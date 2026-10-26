Microsoft ouvre un départ volontaire à 60 000 salariés : ce que révèle ce virage social

Le 26 octobre 2026, Microsoft a annoncé un programme de départs volontaires ouvert à une partie de ses salariés aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Inde. Environ 60 000 personnes pourraient y être éligibles, selon les informations confirmées par l’entreprise à plusieurs médias, sur un effectif mondial de 223 000 salariés à fin juin. Le dispositif représente donc une possibilité de départ pour plus d’un salarié sur quatre, mais son ampleur réelle dépendra des réponses individuelles.

Dans une communication officielle publiée lundi, Amy Coleman, responsable mondiale des ressources humaines, décrit une formule limitée dans le temps. Les salariés concernés peuvent choisir de quitter le groupe avec un soutien financier et des ressources d’accompagnement professionnel. Microsoft précise que seules certaines équipes participent au programme.

Quatre pays concernés, des critères différents selon les équipes

Le dispositif, baptisé « Voluntary Exit Offer », s’adresse aux collaborateurs de niveau interne 70 ou inférieur dans les organisations participantes. Les personnes éligibles doivent recevoir directement les modalités de leur offre. Le texte public de Microsoft ne précise ni les indemnités individuelles ni le nombre de départs que l’entreprise espère obtenir.

D’après les informations recueillies par Reuters, les fonctions concernées comprennent notamment des équipes liées à Copilot, à l’intelligence artificielle, à Windows, à Xbox, aux ressources humaines et à la finance. Certaines activités commerciales, de marketing et de sécurité ne participeraient pas à l’opération.

Les salariés français ne figurent pas parmi les bénéficiaires annoncés. Le périmètre communiqué par Microsoft se limite aux quatre pays cités. Pour les salariés d’autres implantations du groupe, aucune extension du programme n’a été annoncée dans cette communication.

Un dispositif social au milieu d’une réorganisation technologique

Microsoft avait déjà expérimenté cette année un programme de retraite volontaire, plus ciblé. La nouvelle formule s’en distingue par un périmètre élargi et par des critères d’accès qui ne reposent pas exclusivement sur la proximité de la retraite. Selon Associated Press, l’annonce intervient après plusieurs réductions d’effectifs, dont 4 800 suppressions de postes annoncées en juillet.

Le groupe investit parallèlement des sommes considérables dans les infrastructures nécessaires à l’intelligence artificielle. Ce contexte financier éclaire les choix de réorganisation, mais le communiqué de la direction ne présente pas le programme comme une substitution automatique des salariés par des outils d’IA. Microsoft met en avant l’adaptation des équipes à des besoins qui évoluent.

Le point essentiel pour mesurer l’impact social sera le nombre de salariés qui accepteront effectivement l’offre, puis la répartition des départs entre métiers et pays. Une enveloppe d’éligibilité de 60 000 personnes n’est ni un objectif annoncé de suppressions de postes ni un bilan de licenciements.

Pourquoi cette décision intéresse aussi le monde du travail en France

Cette initiative fournit un exemple concret de la manière dont une multinationale technologique combine investissements, réorganisation et accompagnement des mobilités professionnelles. Pour les entreprises françaises confrontées à la transformation de leurs métiers, elle pose des questions très pratiques : quels postes évoluent, quelles compétences peuvent être transférées et quelles solutions sont offertes aux personnes souhaitant changer de trajectoire ?

Les réponses dépendront des dispositifs propres à chaque entreprise et des droits nationaux applicables. Le programme américain de Microsoft ne crée aucun droit nouveau pour les salariés français. Il montre en revanche que la gestion des effectifs devient un volet central des stratégies d’investissement dans l’IA, au même titre que le financement des infrastructures et la formation des équipes qui restent.