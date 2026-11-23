Des menaces à la bombe envoyées le 23 novembre 2026 à de nombreuses écoles allemandes et danoises ont été jugées infondées par les policiers. Même lorsqu’aucun explosif n’est découvert, les messages mettent les familles et les personnels scolaires devant des décisions difficiles, parfois en pleine journée de travail.

Il suffit d’un courriel pour changer la journée de toute une école. Les enseignants doivent comprendre ce qui se passe, les familles peuvent recevoir un message ou être appelées à venir chercher un enfant, et les élèves, eux, ne savent pas nécessairement pourquoi leur cours a été interrompu. C’est précisément ce qui rend les fausses menaces à la bombe si perturbantes : le danger annoncé peut être inexistant, mais l’inquiétude qu’il déclenche est bien réelle.

Lundi 23 novembre 2026, des écoles allemandes ont reçu des courriels menaçants en série. La police a recommandé de maintenir les cours dans plusieurs régions, tout en laissant certains établissements prendre leurs propres mesures de précaution. Au Danemark, les services de police ont également indiqué ne pas disposer d’éléments rendant les menaces crédibles et ont engagé le dialogue avec les communes et les écoles.

Ce que vivent les familles lorsque l’école appelle

Le précédent italien permet de mesurer les conséquences très concrètes de ces alertes. Le 11 novembre, quelque 6 300 écoles ont reçu des messages menaçants. Des établissements ont fermé, et des parents ont dû interrompre leurs activités pour récupérer leurs enfants. Reuters a notamment recueilli le témoignage d’une mère romaine, Nensi Bego, dont la fille Dafne s’était mise à pleurer lors de l’évacuation et restait secouée une fois rentrée auprès d’elle.

Un établissement peut retrouver rapidement une situation normale, alors que l’enfant a besoin de davantage de temps pour comprendre ce qui s’est passé. Et pour les adultes, un départ imprévu de l’école peut entraîner une autre série de problèmes : prévenir son employeur, organiser un trajet, trouver quelqu’un pour garder les plus jeunes. Ces conséquences varient évidemment selon les situations familiales. Il serait impossible de leur attribuer un coût ou un nombre de journées de travail perdues sans données spécifiques.

Le choix de ne pas évacuer n’est pas une absence de réaction

La distinction est importante, car tous les élèves européens n’ont pas connu d’évacuation. En Thuringe, la police allemande a expressément recommandé de poursuivre les cours. Dans le nord du Danemark, la police a estimé qu’il n’y avait pas de fondement à des évacuations systématiques, tout en reconnaissant l’inquiétude des enfants, des parents et du personnel. Sur l’île de Fionie, des patrouilles ont été envoyées autour des écoles pour rassurer la population.

La réponse des autorités ne se limite donc pas à choisir entre fermer et ne rien faire. Vérifier les signalements, expliquer les évaluations policières, maintenir des interlocuteurs disponibles et prévenir les familles sont aussi des actes de protection. Une communication trop alarmante peut ajouter à la peur ; une communication trop sèche peut laisser croire que les adultes ne prennent pas les inquiétudes au sérieux.

En Italie, les nouvelles consignes annoncées le 12 novembre ont conduit la plupart des établissements visés à rester ouverts : sur 3 778 écoles destinataires ce jour-là, 77 ont été évacuées. La priorité consiste à traiter sérieusement chaque information sans imposer automatiquement à des milliers d’élèves et de parents une nouvelle journée désorganisée. Et à ne pas oublier, une fois l’alerte levée, ceux qui ont eu peur.