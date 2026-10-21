À 70 et 72 ans, ils ont parcouru 83 000 km en camping-car : Reina et Paco ont décidé de vivre sans attendre

À 70 et 72 ans, Reina et Paco ont déjà parcouru 83 000 kilomètres en camping-car. Ce couple de retraités a fait du voyage une manière de profiter de la vie, avec une conviction : rien ne garantit que l’on pourra réaliser demain ce dont on rêve aujourd’hui.

Leur histoire, relayée par plusieurs médias argentins et espagnols comme Clarin, illustre une autre vision de la retraite. Plutôt que de repousser leurs envies à un avenir incertain, Reina et Paco ont choisi de prendre la route et de multiplier les découvertes.

83 000 kilomètres au compteur et toujours l’envie de découvrir le monde

Avec 83 000 kilomètres parcourus, soit plus de deux fois la circonférence de la Terre, Reina et Paco affichent un kilométrage qui témoigne de leur goût pour les voyages.

Leur camping-car leur permet d’associer déplacement et vie quotidienne. Cette forme de voyage offre la possibilité de changer de destination, d’adapter son itinéraire et de découvrir de nouveaux endroits sans dépendre systématiquement des hébergements traditionnels.

À un âge où beaucoup aspirent à davantage de stabilité, ces deux retraités ont fait un autre choix : celui de continuer à explorer le monde.

Leur aventure rappelle également que le voyage au long cours ne concerne pas uniquement les jeunes actifs ou les personnes qui prennent une année sabbatique. La retraite peut aussi devenir une période de mobilité et de découvertes.

« Le plaisir, c’est aujourd’hui » : une philosophie qui guide leurs voyages

Au-delà de la distance parcourue, c’est surtout la manière dont Reina et Paco envisagent leur existence qui retient l’attention.

Dans un témoignage rapporté par le média argentin TN, le 19 octobre 2026, le couple résume sa philosophie par une formule : « Le plaisir, c’est aujourd’hui ».

Cette idée traduit leur volonté de profiter du présent sans attendre des circonstances idéales qui pourraient ne jamais se présenter.

Le média espagnol Motorpasión met également en avant leur réflexion sur l’incertitude de l’avenir. Pour les deux voyageurs, personne ne dispose d’une garantie sur le temps qu’il lui reste à vivre.

Leur démarche ne consiste donc pas uniquement à accumuler les kilomètres. Elle repose sur un choix de vie : privilégier les expériences tant qu’il est encore possible de les vivre.

Voyager en camping-car après 70 ans : une autre façon d’envisager la retraite

L’histoire de Reina et Paco met en lumière les possibilités offertes par le voyage itinérant aux retraités.

Un camping-car réunit plusieurs fonctions dans un même espace : transport, couchage et équipements du quotidien. Cette organisation permet de voyager avec une certaine autonomie, tout en conservant ses habitudes.

Les déplacements au long cours demandent néanmoins de l’organisation. Entretien du véhicule, choix des itinéraires, dépenses courantes et conditions de stationnement font partie des paramètres à prendre en compte.

Pour les voyageurs âgés, la fatigue, l’accès aux soins et l’adaptation du rythme des déplacements peuvent également influencer les projets.

L’expérience de Reina et Paco montre qu’un âge avancé n’implique pas nécessairement l’abandon des voyages. L’envie de découvrir peut se prolonger bien après la fin de la vie professionnelle, à condition que la santé et les moyens disponibles le permettent.