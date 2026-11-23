Le 1er décembre 2026, le Smic augmente de 1,6 %, le prix repère du gaz de 5,8 % et Enedis engage une nouvelle phase de modification des heures creuses. Ces mesures ne concernent pas les mêmes ménages : la hausse du gaz touche les clients dont l’offre est indexée sur le prix repère, tandis que 9,3 millions de clients Enedis changeront progressivement d’horaires. Ces changements simultanés n’auront donc pas les mêmes effets selon le salaire, le contrat d’énergie et le logement.

Le Smic progresse, le gaz renchérit pour les contrats indexés

Confirmée le 17 novembre par le ministre du Travail, la hausse de 1,6 % du Smic représente environ 75 euros nets de plus par mois pour un salarié au salaire minimum par rapport à l’année précédente. Elle ne s’applique pas aux salariés rémunérés au-dessus du Smic. Pour un foyer moyen chauffé au gaz, la Commission de régulation de l’énergie (CRE) chiffre par ailleurs à 16 euros le surcoût lié à la hausse du prix repère en décembre.

Depuis la fin du tarif réglementé, le 1er juillet 2023, 40 % des consommateurs de gaz ont souscrit un contrat à prix fixe et 60 % une offre indexée sur le prix repère. La hausse de 5,8 %, annoncée par la CRE le 9 novembre, concerne ces derniers : le prix repère passe de 194,90 à 206,26 euros par MWh TTC. Selon la CRE, « seule la part approvisionnement (le gaz lui-même) change : elle suit les prix de gros du gaz en octobre, plus élevés qu’en septembre ». Les clients ayant souscrit une offre à prix fixe avant cette hausse n’y sont pas soumis. Sur un an, l’écart de facture entre les deux types de contrats peut atteindre plusieurs dizaines d’euros.

De nouveaux horaires d’heures creuses pour 9,3 millions de clients

Enedis lance le 1er décembre la deuxième phase de sa réforme des heures creuses. Jusqu’à fin octobre 2027, 9,3 millions de clients passeront progressivement à des horaires qui varient selon les saisons. Il leur faudra, selon leurs équipements, reprogrammer chauffe-eau, lave-linge ou borne de recharge électrique.

Les personnes qui télétravaillent consomment davantage d’électricité en journée et perdent une partie de l’avantage tarifaire des heures creuses. Les locataires dépendent, eux, de leur propriétaire pour certaines adaptations, notamment la reprogrammation d’un chauffe-eau. Comme pour les dispositifs d’accompagnement social, les ménages les plus précaires peuvent manquer des informations et des moyens techniques nécessaires pour tirer parti du changement.

Chèque énergie et primes pour les pompes à chaleur

Le chèque énergie 2026 est destiné aux ménages dont le revenu fiscal de référence par unité de consommation ne dépasse pas un certain seuil. Sur 30 millions de foyers français, 5,8 millions y sont éligibles ; son montant varie de 48 à 277 euros selon la situation. Le gouvernement a annoncé le 18 novembre que les bénéficiaires qui ne l’ont pas reçu peuvent le réclamer jusqu’au 31 décembre. Après cette date, ils ne pourront plus obtenir cette aide.

Un arrêté du 6 novembre 2026, entré en vigueur le 17, fixe les primes CEE pour l’installation de pompes à chaleur air/eau en situation de précarité énergétique : 760 000 kWh cumac pour le chauffage seul et 875 000 kWh cumac pour le chauffage et l’eau chaude. Ces montants peuvent correspondre à plusieurs milliers d’euros d’aide. L’investissement revient toutefois aux propriétaires occupants ou bailleurs, et non aux locataires, qui restent tributaires de leur décision. Comme dans d’autres domaines sociaux, l’accès à cette aide ne dépend donc pas uniquement des ressources du ménage.

Les démarches à vérifier avant décembre

Les clients dont le contrat de gaz est indexé sur le prix repère peuvent comparer les offres à prix fixe ; certains fournisseurs proposent encore des tarifs bloqués pour un ou deux ans. Les clients Enedis concernés peuvent consulter le courrier indiquant leurs nouveaux horaires d’heures creuses et reprogrammer leurs appareils. Si vous êtes éligible au chèque énergie 2026 sans l’avoir reçu, déposez votre demande avant le 31 décembre.

Les ventes à prix réduit de gazole provenant des stocks de l’État s’arrêtent le 30 novembre, sauf nouvelle décision gouvernementale. Les personnes concernées peuvent faire le plein avant cette date. Pour les abonnés Free Mobile, la fusion avec Free ne change pas les tarifs. L’opérateur rappelle qu’il ne demandera jamais une mise à jour du RIB par SMS ou par e-mail.