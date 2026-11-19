Les ménages qui devront demander le chèque énergie 2027 pourront le faire à partir du 14 janvier, au lieu de début avril habituellement. Roland Lescure, ministre de l’Économie et des Finances, l’a annoncé mercredi 18 novembre sur LCI. Cette ouverture avancée d’environ trois mois doit permettre aux foyers éligibles d’obtenir l’aide au cœur de l’hiver, lorsque les factures de chauffage pèsent le plus sur leur budget.

Le ministre a précisé que « Les 4,7 millions de Français qui l’ont reçu l’an dernier le recevront automatiquement. » Plusieurs centaines de milliers d’autres foyers éligibles devraient, eux, déposer une demande. Au total, le dispositif pourrait concerner jusqu’à 5,8 millions de bénéficiaires, selon les chiffres avancés par CNews.

Selon le barème appliqué en 2026, le chèque énergie s’adresse aux foyers dont le revenu fiscal de référence est inférieur à 11 000 euros par unité de consommation. La première personne du foyer compte pour une unité, la deuxième pour 0,5 et chacune des suivantes pour 0,3. Un couple sans enfant représente ainsi 1,5 unité ; une famille de quatre personnes, 2,1 unités.

L’aide va de 48 à 277 euros, pour un montant moyen de 150 euros. Le barème, inchangé depuis 2019, ne doit pas être revalorisé en 2027. Mardi soir, devant la commission des affaires économiques du Sénat, Roland Lescure a justifié ce gel par l’objectif de 54 milliards d’euros d’économies budgétaires fixé par l’exécutif. Le sénateur écologiste Yannick Jadot a critiqué un choix qui « ne correspond pas aux besoins de nos citoyens », rapporte Actu Orange.

Envoi automatique ou demande : les démarches à connaître

Pour identifier les bénéficiaires sans démarche de leur part, l’administration croise le revenu fiscal de référence issu de la déclaration d’impôts avec le numéro de point de livraison (PDL) du compteur d’électricité du logement. Lorsque les données concordent, le chèque est attribué automatiquement. Les 4,7 millions de personnes évoquées par Roland Lescure n’auront donc rien à faire pour recevoir l’aide en 2027, comme il l’a confirmé dans son intervention sur TF1.

Un déménagement récent, un changement de titulaire du contrat d’électricité ou une situation administrative particulière peuvent toutefois empêcher le repérage automatique d’un ménage éligible. Ces foyers devront passer par le guichet. À propos du non-recours aux aides, le ministre a déclaré : « Sur l’aide gros rouleurs, on a eu 1,6 million de Français qui y ont eu accès, mais on aurait pu en avoir plus. Les aides existent déjà, il faut s’en saisir ! » Les ménages modestes oubliés de l’envoi automatique pourront déposer leur demande dès janvier.

Le dossier doit comprendre un avis d’imposition indiquant le revenu fiscal de référence de 2024, le numéro fiscal à treize chiffres du demandeur, une pièce d’identité valide et une attestation de contrat d’électricité de moins de trois mois établie à son nom, avec le numéro de point de livraison. La demande peut être faite sur chequeenergie.gouv.fr ou par courrier, au moyen d’un formulaire téléchargeable accompagné des justificatifs. Les maisons France Services proposent une aide en personne pour constituer le dossier ; le numéro vert gratuit 0 805 204 805 offre une assistance téléphonique, précise Ouest-France.

Le ministère de l’Économie met régulièrement en garde contre les SMS, courriels et appels frauduleux utilisant le nom du chèque énergie. Une demande officielle ne requiert jamais de coordonnées bancaires. Pour éviter les faux messages destinés à soutirer des informations personnelles ou financières, Actu.fr rappelle qu’il faut saisir directement l’adresse du site officiel dans son navigateur et vérifier l’identité de tout interlocuteur avant de transmettre des données sensibles.

Des dépenses de logement, pas de carburant

Le chèque énergie ne peut pas payer l’essence ou le gazole, bien qu’il ait été mentionné dans un communiqué gouvernemental du 22 septembre 2026 consacré aux mesures prises face à la hausse des prix des carburants. Il sert aux dépenses énergétiques de la résidence principale : électricité, gaz, fioul domestique, bois de chauffage ou, dans certains établissements, charges d’énergie collectives.

Le gouvernement a annoncé séparément une aide pour les grands rouleurs, portée de 50 à 100 euros sur trois mois, d’octobre à décembre 2026. Ses critères concernent le revenu du travail et les trajets domicile-travail, et non ceux du chèque énergie. Un conducteur aux revenus modestes peut être éligible aux deux aides, qui relèvent de démarches distinctes.

La campagne 2026 se termine, le budget 2027 reste en discussion

Les foyers éligibles qui n’ont pas reçu leur chèque énergie 2026 peuvent encore le réclamer jusqu’au 31 décembre 2026, selon une fiche du ministère de l’Économie actualisée le 23 septembre. Après cette date, ils ne pourront plus demander l’aide au titre de 2026.

En 2026, 4,5 millions de bénéficiaires ont effectivement perçu le chèque, contre 4,1 millions en 2025. Cette progression est attribuée à une amélioration du ciblage par les services de l’État. En 2025, sur 5,5 millions de foyers éligibles, 3,8 millions avaient reçu l’aide automatiquement et 340 000 l’avaient obtenue après une démarche ; environ 1,36 million de personnes éligibles n’en avaient pas bénéficié. Les services administratifs traitent encore des demandes déposées au titre de 2025 et 2026, selon Selectra.

Pour 2027, le projet de loi de finances en discussion au Parlement prévoit 698,6 millions d’euros pour 5,1 millions de foyers. Le Sénat doit voter sur l’ensemble du budget le 9 décembre ; ces crédits ne seront définitivement fixés qu’après la promulgation de la loi. Roland Lescure a déclaré lors de son intervention : « on n’a plus les sous, donc quand on aide, il faut aider de manière très ciblée ». Il a également indiqué qu’un ménage sur quatre en France serait éligible au chèque énergie. Par ailleurs, 50 % des ménages ont souffert du froid pendant au moins 24 heures.

Le projet de budget prévoit aussi que le gestionnaire du réseau électrique puisse transmettre l’adresse électronique et le numéro de téléphone du titulaire d’un contrat à l’agence chargée d’envoyer les chèques. Cette mesure a pour objectif de retrouver environ 100 000 foyers qui échappent aujourd’hui au repérage automatique.