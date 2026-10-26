Vous roulez 50 km par jour ? Vous n’aurez peut-être pas l’aide carburant

L’aide au carburant de 100 euros révèle les fractures sociales françaises. Depuis le 27 octobre 2026, un nouveau guichet s’ouvre aux travailleurs mobiles, mais derrière l’annonce d’un élargissement à 5,5 millions de personnes potentielles se cache une réalité plus complexe.

Qui sont les vrais bénéficiaires de cette aide au carburant ?

Les travailleurs mobiles : artisans, commerciaux, soignants et enseignants

Les aides-soignantes qui enchaînent les interventions à domicile, les artisans du bâtiment qui sillonnent les chantiers, les commerciaux itinérants et les enseignants remplaçants constituent le cœur de cible du dispositif. Pour bénéficier des 100 euros, ces professionnels doivent justifier d’une distance minimale de 15 kilomètres entre leur domicile et leur lieu de travail, ou parcourir au moins 8 000 kilomètres par an dans le cadre de leur activité. Le dispositif exige une certification sur l’honneur attestant du respect de ces critères de distance. Les 1,6 million de bénéficiaires de la première période (avril-septembre 2026) ont reçu automatiquement leur versement le 16 octobre, sans nouvelle démarche. Pour les autres, la procédure passe par le site impôts.gouv.fr, avec un délai de traitement d’environ dix jours.

Le plafond de 22 770 euros : qui entre, qui sort de l’aide

Le relèvement du plafond de revenus à 22 770 euros par part fiscale élargit théoriquement l’accès au dispositif. Un couple avec deux enfants peut ainsi prétendre à l’aide jusqu’à 68 310 euros de revenu fiscal de référence (trois parts fiscales). Mais dans les faits, nombreux sont les travailleurs mobiles qui franchissent ce seuil. Un commercial confirmé gagnant 2 500 euros nets mensuels, célibataire, dépasse déjà le plafond avec 30 000 euros annuels. Les infirmières libérales, dont le revenu moyen avoisine 45 000 euros selon les statistiques professionnelles, se retrouvent exclues malgré des déplacements quotidiens importants. Le ministère de l’Économie annonce 5,5 millions d’éligibles potentiels, mais le croisement des critères de revenus et de distance réduit drastiquement ce chiffre.

Les disparités régionales et sectorielles

Zones rurales vs zones urbaines : impact différencié de l’aide

La géographie dessine une première ligne de fracture. Dans les territoires ruraux où l’absence de transports en commun impose la voiture, les travailleurs cumulent souvent bas salaires et kilométrage élevé. Un employé de commerce rural parcourant 40 kilomètres quotidiens pour 1 400 euros nets entre pleinement dans le dispositif. À l’inverse, en zone urbaine dense, même les travailleurs précaires peuvent échapper au critère de distance. Une aide-ménagère parisienne enchaînant les interventions dans un rayon de 10 kilomètres ne remplit pas la condition des 15 kilomètres minimum, quand bien même elle dépenserait 150 euros mensuels en carburant. Le dispositif crée ainsi un paradoxe : les travailleurs précaires urbains restent exclus d’une aide conçue pour soutenir la mobilité professionnelle.

Secteurs d’activité : qui dépend vraiment de son véhicule

Les disparités sectorielles accentuent les inégalités d’accès. Les professions du soin à domicile (aides-soignantes, auxiliaires de vie) figurent parmi les grandes gagnantes, avec des revenus souvent inférieurs au plafond et des distances largement respectées. Les livreurs indépendants, pourtant ultra-dépendants de leur véhicule, se heurtent à un double obstacle : revenus irréguliers difficilement justifiables et statut parfois flou vis-à-vis de l’administration fiscale. Les agriculteurs, dont les tracteurs et engins agricoles consomment massivement, sont purement et simplement exclus du dispositif qui ne concerne que les véhicules particuliers. Les véhicules agricoles ne sont pas éligibles, créant une incompréhension dans un secteur déjà fragilisé.

Les exclus du système

Au-delà du plafond : les travailleurs mobiles à revenus élevés

L’aide carburant génère une frustration croissante chez les travailleurs mobiles dépassant le plafond de revenus. Un cadre commercial parcourant 25 000 kilomètres annuels pour 35 000 euros de revenus supporte une facture carburant de 3 000 euros par an, mais ne touche aucun soutien. Les professions libérales itinérantes (kinésithérapeutes, vétérinaires ruraux) cumulent frais de déplacement élevés et exclusion du dispositif. Le système crée une zone grise où des travailleurs moyennement aisés, loin d’être riches mais au-dessus du seuil, assument seuls l’intégralité de leurs coûts de mobilité professionnelle. La prime carburant des salariés, plafonnée à 1 000 euros pour les entreprises, ne compense que partiellement cet écart.

Conducteurs de véhicules électriques : une aide refusée au nom de la transition

L’exclusion des véhicules électriques et à hydrogène du dispositif soulève un débat sur la cohérence des politiques publiques. Un aide-soignant roulant en Renault Zoé électrique, parcourant 18 000 kilomètres annuels, ne perçoit rien alors que son collègue en Clio diesel touche 100 euros. L’argument gouvernemental repose sur des coûts d’usage inférieurs pour l’électrique (environ 3 euros aux 100 km contre 8 euros pour le diesel). Mais l’investissement initial dans un véhicule électrique, même d’occasion, reste prohibitif pour les ménages modestes. Le dispositif pénalise ainsi les travailleurs précaires ayant consenti un effort financier pour la transition écologique. Les véhicules hybrides rechargeables, consommant essence ou diesel, restent éligibles, créant une incohérence flagrante dans l’approche environnementale du dispositif.

Impact social et débat sur l’équité de l’aide

100 euros suffisent-ils pour les plus précaires ?

Pour un travailleur parcourant 20 000 kilomètres annuels dans un véhicule consommant 6 litres aux 100 kilomètres, la facture carburant atteint 2 400 euros par an au tarif moyen actuel de 1,70 euro le litre de gazole. Les 200 euros cumulés sur l’année 2026 (deux versements de 100 euros) représentent 8 % de cette dépense. Une goutte d’eau qui ne modifie pas structurellement la précarité énergétique de ces ménages. Le dispositif fonctionne davantage comme un signal politique que comme une réponse proportionnée aux difficultés réelles. L’annonce gouvernementale d’une baisse des prix à la pompe au 1er novembre 2026 interroge d’ailleurs sur la pertinence du calendrier : pourquoi verser une aide compensatoire au moment où les prix baissent ? Le débat sur l’équité du dispositif révèle une tension plus profonde entre logique de guichet (critères stricts, contrôles administratifs) et réalité sociale des situations de précarité mobile. Entre ceux qui cochent toutes les cases et ceux qui restent invisibles aux radars administratifs, l’aide carburant dessine en creux la carte des inégalités territoriales et professionnelles françaises.