protégés, transformés en capacités conversationnelles lucratives. L’IA transforme déjà 95 % des métiers, mais qui profite réellement de cette révolution ?

RSE et IA : Anthropic peut-elle prétendre à une approche responsable ?

Anthropic a bâti sa réputation sur la « sécurité de l’IA ». Fondée en 2021 par Dario et Daniela Amodei, anciens cadres d’OpenAI, l’entreprise affirme privilégier une approche prudente. Elle a même créé un mécanisme de gouvernance inédit, le Long-Term Benefit Trust (LTBT), censé équilibrer intérêts financiers et bien commun. Ce trust détient des actions de classe T conférant le pouvoir de nommer la majorité du conseil d’administration.

Mais cette architecture juridique suffit-elle à garantir une conduite responsable ? Le procès Elvis suggère le contraire. Exploiter massivement des œuvres protégées sans compensation contredit les principes fondamentaux de la responsabilité sociale des entreprises. Pire encore, Wired qualifie le dossier S-1 d’Anthropic de « manuel de fin du monde », tant les avertissements sur les risques existentiels y abondent.

Implications pour l’industrie et la régulation de l’IA

Le précédent Elvis : quels risques légaux pour les autres entreprises d’IA ?

L’issue du contentieux Elvis façonnera la jurisprudence. Si les tribunaux condamnent Anthropic, l’ensemble du secteur devra revoir ses méthodes. Les coûts d’entraînement exploseraient : licences musicales, accords avec éditeurs, rémunérations d’auteurs. Les 8,945 milliards déjà investis par Anthropic dans ses infrastructures pourraient sembler dérisoires face aux futures factures de propriété intellectuelle.

OpenAI, qui prépare sa propre introduction en bourse pour début 2027, observe attentivement. Google, Microsoft, Meta affrontent des litiges similaires. Aucun acteur majeur n’échappe aux accusations d’appropriation illicite.

L’introduction en bourse d’Anthropic, prévue au Nasdaq sous le symbole ANT, devrait dépasser la valorisation record de SpaceX (1,8 trillion de dollars en été 2026). Mais cette consécration financière masque une faille béante : l’IA générative prospère sur l’exploitation gratuite du patrimoine culturel mondial. Tant que cette contradiction persistera, aucune structure de gouvernance, aussi sophistiquée soit-elle, ne pourra légitimer ces pratiques.