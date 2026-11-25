Une personne qui dénonce en 2025 des violences subies dans son enfance en 2005 entre dans les statistiques de 2025. Et, si elle a désormais 30 ou 40 ans, elle peut tout à fait figurer parmi les victimes mineures de ce bilan. Ces deux précisions sont essentielles pour comprendre les chiffres que le Service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI) a publiés le 24 novembre 2026 sur les violences commises au sein de la famille.

Les mineurs au premier plan des violences intrafamiliales hors couple

Le bilan distingue les violences commises par un membre de la famille de celles commises par un conjoint ou un ancien conjoint, qui font l’objet d’une autre publication. Pour les premières, les services de sécurité ont enregistré 75 500 victimes de violences physiques et 21 300 de violences sexuelles en 2025. Et ce ne sont pas nécessairement 96 800 personnes distinctes : une personne concernée par plusieurs infractions différentes dans une procédure peut être comptabilisée plusieurs fois. Le total publié pour 2024, dans le précédent bilan du SSMSI, était de 90 000.

Parmi les victimes recensées en 2025, celles qui avaient moins de 18 ans lors des violences représentent 76 % des victimes de violences physiques et 96 % de celles de violences sexuelles. Les enregistrements concernant les mineurs ont progressé de 8 % en un an, contre 6 % pour les adultes. Mais combien de ces enfants étaient encore mineurs lorsqu’ils ont parlé à la police ou à la gendarmerie ? Le classement par âge ne permet pas de le déduire.

Des violences qui peuvent remonter à plusieurs années

Le rapport détaillé (Interstats Info Rapide n° 70) permet de mesurer ce décalage : dans 42 % des cas recensés en 2025, les violences remontent à plus d’un an. Le délai moyen pour les violences sexuelles subies durant la minorité atteint sept ans. Une augmentation des enregistrements peut donc traduire, entre autres, la révélation de violences anciennes. Et une diminution éventuelle ne suffirait pas davantage à prouver que les enfants sont mieux protégés.

Pour approcher la réalité au-delà des procédures, le SSMSI dispose d’un autre outil, l’enquête Vécu et ressenti en matière de sécurité. Interrogé en 2025, environ un adulte sur mille déclare avoir subi des violences physiques ou sexuelles de la part d’un proche de sa famille, hors conjoint ou ex-conjoint, en 2024. Et 3,6 % des adultes interrogés déclarent avoir subi des violences physiques ou sexuelles physiques dans ce cadre avant leur majorité. Il s’agit de souvenirs rapportés par des adultes, non d’un sondage auprès des enfants d’aujourd’hui. L’enquête porte sur les majeurs vivant en logement ordinaire en métropole, en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion : elle ne couvre donc pas exactement la même population que les statistiques policières.

Les engagements internationaux annoncés à Manille les 18 et 19 novembre 2026 pour mettre fin aux violences contre les enfants ne sont pas, eux non plus, un indicateur du nombre de victimes. Pour les évaluer, il faudra notamment savoir si les enfants trouvent plus facilement de l’aide. L’importance du soutien de l’entourage ressort d’ailleurs de la récente consultation de l’UNICEF France sur la santé mentale des enfants.

En France, un enfant en danger ou un adulte inquiet pour un enfant peut joindre le 119, numéro gratuit et confidentiel accessible jour et nuit. En cas de danger immédiat, il faut appeler les secours au 17 ou au 112. Pour être protégé, un enfant ne devrait pas avoir à attendre sept ans pour être entendu.