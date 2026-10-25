Métiers en tension : la part des emplois concernés tombe de 56 % à 46 % en un an

Le marché français de l’emploi connaît une détente sensible sur le front des recrutements. Selon les résultats diffusés le 22 octobre 2026 par France Travail et une nouvelle publication de la Dares, les métiers en tension forte ou très forte représentent 46 % de l’emploi en 2025, contre 56 % en 2024. Hors période de crise sanitaire, l’indicateur général retrouve son niveau le plus bas depuis 2017.

La baisse est importante pour les personnes qui cherchent un emploi, envisagent une reconversion ou travaillent dans les ressources humaines. Elle reflète un changement du rapport entre les besoins de recrutement des entreprises et les candidatures disponibles, avec des différences marquées selon les professions.

Une détente dans tous les grands domaines professionnels

La Dares et France Travail constatent un recul des tensions dans l’ensemble des grands domaines étudiés. Les diminutions concernent notamment la mécanique et le travail des métaux, l’électricité-électronique, la maintenance et le bâtiment et les travaux publics. Ces secteurs conservent toutefois des difficultés de recrutement élevées.

Dans les industries de process, l’informatique et les télécommunications, ainsi que la santé et l’action sociale, le niveau de tension passe de « très fort » à « fort ». Le changement est significatif, mais les recruteurs de ces secteurs peuvent toujours rencontrer des difficultés pour certains postes ou certaines qualifications.

Le résultat national ne permet donc pas d’établir une liste uniforme de métiers faciles ou difficiles d’accès. La spécialité, l’expérience recherchée et le bassin d’emploi restent déterminants pour apprécier les possibilités concrètes de recrutement.

Ce que la baisse change pour les candidats

Lorsque les tensions reculent, les entreprises peuvent disposer d’un choix plus large de candidatures. Pour les personnes en recherche d’emploi, cela peut renforcer l’importance de l’adéquation entre les compétences détenues et celles demandées. Les métiers où les difficultés demeurent fortes conservent, à l’inverse, un intérêt particulier pour les projets de formation et de mobilité professionnelle.

La Dares a publié son étude « Les tensions sur le marché du travail en 2025 » le 22 octobre. Elle analyse un indicateur de tension par métier : ce classement ne mesure ni un taux de chômage individuel ni la probabilité pour une personne précise d’obtenir un poste. Les séries régionales et la note méthodologique accessibles auprès de France Travail permettent de replacer les résultats dans un territoire et un secteur.

Le recrutement ralentit aussi dans les chiffres de 2026

Les nouvelles statistiques de mouvements de main-d’œuvre publiées le même jour éclairent le contexte. Au deuxième trimestre 2026, la Dares recense 6 603 800 contrats signés dans le secteur privé métropolitain hors agriculture, intérim et particuliers employeurs, soit une hausse de 0,5 % sur un trimestre. Mais les embauches en CDI reculent de 0,9 %, tandis que celles en CDD progressent de 0,8 %.

Ces chiffres trimestriels de 2026 et l’indicateur annuel des tensions de 2025 ne portent pas sur la même période. Leur lecture conjointe fait néanmoins apparaître un marché du travail où les recrutements persistent, mais où les embauches durables ne progressent pas au même rythme.

Pour préparer une reconversion, le bon réflexe reste de croiser les tensions observées au niveau national avec les offres réellement publiées dans sa région, les compétences exigées et les conditions de travail proposées. La détente moyenne ne gomme pas les besoins persistants de certains employeurs.