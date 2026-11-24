Si demain il y a moins d’enfants à scolariser, l’État aura moins de bourses à verser, même si le montant des bourses reste le même. C’est en substance ce que mesure la Cour des comptes dans sa note sur la politique familiale, présentée sur son site le 24 novembre 2026. Et c’est une distinction importante lorsqu’on parle d’économies sur les aides aux familles.

5,5 milliards d’euros d’économies sans changer les barèmes ?

Les magistrats financiers s’appuient sur le scénario central des projections démographiques de l’Insee de juin 2026. Avec une fécondité de 1,45 enfant par femme et un solde migratoire de 150 000 personnes par an, il y aurait 1,9 million de mineurs de moins en France en 2035 qu’en 2025. Le calcul des économies est fait à paramètres inchangés et en euros constants : 5,5 milliards d’euros de dépenses annuelles en moins sur un périmètre de 44 milliards, dont 4,7 milliards pour la branche famille.

Ce périmètre comprend aussi la garde d’enfant et les aides à la scolarité. Il ne faut donc pas confondre ces 44 milliards avec les 119 milliards consacrés aux familles et à l’enfance en 2024, chiffre beaucoup plus large qui englobe notamment des avantages fiscaux et des droits à la retraite.

La Cour recommande de consacrer les économies démographiques au rééquilibrage des comptes sociaux. Elle propose néanmoins de réorganiser certaines dépenses existantes. Car ce n’est pas parce qu’il y a moins d’enfants en France qu’il est soudain facile de trouver une place en crèche à proximité de chez soi.

Les besoins des parents ne baissent pas partout

Dans son compte rendu du 23 novembre, Localtis rappelle que l’offre de modes de garde a reculé de 11 % depuis 2014. La Cour voudrait, entre autres, déplacer les financements du crédit d’impôt famille dont bénéficient les entreprises vers les territoires qui manquent de places et mieux rémunérer le congé parental. L’idée étant de permettre aux parents qui le souhaitent de garder leur bébé plus longtemps avant de recourir à un mode d’accueil.

Pour les familles monoparentales, il reste un autre problème : l’articulation des aides avec les revenus du travail. Un parent peut reprendre une activité et voir certaines prestations diminuer en conséquence. La Cour souhaite rendre ces dispositifs plus cohérents et faciliter le retour à l’emploi, ce qui suppose aussi de pouvoir faire garder son enfant.

Les droits actuels ne sont pas modifiés par la publication de cette note. Ainsi, un parent isolé dont l’autre parent ne contribue pas à l’entretien de l’enfant, ou verse une pension insuffisante, peut toujours bénéficier de l’allocation de soutien familial sous les conditions précisées par Service Public. Les propositions de la Cour restent des propositions : le chiffre de 5,5 milliards n’est ni un nouveau barème de la Caf ni une décision de diminuer les allocations de chaque foyer.