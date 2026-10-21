RSE : 76% des entreprises la valorisent, mais 90% ignorent son impact réel

La RSE n’est plus une option de communication : 76% des entreprises françaises la considèrent comme un véritable levier de différenciation commerciale, et 59% affirment qu’elle les aide à conquérir de nouveaux marchés. Pourtant, ce succès perçu masque une réalité troublante. Alors que les entreprises redéfinissent leur contrat social face aux attentes des parties prenantes, 90% d’entre elles ne mesurent pas l’impact réel de leurs initiatives. Comment construire une légitimité durable quand on ignore sa propre performance sociale ?

La RSE redéfinit le rôle de l’entreprise dans la société

Le Baromètre RSE et Transformation durable 2026, publié le 14 octobre par Wavestone et l’ORSE, marque un tournant dans la perception de la responsabilité sociétale. L’étude, menée auprès de 174 professionnels français entre avril et mai 2026, révèle que la RSE a quitté le registre de la conformité pour devenir un argument stratégique. 76% des répondants affirment qu’elle les aide à se démarquer de leurs concurrents, un signal fort dans un contexte où la simplification réglementaire européenne recentre l’attention sur la compétitivité.

Les entreprises ne se contentent plus d’afficher des engagements : elles les mobilisent pour construire leur légitimité auprès des salariés, des clients et de la société civile. Comme le souligne Hélène Valade, présidente de l’ORSE : « La contribution de la RSE au business est pleinement reconnue, mais le travail d’intégration dans les mécanismes de décision reste à accomplir. Il faut dépasser le cloisonnement entre performance financière et extra-financière. »

59% des entreprises gagnent de nouveaux marchés grâce à la RSE : le social comme avantage concurrentiel

Parmi les répondants issus des fonctions RSE et Stratégie, 59% estiment que leur démarche durable a contribué à la conquête de nouveaux marchés. Un chiffre qui témoigne d’une transformation profonde : la responsabilité sociétale n’est plus un frein, elle devient un accélérateur commercial. Les entreprises qui intègrent des critères sociaux et environnementaux dans leur offre séduisent des clients de plus en plus exigeants, notamment dans les secteurs de la tech, de la distribution et de l’énergie.

La RSE répond à une demande sociétale croissante. Les consommateurs scrutent les pratiques des marques, les salariés privilégient les employeurs engagés, et les collectivités locales conditionnent leurs appels d’offres à des exigences durables. Dans ce contexte, les entreprises qui formalisent leur engagement social gagnent en attractivité et en parts de marché. Une dynamique similaire s’observe dans d’autres secteurs, comme l’illustre la démarche de Spotify pour contrôler les abus d’abonnement, où l’éthique devient un argument commercial.

88% craignent les coûts réputationnels : l’entreprise sous surveillance des stakeholders

88% des répondants estiment que la RSE permet d’éviter ou de réduire des coûts réputationnels. Un pourcentage qui illustre la pression exercée par les parties prenantes : ONG, médias, réseaux sociaux, investisseurs. Une seule polémique sur les conditions de travail, l’empreinte carbone ou les pratiques fiscales peut coûter des millions en valeur boursière et en confiance client.

Les entreprises intègrent désormais la gestion du risque réputationnel dans leur stratégie RSE. Elles multiplient les rapports extra-financiers, les audits sociaux et les certifications. Pourtant, Cédric Baecher, partner chez Wavestone, pointe un paradoxe : « La RSE entre dans une nouvelle phase. Après le temps des engagements et celui de la mise en conformité, l’enjeu est désormais de démontrer sa contribution concrète à la performance, à la résilience et à la compétitivité. » Autrement dit, reconnaître la valeur de la RSE ne suffit plus. Encore faut-il la mesurer.

Le paradoxe de la RSE : reconnue comme levier, mais rarement mesurée en impact social

Le Baromètre 2026 révèle un décalage troublant : 76% des entreprises reconnaissent la valeur commerciale de la RSE, mais seules 10% mesurent formellement ses retombées économiques via des indicateurs structurés. 44% suivent ces retombées de manière partielle, souvent à travers des enquêtes de satisfaction ou des données qualitatives. Ce fossé entre perception et mesure constitue l’angle mort de la transformation durable.

Quand les entreprises oublient de mesurer : l’absence de données sociales

Pourquoi si peu d’entreprises formalisent la mesure de leur performance sociale ? Plusieurs explications émergent. D’abord, la complexité des indicateurs : comment quantifier l’impact d’une politique de diversité sur la productivité, ou d’une action de mécénat sur l’attractivité employeur ? Ensuite, le cloisonnement organisationnel. Les directions RSE produisent des rapports extra-financiers, mais les directions financières peinent à intégrer ces données dans leurs tableaux de bord stratégiques.

L’étude montre que les fonctions Achats figurent parmi les plus avancées dans l’intégration de nouveaux processus RSE, tandis que la Supply Chain, la Logistique et l’Ingénierie présentent des niveaux élevés de réponses « non applicable/pas d’avis ». Signe d’une transformation peu visible ou insuffisamment formalisée. Les entreprises doivent donc structurer des outils de pilotage transverses, capables de relier performance durable et gains économiques.

ESG en gouvernance : seul 1 tiers des investisseurs impose vraiment l’agenda social

Seul un répondant sur trois (33%) considère les critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) comme déterminants et systématiques dans les prises de décision de leurs investisseurs. Un chiffre qui interroge : la finance durable reste-t-elle un effet d’annonce ? Malgré la multiplication des fonds ESG et des engagements publics, l’intégration réelle des critères sociaux dans les arbitrages d’investissement demeure marginale.

56% des sondés déclarent néanmoins que la RSE facilite leur accès au financement, un pourcentage qui grimpe à 64% dans les entreprises de plus de 5 000 salariés. Les grandes organisations bénéficient d’une prime de crédibilité auprès des banques et des investisseurs institutionnels. Mais pour les PME et ETI, l’absence de mesure formelle constitue un frein majeur. Comme le souligne Hélène Valade : « Rendre la RSE irréversible suppose de former l’ensemble des métiers business et d’inscrire la durabilité au cœur même du pilotage de la performance globale de l’entreprise. »

Vers une RSE authentique : intégrer les attentes sociales aux décisions stratégiques

L’Intelligence Artificielle émerge comme un levier pour combler le fossé entre reconnaissance et mesure. Dès 2025, 59% des répondants déclaraient recourir à l’IA pour la mesure et la communication de la performance ESG. En 2026, les entreprises explorent des outils capables de structurer les données sociales, d’automatiser les reportings et de modéliser l’impact économique des politiques RSE. L’IA pourrait transformer la RSE en discipline quantifiable, à condition d’un usage éthique et transparent.

Mais la technologie ne résoudra pas tout. La transformation durable exige une refonte culturelle et organisationnelle. Les entreprises doivent former leurs équipes commerciales, financières et opérationnelles aux enjeux RSE, intégrer des indicateurs sociaux dans les primes et les objectifs, et systématiser l’analyse d’impact dans les comités d’investissement. Une dynamique comparable s’observe dans le dialogue social, comme en témoigne la mobilisation des cheminots pour leurs conditions de travail, où les attentes des salariés redéfinissent les priorités stratégiques.

La RSE ne peut plus se contenter d’une reconnaissance de principe. Pour devenir irréversible, elle doit prouver sa valeur économique, sociale et stratégique. Les entreprises qui sauront mesurer, piloter et communiquer leur impact réel construiront la légitimité nécessaire pour prospérer dans une économie sous surveillance citoyenne. Les 90% qui ignorent encore leur performance sociale risquent, elles, de perdre la confiance de leurs parties prenantes. Le contrat social de l’entreprise se réécrit : à celles qui sauront le formaliser d’en tirer les bénéfices.