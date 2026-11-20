Les violences urbaines des 17 et 18 octobre 2026, survenues lors des manifestations contre la vie chère, ont donné lieu à 5 280 déclarations de sinistre. Selon l’estimation publiée le 19 novembre par France Assureurs, 95 % des dommages assurés concernent des biens professionnels. Leur montant atteint 207 millions d’euros au total.

Commerces et PME : 198 millions d’euros de dommages

Les chiffres publiés par France Assureurs font état de 4 050 sinistres touchant des entreprises, pour 198 millions d’euros de dommages aux biens professionnels. Commerces de proximité, boutiques, restaurants et garages figurent parmi les établissements concernés ; les petites et moyennes entreprises représentent l’écrasante majorité des victimes. Pour Florence Lustman, présidente de France Assureurs, « avec plus de 200 millions d’euros de dommages assurés, le coût des violences urbaines des 17 et 18 octobre est particulièrement élevé au regard de la brièveté des événements ».

Les pillages et les dégradations se sont concentrés dans les centres-villes et les quartiers commerçants : vitrines brisées, stocks dérobés, matériel détruit. Des entrepreneurs ont dû fermer temporairement, laissant leurs salariés sans lieu de travail et leurs revenus en suspens. Les émeutes de 2005 et le mouvement des Gilets jaunes avaient généré des montants similaires, mais sur plusieurs semaines ou plusieurs mois, et non en 48 heures. Pour des commerces indépendants aux marges serrées, plusieurs semaines de fermeture peuvent compromettre la survie de l’activité.

Les assureurs ont étendu de 5 à 30 jours le délai de déclaration afin que les victimes puissent constituer leurs dossiers. l’estimation pourrait évoluer avec les expertises : « ces premières estimations pourront évoluer à mesure que les dossiers seront instruits », précise France Assureurs.

Emplois, revenus et sécurité des salariés

La fermeture d’un établissement touche aussi ses salariés. Parmi ceux des 4 050 entreprises sinistrées, certains sont en chômage partiel, d’autres restent sans activité pendant les réparations ; quelques-uns risquent un licenciement si leur employeur ne peut reprendre. Dans les commerces de proximité, les contrats courts et le temps partiel rendent une interruption de quelques semaines coûteuse pour les personnes concernées. Les indemnisations des biens matériels ne compensent pas immédiatement ces revenus suspendus. Plusieurs entreprises ont activé des dispositifs d’urgence, dont la portée reste limitée au regard des besoins.

Plusieurs témoignages font état d’employés présents lors de pillages, contraints de fuir ou de se barricader. Certains travailleurs restent durablement affectés par un traumatisme psychologique, rarement comptabilisé dans les estimations des dommages. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a confirmé que ces dégâts n’étaient pas de nature à fragiliser le secteur de l’assurance.

Aides aux commerces sinistrés et garantie contre les émeutes

Des fonds d’entraide, des plateformes de financement participatif et des initiatives patronales locales se sont organisés pour soutenir les commerces touchés. Certaines grandes entreprises ont également proposé une aide financière ou logistique à leurs fournisseurs et partenaires. La remise en état des établissements prendra des mois et certains ne rouvriront pas. Dans les quartiers concernés, la disparition de commerces de proximité fragilise le lien social et l’attractivité locale ; des salariés subissent une baisse de revenus ou perdent leur emploi.

Les grandes enseignes et d’autres acteurs économiques peuvent contribuer à la revitalisation des zones sinistrées par l’embauche locale, le soutien aux artisans et aux commerçants, ou des investissements dans la sécurité et la formation. L’appel de la CMA France à soutenir l’artisanat français s’inscrit dans cet appel à la solidarité économique.

En février 2026, le gouvernement a adopté une garantie assurantielle contre les émeutes, financée par un fonds géré par la Caisse centrale de réassurance (CCR) et par une contribution de solidarité fixée à 0,8 % des cotisations d’assurance dommages. Certains critiquent cette contribution, qu’ils qualifient de taxe déguisée. Il reste à savoir si le déploiement de la garantie accélérera les indemnisations des victimes des violences d’octobre.