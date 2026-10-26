Réseaux sociaux : en Australie, des familles attaquent Meta pour les risques subis par des mineurs

En Australie, une nouvelle action collective met en cause le fonctionnement de Facebook et d’Instagram. Annoncée le 21 octobre 2026, la procédure engagée devant la Federal Court vise Meta et plusieurs entités liées au groupe. Les plaignants reprochent aux deux réseaux d’avoir exposé des utilisateurs mineurs à des contenus préjudiciables et à des dispositifs conçus pour prolonger leur présence en ligne. Ces accusations devront être examinées par la justice australienne.

Le cabinet d’avocats MinterEllison, à l’origine de la procédure, indique rechercher une indemnisation pour des utilisateurs actuels ou anciens qui affirment avoir subi des préjudices lorsqu’ils avaient moins de 18 ans. Le financement du recours est assuré par Litigation Lending Services. L’affaire dépasse ainsi la question du seul âge minimum d’inscription : elle porte sur les effets allégués de la conception même des plateformes.

Huit plaignants et une procédure encore à ses débuts

Selon les informations publiées par Reuters le 22 octobre, huit plaignants sont à l’origine de l’action. Ils soutiennent avoir été affectés par leur utilisation des services lorsqu’ils étaient mineurs. Le tribunal a ordonné la protection d’informations susceptibles de révéler leur identité, ainsi que celle du contenu détaillé de leurs demandes.

Les griefs portent notamment sur les recommandations algorithmiques et sur des fonctionnalités présentées par les demandeurs comme favorisant une consommation difficile à maîtriser. Il s’agit à ce stade d’allégations, et non de faits établis par un jugement. Interrogé par Reuters, un porte-parole de Meta a indiqué que le groupe connaissait la procédure et entendait se défendre vigoureusement.

Cette action pourrait ouvrir un débat judiciaire sur la manière de caractériser un préjudice lié à l’usage d’un réseau social : les magistrats devront apprécier les éléments apportés par les parties, le lien allégué entre les fonctionnalités et les dommages, ainsi que les responsabilités éventuelles. Aucun calendrier de décision au fond n’a été confirmé dans les documents consultés.

Pourquoi l’Australie devient un terrain d’observation important

Le pays applique depuis le 10 décembre 2025 une règle obligeant plusieurs grandes plateformes à prendre des mesures raisonnables pour empêcher les moins de 16 ans de détenir un compte. Le régulateur australien eSafety précise que cette obligation concerne notamment Facebook et Instagram et que son respect incombe aux services concernés.

La nouvelle action collective explore une autre dimension : la responsabilité éventuelle des plateformes pour des préjudices attribués à leurs fonctionnalités, y compris lorsque les personnes concernées étaient âgées de 16 ou 17 ans. La réglementation de l’accès et la réparation de dommages allégués relèvent de mécanismes différents, mais répondent à une même préoccupation des familles : comprendre comment les environnements numériques influencent les usages des adolescents.

Un débat concret pour les familles françaises

En France, la protection des mineurs sur les réseaux sociaux fait l’objet d’un débat juridique et politique nourri. À l’échelle européenne, la Commission a présenté le 17 septembre 2026 une proposition de règlement baptisée EU KIDS Act, qui prévoit notamment des obligations de sécurité dès la conception des services. Ce texte européen est une proposition, pas une règle déjà applicable.

L’affaire australienne intéresse les parents français parce que Facebook et Instagram sont des services internationaux et que les questions soulevées — recommandations, durée d’utilisation, exposition à certains contenus — dépassent les frontières. Elle ne crée toutefois aucun droit automatique à indemnisation en France : la procédure suit le droit australien et concerne les personnes entrant dans son champ.

Pour les familles, l’enjeu immédiat reste de s’intéresser aux usages réels : types de contenus recommandés, interactions avec des inconnus, paramètres de confidentialité et difficultés éventuelles à interrompre une session. Les outils de contrôle et les échanges avec les adolescents peuvent aider à repérer ces situations. La justice australienne devra, de son côté, déterminer si les griefs formulés contre Meta sont fondés.