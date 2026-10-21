PlayStation 6 : la fin de la démocratisation du jeu vidéo

Annoncée à plus de 1000 euros pour novembre 2027, la PlayStation 6 rompt avec trente ans de démocratisation du jeu vidéo. Entre explosion des coûts mémoire liée à l’IA et abandon de la vente à perte par Sony, la console devient un produit de luxe excluant les classes moyennes et les jeunes.

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La Rédaction
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PlayStation 6 : la fin de la démocratisation du jeu vidéo © Social Mag
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Pendant trois décennies, la PlayStation a symbolisé l’accessibilité aux jeux vidéo, promettant à tous, quel que soit leur milieu social, un accès aux univers ludiques. Or, en novembre 2027, Sony s’apprête à rompre ce pacte avec un prix annoncé pour la PlayStation 6 dépassant les 1000 euros. Ce changement marque une fracture numérique générationnelle où les loisirs technologiques deviennent des marqueurs d’inégalités.

Les consoles de jeux, de l’accessibilité au luxe

Lancée en 1994 à 990 francs (environ 300 euros actuels), la première PlayStation a transformé le marché avec sa stratégie de vendre à perte le matériel pour se rattraper sur les jeux et services. Cette approche a permis à Sony de conquérir 95 millions de joueurs avec la PS5. Aujourd’hui, la situation change : la PS5 lancée à 499,99 euros coûte désormais 649,99 euros, tandis que la version Pro atteint 899,99 euros. Selon l’insider KeplerL2, la mémoire GDDR7 et le SSD de la PS6 coûteront à eux seuls plus de 680 dollars, dépassant le prix initial d’une PS5 complète.

Les répercussions sociales du prix de la PS6

Cette hausse s’explique par la demande croissante en mémoire pour les centres de données d’intelligence artificielle, faisant grimper le prix de la GDDR7 de 3 à 20-23 dollars le gigaoctet. En juin 2026, Sony a annoncé qu’il ne vendrait pas la prochaine génération à perte, répercutant ainsi les coûts sur les consommateurs. Selon le Journal du Geek, « une PS6 sous les 999 euros relèverait du miracle ». À ce tarif, une famille de classe moyenne doit doubler son budget ou renoncer à l’achat.

Exclusion des jeunes et des familles de classe moyenne

Les adolescents et jeunes adultes, cœur de cible historique de PlayStation, voient la console devenir inaccessible sans aide parentale significative, alors que le pouvoir d’achat stagne. Les familles monoparentales ou modestes, importantes parmi les joueurs, sont exclues. Les enfants de milieux favorisés pourront accéder aux dernières productions, tandis que d’autres devront se contenter des générations précédentes ou des jeux mobiles gratuits.

L’élimination des supports physiques d’ici 2028, annoncée par Sony, oriente la PS6 vers un écosystème entièrement dématérialisé, supprimant la possibilité d’acheter, revendre ou prêter des jeux, pratiques qui aidaient à réduire les coûts.

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