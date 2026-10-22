Découvert bancaire : pourquoi des millions de Français risquent l’exclusion

Dix-huit pour cent des Français à découvert chaque mois, 43% au moins une fois par an. Derrière ces chiffres publiés par Panorabanques le 22 octobre 2026 se cache une réalité sociale alarmante : des millions de citoyens pris au piège d’une mécanique d’endettement que les banques alimentent volontairement, tandis que des solutions alternatives restent marginales. L’inflation galopante sur l’énergie, l’alimentation et le carburant transforme le découvert en béquille financière indispensable pour des foyers qui peinent à boucler leurs fins de mois.

Les découverts bancaires : un phénomène de masse qui touche les plus précaires

43% des Français à découvert : la précarité financière normalisée

L’étude Panorabanques, menée en juillet 2026, révèle une progression inquiétante. En un an, la proportion de Français à découvert mensuel est passée de 16% à 18%, tandis que le taux annuel grimpe de 41% à 43%. Surtout, 31% des répondants affirment se retrouver plus souvent à découvert qu’il y a un an. Anna Meylacq, porte-parole de Panorabanques, confirme : « D’après notre enquête, 43% des Français sont à découvert au moins une fois par an, et 18% tous les mois. » Le découvert n’est plus un accident de parcours, mais un mode de gestion budgétaire contraint par l’inflation.

Les manifestations du 17 octobre 2026 contre la vie chère témoignent d’un ras-le-bol généralisé. Les hausses successives des prix de l’énergie, de l’alimentation et du carburant ont transformé des dépenses courantes en gouffres financiers.

Qui sont vraiment les clients à découvert ? Profil et vulnérabilités

Contrairement aux idées reçues, les personnes à découvert ne sont pas des gestionnaires irresponsables. L’étude Panorabanques montre que 65% des découverts portent sur des montants inférieurs à 200 euros, souvent résorbés en moins d’une semaine. Il s’agit de petites sommes destinées à combler un décalage temporaire entre dépenses incompressibles et revenus. Les causes principales identifiées sont l’énergie, l’alimentation et le carburant, des postes de dépenses non négociables.

Derrière ces statistiques se dessinent des profils variés : salariés modestes dont les revenus n’ont pas suivi l’inflation, travailleurs précaires aux revenus irréguliers, familles monoparentales jonglant entre loyer et courses alimentaires. Comme l’expliquent certains retraités qui ont choisi de vivre autrement, la précarité financière n’épargne plus aucune catégorie sociale.

Les banques et leurs frais : une mécanique d’appauvrissement

De 1,50 à 10 euros de frais : une inégalité de traitement selon les banques

En janvier 2026, Panorabanques a recensé les pratiques de 46 établissements bancaires. Les frais minimums trimestriels facturés pour un découvert varient de 1,50 à 10 euros, avec une moyenne de 6 euros. Autrement dit, selon votre banque, vous pouvez payer jusqu’à six fois plus pour le même service. Juliette Woods, chargée de mission banque et assurance chez Que choisir ensemble, dénonce sans ambages : « C’est une pratique abusive à laquelle nous sommes fermement opposés. »

Au-delà des frais minimums, les agios s’accumulent. Avant la réforme de novembre 2026, aucun plafond ne limitait le coût des petits découverts, contrairement aux crédits à la consommation soumis au taux de l’usure (fixé à 23,60% depuis le 1er octobre 2026 pour les crédits de trésorerie inférieurs à 3 000 euros). Résultat : des clients payaient parfois l’équivalent de plusieurs dizaines de pourcents d’intérêt pour emprunter 150 euros pendant trois jours.

Comment les frais aggravent la situation des plus vulnérables

Pour un ménage déjà en difficulté, chaque euro compte. Facturer 6 euros de frais trimestriels à quelqu’un qui emprunte régulièrement 100 euros représente un coût proportionnel astronomique. Pire, ces frais s’ajoutent aux agios, créant un effet boule de neige. Le client à découvert paie pour être pauvre, puis s’appauvrit davantage, ce qui augmente sa probabilité de recourir à nouveau au découvert. La hausse du coût de la vie transforme ainsi le découvert en piège financier.

La directive de novembre 2026 : une réponse insuffisante aux enjeux sociaux

À partir du 20 novembre 2026, une directive européenne transposée en droit français en septembre 2025 alignera les découverts de moins de 200 euros sur la réglementation des crédits à la consommation. Concrètement, les banques devront vérifier la solvabilité du client, fournir une documentation détaillée et respecter le plafond du taux de l’usure. Juliette Woods salue l’initiative : « C’est une très bonne nouvelle pour le consommateur, car le coût de ces petits découverts sera désormais plafonné au taux de l’usure, ce qui n’était pas le cas auparavant. »

Mais la réforme soulève une inquiétude majeure : les vérifications de solvabilité risquent de priver d’accès au découvert les personnes les plus précaires, celles qui en ont justement le plus besoin.