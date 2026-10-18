L’IA transforme 95 % des métiers sans en supprimer aucun

Si l’IA ne supprime pas d’emplois, elle transforme profondément les attentes envers les salariés. Ceux qui ne s’adaptent pas, notamment parmi les jeunes développeurs, risquent de rester à l’écart du marché du travail. Selon une étude de Morgan Philips France publiée le 12 octobre 2026, 95 % des activités professionnelles sont soit complexifiées (48,5 %), soit augmentées en volume (46,5 %), mais aucune n’a disparu. Néanmoins, le monde du travail évolue : la machine génère tandis que l’humain vérifie, arbitre et assume.

Pas de suppression d’emploi mais une révolution des compétences attendues

Tous les secteurs sont touchés par cette mutation. Dans le marketing (70 %), l’informatique (64 %), le juridique (61 %), les ressources humaines et la finance (60 %), l’IA est devenue un outil quotidien entre avril et juillet 2026. Bien que 88 % des organisations observent des progrès dans l’utilisation de l’IA en un an, le niveau d’intégration reste moyen (2,93 sur 5). L’écart est flagrant : l’IA accélère la production mais déplace le poids du travail vers des tâches que les machines ne peuvent pas réaliser.

La pensée critique devient la compétence n°1 (94 % des entreprises)

La pensée critique est considérée par 94 % des répondants comme la compétence la plus essentielle face à l’IA. Samuel Tamagnaud, président France et deputy CEO de Morgan Philips Group, explique : « L’intelligence artificielle ne fait pas disparaître le travail, elle en déplace le poids vers le jugement, la vérification et la prise de décision. » La machine produit, l’humain valide, redéfinissant ainsi les fiches de poste. Les salariés doivent désormais exceller dans le doute méthodique, distinguant la réponse plausible de la réponse correcte.

De l’exécution à l’arbitrage : le nouveau rôle du salarié

Coralie Delpha, lead forward deployed engineer chez Railblocks, raconte : « Dans mon travail aujourd’hui, je n’écris plus une ligne de code moi-même ». Elle a pu créer une application en supervisant la production algorithmique, sans coder manuellement. Son rôle est passé de l’exécution technique au pilotage stratégique. Ce changement s’étend à tous les secteurs : les rédacteurs éditent, les juristes vérifient, et les comptables interprètent. L’expertise est désormais mesurée par la capacité d’arbitrage plutôt que par la vitesse de production.

La fracture générationnelle : pourquoi les jeunes développeurs sont fragilisés

L’IA accélère la production mais complique l’apprentissage. Les juniors, débutant leur carrière avec ces outils, sont immédiatement efficaces mais comprennent moins. Cette contradiction crée une fracture générationnelle : les seniors maîtrisent les bases tandis que les juniors maîtrisent l’interface.

Emploi des 22-25 ans en baisse de 19 % dans les métiers exposés à l’IA

Selon le Stanford Digital Economy Lab, l’emploi des 22-25 ans dans les métiers exposés à l’IA, comme le développement logiciel, est 19 % en dessous de sa trajectoire attendue. Les entreprises préfèrent former en interne ou engager des freelances expérimentés plutôt que de recruter des juniors. 36 % des répondants favorisent le recrutement de freelances pour les profils hybrides, contre 18 % pour les CDI, CDD ou intérim. Les jeunes diplômés peinent à entrer sur un marché qui valorise l’expérience critique sur la maîtrise technique brute.

L’IA accélère la production mais freine l’apprentissage des juniors

Une étude MIT/Microsoft sur 4 867 développeurs montre que l’accès à un assistant de code augmente de 26 % le nombre de tâches accomplies. Cependant, Anthropic souligne que les développeurs juniors utilisant l’IA pour apprendre une nouvelle bibliothèque Python ont des scores de compréhension 17 % inférieurs à ceux qui codent sans assistance. L’IA masque les lacunes au lieu de les combler. Les juniors produisent sans comprendre, se fiant à un code qu’ils n’ont pas écrit, ce qui ralentit leur montée en expertise et crée une génération de développeurs dépendants de leurs outils.

Les profils hybrides : la nouvelle demande des entreprises

Les postes les plus difficiles à pourvoir ne sont plus des postes techniques isolés mais des profils hybrides combinant expertise métier, maîtrise technologique et jugement critique. 60,4 % des entreprises signalent un manque de profils « AI-proof », avec une inquiétude modérée (4,43 sur 10). Pourtant, 46 % ignorent où les trouver.

38 % des pénuries : IT/data/IA, 30 % : management de transformation

Les pénuries touchent principalement trois domaines : IT/data/IA (38 %), management de transformation (30 %), finance (23 %). Ces postes nécessitent une double compétence : comprendre la technologie et gérer l’humain. Un data scientist ne sachant pas traduire ses analyses en décisions stratégiques ne répond plus aux besoins. Un manager ignorant les limites de l’IA ne peut accompagner efficacement ses équipes. Les entreprises recherchent des traducteurs capables de faire dialoguer machine et métier, algorithme et stratégie.

Formation interne ou recrutement externe ? Le dilemme des RH

Face à la rareté des profils, neuf métiers sur dix privilégient la formation interne. Les entreprises préfèrent développer la pensée critique de leurs employés plutôt que recruter des spécialistes IA isolés. Le problème réside autant dans la rareté que dans la visibilité des profils. 46 % des répondants ne savent pas où identifier les profils hybrides. Les canaux traditionnels (CDI, CDD) ne suffisent plus. Le freelance émerge comme une solution, mais soulève des questions sur la fidélisation et la transmission des savoirs. Les RH doivent réinventer leurs stratégies de recrutement, de formation et de rétention pour bâtir les équipes de demain.

Quelles solutions pour accompagner les salariés dans cette transition ?

La transformation nécessite un accompagnement structuré. Les entreprises ne peuvent pas déléguer la responsabilité de l’adaptation aux seuls salariés. Irène, doctorante en psychologie à l’université Paris 8, souligne : « Il faut être très discipliné dans l’usage qu’on en fait, dans ce qu’on lui délègue. Cela n’est pas évident car il faut se fixer soi-même un code de bonne conduite. » Cette discipline ne peut être improvisée.

Rôle des entreprises : formation, mentorat, reconversion

Les entreprises doivent investir dans trois leviers principaux. D’abord, la formation continue axée sur la pensée critique pour apprendre à questionner les résultats, identifier les biais et vérifier les sources. Ensuite, le mentorat inversé où les seniors transmettent les fondamentaux et les juniors partagent leur aisance technologique. Enfin, la reconversion accompagnée pour permettre aux salariés dont les tâches se complexifient de développer leurs compétences plutôt que d’être remplacés. L’université Paris 8 a élaboré une charte sur l’IA et la recherche en doctorat, un modèle applicable en entreprise. Les organisations qui structurent cet accompagnement transformeront la menace en opportunité, tandis que les autres verront leurs équipes se diviser entre ceux qui maîtrisent l’arbitrage et ceux qui subissent l’automatisation.