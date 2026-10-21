SNCF : pourquoi les cheminots se mobilisent le 5 novembre

Au-delà de l’appel à la grève du 5 novembre, un profond malaise social agite le secteur ferroviaire français. Des cheminots titulaires et contractuels réclament une reconnaissance salariale et des conditions de travail dignes face aux transformations imposées par l’ouverture à la concurrence. Quatre organisations syndicales représentatives, CGT-Cheminots, UNSA-Ferroviaire, SUD-Rail et CFDT-Cheminots, ont lancé le 15 octobre un appel unitaire à la mobilisation nationale pour le jeudi 5 novembre 2026.

Une mobilisation sociale sans précédent

La convergence syndicale observée à la SNCF constitue un événement rare dans l’histoire sociale du rail français. Lorsque CGT et CFDT marchent ensemble, le signal politique dépasse largement le cadre d’une simple revendication catégorielle. L’unité affichée par les quatre fédérations représentatives témoigne d’une exaspération partagée par l’ensemble des personnels, quelle que soit leur sensibilité syndicale. Fabien Villedieu, représentant syndical, affirme que « le 5 novembre les 4 fédérations représentatives de la SNCF appellent à une grande grève sur nos salaires, nos emplois et nos conditions de travail ».

L’unité syndicale en question

Rarement dans l’histoire récente du mouvement social ferroviaire, les quatre organisations représentatives se sont retrouvées sur une même ligne revendicative. La dernière mobilisation d’une telle ampleur remonte aux grandes grèves de 2018 contre la réforme ferroviaire. Aujourd’hui, le contexte diffère, mais l’urgence reste identique pour les personnels. L’unité syndicale amplifie la pression sur la direction de l’entreprise publique, d’autant que la grève intervient stratégiquement la veille de l’inauguration du TGV M entre Paris et Marseille, prévue le 6 novembre.

Les vraies revendications derrière la grève

Les syndicats formulent des demandes précises, articulées autour de trois axes majeurs : l’augmentation générale des salaires, la revalorisation des primes et l’instauration d’un véritable 13e mois pour l’ensemble des cheminots. Derrière ces revendications chiffrées se cachent des réalités sociales contrastées, notamment entre agents titulaires et contractuels.

Salaires : l’urgence de la revalorisation

L’inflation cumulée depuis 2022 a rogné le pouvoir d’achat des 150 000 salariés de la SNCF. Les organisations syndicales réclament une augmentation générale qui compense la hausse des prix de l’énergie et de l’alimentation. Le contraste apparaît saisissant : la SNCF a annoncé un bénéfice net semestriel record de 1,2 milliard d’euros en juillet 2026, tandis que les agents peinent à boucler leurs fins de mois. La question salariale cristallise les tensions entre performances financières de l’entreprise et rémunération des personnels.

La question du 13e mois : titulaires vs contractuels

L’une des revendications centrales porte sur « l’instauration d’un véritable treizième mois pour l’ensemble des cheminots, qu’ils soient titulaires ou contractuels », selon le communiqué commun des syndicats. L’ouverture à la concurrence a entraîné une multiplication des statuts au sein de l’entreprise publique. Les contractuels, de plus en plus nombreux, ne bénéficient pas des mêmes avantages que leurs collègues titulaires. La revendication d’un 13e mois universel vise à réduire les écarts de traitement et à garantir une équité salariale entre tous les personnels, indépendamment de leur statut d’embauche.

Primes et reconnaissance du travail

Au-delà du salaire de base, les primes constituent un élément déterminant de la rémunération des cheminots. Les syndicats demandent une revalorisation de ces compléments de salaire, gelés depuis plusieurs années malgré l’alourdissement de la charge de travail. La reconnaissance du travail effectué passe par une valorisation financière concrète des efforts fournis quotidiennement par les agents. Les canicules et incendies de juillet et août 2026 ont coûté 80 millions d’euros à la SNCF en raison des retards et annulations de trains, illustrant la pression subie par les personnels lors des crises climatiques.

Conditions de travail : un secteur en mutation

Les transformations structurelles du secteur ferroviaire bouleversent profondément l’organisation du travail à la SNCF. L’ouverture à la concurrence, effective depuis plusieurs années, modifie les équilibres sociaux et économiques de l’entreprise publique. Les syndicats dénoncent les conséquences de ces mutations sur les conditions d’exercice du métier de cheminot.

Ouverture à la concurrence et précarisation

La libéralisation du rail français a introduit de nouveaux acteurs sur le marché ferroviaire. La SNCF doit désormais composer avec des concurrents privés sur certaines lignes, ce qui entraîne une pression accrue sur les coûts et l’emploi. Les syndicats pointent une précarisation croissante des personnels, avec une multiplication des contrats courts et des statuts précaires. La distinction entre titulaires et contractuels s’accentue, créant une fracture sociale au sein même de l’entreprise. L’appel à la grève s’inscrit d’ailleurs dans un contexte interprofessionnel plus large, avec une mobilisation nationale prévue le même jour sur les salaires et le budget 2027.

Manque de moyens et surcharge de travail

Les organisations syndicales dénoncent le sous-investissement chronique dans le réseau ferroviaire et les effectifs. Les agents font face à une intensification du travail, avec des plannings de plus en plus tendus et des moyens humains insuffisants. La sécurité ferroviaire, enjeu majeur du secteur, pâtit de ces restrictions budgétaires. Les cheminots se retrouvent en première ligne pour gérer les incidents, les retards et les mécontentements des voyageurs, sans disposer des ressources nécessaires pour accomplir leurs missions dans des conditions optimales. Le nouveau TGV M, avec ses 740 places par rame (soit 20% de capacité supplémentaire), symbolise les investissements technologiques, mais les personnels réclament aussi des moyens humains à la hauteur.

La négociation du 3 novembre : un tournant ?

Une réunion décisive sur les salaires doit se tenir le 3 novembre au siège de la SNCF à Saint-Denis, présidée par Jean Castex. Deux jours avant la grève, la direction et les syndicats tenteront de trouver un terrain d’entente sur les revendications salariales. L’issue de ces discussions déterminera l’ampleur de la mobilisation du 5 novembre. Les syndicats ont prévu un rassemblement le même jour pour maintenir la pression. Le timing stratégique de la grève, positionnée juste avant l’inauguration du TGV M, constitue un levier de négociation majeur pour les organisations de cheminots.

Les voyageurs devront patienter jusqu’au 4 novembre à 17h pour connaître le plan de transport définitif, la SNCF disposant de 48 heures après la déclaration d’intention de grève pour organiser son dispositif. Les perturbations toucheront potentiellement les TGV, Intercités, TER et Transilien, en pleine période de retours de vacances de Toussaint. Au-delà des désagréments pour les usagers, la grève du 5 novembre pose une question fondamentale : comment concilier modernisation du rail, performance économique et justice sociale pour les personnels qui font rouler les trains au quotidien ? La réponse apportée lors de la négociation du 3 novembre dessinera l’avenir du dialogue social à la SNCF.