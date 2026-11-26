On peut disposer d’un appartement parfaitement accessible et ne plus pouvoir aller acheter son pain parce qu’on ne conduit plus. C’est toute la difficulté de vieillir chez soi à la campagne lorsqu’on vit déjà avec un handicap : la question du logement ne se résume pas à celle de ses quatre murs. L’Unaf et SOLIHA ont entrepris en 2025 une recherche sur les solutions qui existent entre le logement isolé et l’établissement médico-social. L’Unaf en a présenté les premiers enseignements le 25 novembre 2026.

Les chercheurs ont réuni 25 monographies, dont 17 provenant du réseau SOLIHA et huit du réseau Udaf. Mais attention au nombre de personnes concernées : le rapport intermédiaire InVivo recense 38 implantations dans 33 localités et évoque une capacité de l’ordre de 331 personnes, places ou ménages. Ce n’est pas le nombre de personnes interrogées, ni un recensement national. Les documents proviennent des organismes qui portent les projets ; ils ne permettent pas de désigner le meilleur modèle pour l’ensemble des personnes handicapées.

Une colocation ou un appartement à soi ?

La synthèse de la recherche distingue notamment trois dimensions qui peuvent se combiner : le soutien professionnel apporté à chaque personne, le partage de certains lieux et moments de la journée, et l’ouverture sur la vie locale. Un appartement individuel au sein d’un ensemble de logements n’implique donc pas forcément moins de relations sociales qu’une colocation. Et l’on peut apprécier ses colocataires tout en souhaitant prendre ses repas seul de temps en temps. Le dispositif Familles-Gouvernantes, les pensions de famille et les résidences accueil figurent aussi parmi les configurations étudiées, avec des publics et des modes de fonctionnement différents.

L’habitat inclusif, au sens juridique, est une forme de logement principal choisie par des personnes âgées ou handicapées, avec un projet collectif. La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie précise que l’entrée ne nécessite pas d’orientation par la CDAPH. Cela ne signifie pas qu’une place est disponible, ni que les conditions d’attribution d’un logement social cessent de s’appliquer. Et l’aide à la vie partagée, lorsqu’une convention départementale couvre le logement, finance le projet collectif, pas les interventions individuelles nécessaires à la toilette ou aux autres actes du quotidien. C’est ce que prévoit le Code de l’action sociale et des familles. Il faut donc vérifier auprès de chaque porteur le public accueilli, le contrat proposé, le montant du loyer ou de la redevance, les charges et les soutiens effectivement disponibles.

Et lorsque les besoins d’aide augmentent ?

Pour une famille qui visite un logement, il y a un intérêt à faire le trajet jusqu’aux commerces, au cabinet médical et à l’arrêt de bus avec la personne qui pourrait y habiter. Peut-elle s’y rendre seule ? Sinon, qui assure le déplacement et à quel coût ? C’est aussi l’occasion de demander ce qui se passera si, dans quelques années, il faut davantage d’aide le soir ou le week-end. Qui remplace les professionnels absents ? Peut-on adapter le logement sans devoir déménager ? Des équipes locales d’accompagnement sur les aides techniques peuvent conseiller les personnes concernées, là où elles sont présentes.

Ce ne sont pas des garanties que le rapport InVivo apporte : ce sont des questions que les observations invitent à poser. Le travail se poursuit en 2027, avec notamment un comité réunissant 18 habitants pour approfondir leur expérience. Il reste un élément qu’aucune comparaison des plans d’appartements ou des budgets ne saurait remplacer : l’envie de la personne elle-même d’y vivre.