Le tribunal judiciaire du Havre a condamné Booking.com, le 24 novembre 2026, à 5 485 750 euros d’amendes civiles dans un litige portant sur la taxe de séjour à Fécamp Caux Littoral. La plateforme néerlandaise a collecté des taxes auprès de voyageurs entre 2022 et 2025 sans les reverser à l’agglomération normande.

Des taxes collectées mais non reversées à Fécamp Caux Littoral

Sur le montant total des amendes, 5,2 millions d’euros sanctionnent les omissions de reversement constatées entre 2022 et 2025 : Booking.com a encaissé ces sommes auprès de voyageurs séjournant sur le territoire de Fécamp Caux Littoral sans les transférer à la collectivité. Les 285 750 euros restants concernent des omissions de collecte ou des déclarations inexactes. Le tribunal a ordonné l’exécution provisoire de 2,7 millions d’euros, exigibles sans attendre l’issue d’un éventuel appel.

Les juges décrivent Booking.com comme un « acteur majeur du marché » ayant « une parfaite connaissance de ses obligations ». Ils constatent « un manque de transparence évident ». Le cabinet Bruzzo Dubucq, qui défend l’agglomération, a recensé 5 400 manquements entre 2021 et 2025.

Fécamp et d’autres collectivités concernées

La taxe de séjour sert notamment à financer l’accueil touristique, l’entretien des sites, la signalétique, les offices de tourisme et les animations estivales. « La taxe de séjour n’appartient ni aux plateformes ni aux loueurs : c’est une ressource publique, affectée à l’accueil touristique des territoires », rappelle Me Cédric Dubucq. L’avocat représente désormais 1 600 communes et collectivités dans ce contentieux. À Fécamp Caux Littoral, territoire côtier fréquenté l’été, les 5,4 millions d’euros en litige représentent plusieurs années de budget touristique. « Booking.com, avec son siège à Amsterdam, semble avoir considéré ces obligations françaises comme optionnelles », estime un observateur du dossier. La condamnation record prononcée par le tribunal du Havre concerne cette agglomération.

Fécamp n’est pas seule : en octobre 2026, la métropole du Grand Nancy a obtenu plus de 800 000 euros de Booking.com pour les mêmes raisons. Une condamnation à 574 000 euros est également intervenue dans un litige avec la communauté de communes de l’île d’Oléron en décembre 2025. La Plagne et Les Contamines ont aussi obtenu gain de cause.

Booking.com examine les suites du jugement

La plateforme a tenté de contester ces condamnations devant le Conseil constitutionnel, sans succès. « Le Grand Nancy a fait condamner Booking, La Plagne a fait condamner Booking, Les Contamines aussi, ils ont saisi le Conseil constitutionnel, ils ont perdu, on est désormais dans une jurisprudence constante », déclare Me Dubucq.

D’autres plateformes ont été sanctionnées : Airbnb a été condamné à 8,6 millions d’euros par l’île d’Oléron en décembre 2025, et Le Bon Coin à 41 000 euros. Les problèmes de gouvernance de la plateforme ont aussi été évoqués à propos de piratages d’annonces.

Booking.com se dit « déçue » par la décision du Havre. « Nous restons déterminés à respecter nos obligations en matière de taxe de séjour en France », affirme l’entreprise, qui examine les suites possibles du jugement.