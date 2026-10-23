Manifestations : pourquoi les gilets jaunes sont interdits et pas la CGT

Le 22 octobre 2026, Emmanuel Macron a tracé une ligne de démarcation inédite dans le paysage social français : d’un côté, les syndicats autorisés à manifester ; de l’autre, les collectifs citoyens et mouvements non structurés interdits. Une décision qui cristallise les tensions entre deux formes de mobilisation sociale et soulève des questions cruciales sur l’avenir de la participation citoyenne dans notre démocratie.

Une distinction historique : syndicats versus mouvements citoyens

Lors d’un conseil de sécurité tenu le 22 octobre, le président de la République a formulé une recommandation sans précédent : « La recommandation générale, c’est qu’il n’y ait pas de manifestation dans les jours à venir. Les gens qui veulent continuer à manifester, quand ce sont des organisations syndicales, les préfets proposeront des tracés alternatifs. Quand ce ne sont pas des organisations syndicales, partout où on le peut, on interdira. » Selon FranceInfo, la déclaration présidentielle intervient après les violences du 17 octobre, qui ont ébranlé la confiance dans les services de renseignement.

Qui sont les manifestants non syndicaux visés par l’interdiction ?

Les mouvements concernés par les interdictions annoncées pour le 24 octobre représentent une mosaïque de la contestation citoyenne contemporaine. Gilets jaunes, collectifs étudiants, lycéens mobilisés, organisations autonomes : autant de groupes qui partagent une caractéristique commune, l’absence de structure syndicale formelle. Le collectif Interfac-gilets jaunes, par exemple, s’est vu interdire toute manifestation à Paris, tandis que la CGT obtenait l’autorisation de défiler. À Lyon et Marseille, les préfectures ont prononcé des interdictions totales, frappant indistinctement tous les cortèges non syndicaux.

Gilets jaunes, collectifs autonomes : les perdants de la décision

La mobilisation du 24 octobre devait rassembler précisément ces acteurs désormais marginalisés. Les gilets jaunes, mouvement emblématique de la contestation horizontale et spontanée, incarnent parfaitement la catégorie visée par l’interdiction. Leur mode d’organisation, fondé sur la coordination de groupes locaux sans hiérarchie centralisée, les exclut mécaniquement du cadre syndical privilégié par l’exécutif. Les collectifs étudiants et lycéens, souvent structurés autour de revendications ponctuelles et d’assemblées générales, subissent le même sort. La distinction opérée par Emmanuel Macron introduit une hiérarchie inédite entre citoyens : ceux dont la parole collective passe par un syndicat reconnu peuvent s’exprimer dans la rue, les autres non.

Fracture dans le mouvement social français

La doctrine présidentielle consacre une rupture profonde au sein du tissu social mobilisé. En privilégiant les organisations syndicales, l’État reconnaît implicitement une légitimité supérieure aux structures historiques du dialogue social. Pourtant, comme le souligne Le Monde, la liberté de manifester constitue un droit fondamental garanti par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, reconnu par le Conseil constitutionnel le 4 avril 2019. Aucun texte ne subordonne l’exercice de cette liberté à l’appartenance syndicale.

Les syndicats, acteurs privilégiés du 24 octobre

La CGT, FO, la CFDT et les autres centrales syndicales bénéficient désormais d’un traitement préférentiel dans l’accès à l’espace public. Les préfectures leur proposent des « tracés alternatifs », garantissant leur droit à manifester malgré le contexte sécuritaire tendu. Paradoxalement, alors que les manifestations du 17 octobre ont dégénéré indépendamment de l’origine syndicale ou non des participants, seuls les cortèges non syndicaux subissent les restrictions du 24 octobre. La logique sécuritaire invoquée par l’exécutif semble ainsi céder devant des considérations politiques : préserver le dialogue avec les partenaires sociaux traditionnels tout en réprimant les formes émergentes de contestation.

Les mouvements spontanés marginalisés

L’interdiction frappe de plein fouet les dynamiques citoyennes nées en dehors des cadres institutionnels. Les gilets jaunes, qui ont incarné pendant des mois la capacité d’auto-organisation populaire, se retrouvent écartés de l’espace démocratique. Les collectifs de quartier, les assemblées citoyennes, les coordinations étudiantes : autant d’expressions de la vitalité démocratique reléguées au statut de mouvements illégitimes. Paul Cassia, professeur de droit à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, dénonce une dérive : « C’est incroyable comme déclaration. Emmanuel Macron sort complètement de son rôle constitutionnel qui ne lui confère pas le soin d’assurer l’ordre public. Il n’est ni ministre de l’Intérieur, ni préfet. » Face à ces restrictions, l’Association de défense des libertés constitutionnelles et le Syndicat de la magistrature ont déposé un recours en référé-liberté devant le Conseil d’État dès le 22 octobre au soir.