Devant les vitrines d’une agence du centre-ville, des demi-disques métalliques sont alignés au sol. La Fondation pour le Logement y voit un dispositif hostile aux sans-abri. Le contraste avec les engagements de solidarité affichés par l’enseigne lui a valu un prix satirique le 16 novembre 2026.

La distinction est satirique, mais les obstacles sont bien réels. À Avignon, une agence du Crédit Agricole a rejoint le palmarès des Pics d’or 2026, la cérémonie organisée par la Fondation pour le Logement pour dénoncer les aménagements qui compliquent la vie des personnes sans abri. La banque n’a pas reçu de coupe pour son accueil. Elle a été distinguée dans la catégorie « L’imposteur », celle du dispositif jugé le plus contradictoire.

La Fondation pour le Logement a rebaptisé l’établissement « Discrédit Agricole » pour l’occasion. Selon le reportage d’ICI Vaucluse, publié le 17 novembre, une série de demi-disques métalliques occupe le sol devant les vitrines de l’agence située rue de la République. Un détail d’aménagement assez discret pour passer inaperçu lorsque l’on marche, beaucoup moins lorsqu’il s’agit de trouver un endroit où s’arrêter ou se reposer.

Quand la façade parle de solidarité et que le sol dit autre chose

Le jury a retenu un contraste particulièrement facile à comprendre. Sur les vitrines du Crédit Agricole figure la promesse de la marque : « Agir chaque jour dans votre intérêt et celui de la société ». Quelques centimètres plus bas, les pièces métalliques forment une rangée que la Fondation qualifie d’anti-SDF. Le discours est généreux ; la surface disponible pour s’asseoir l’est nettement moins.

Les éléments visibles sont documentés par les photographies du reportage et par le dossier des lauréats. Leur fonction exacte et la décision ayant conduit à leur pose n’ont cependant pas été établies publiquement. Il serait donc abusif d’affirmer que la direction de l’agence a elle-même commandé cet aménagement pour éloigner les personnes sans domicile. La contradiction relevée par la Fondation repose sur le dispositif observé et sur son effet dissuasif présumé, non sur une intention démontrée de la banque.

La scène illustre un procédé désormais familier de ce que l’on appelle l’architecture hostile. Des éléments fixés sur des rebords, des bancs fractionnés par des accoudoirs, des surfaces inclinées ou des obstacles au sol rendent certains espaces inutilisables pour qui voudrait s’y installer. Le mobilier ne demande à personne de partir. Il se contente de rendre l’arrêt inconfortable, parfois impossible. Voilà une forme d’accueil qui a l’avantage administratif de ne pas avoir à s’expliquer.

Une mise à distance qui ne résout rien au sans-abrisme

Le problème dépasse la façade d’une banque. D’après le 31e rapport sur l’état du mal-logement, la Fondation estime à 350 000 le nombre de personnes sans domicile en France en 2026. Il ne s’agit pas de 350 000 personnes dormant toutes dans la rue : cette catégorie comprend également des personnes hébergées en structures ou à l’hôtel. Mais les difficultés d’accès à l’hébergement laissent des milliers de personnes sans solution stable.

Pour une personne à la rue, un renfoncement, un seuil couvert ou une façade abritée peuvent offrir quelques instants de repos. Lorsque ces possibilités disparaissent les unes après les autres, le besoin de se protéger du froid, de la pluie ou de l’épuisement demeure. Il faut simplement chercher un autre endroit, souvent un peu plus loin. L’architecture hostile ne fournit ni toit, ni accompagnement, ni place d’hébergement. Elle aménage surtout le paysage pour ceux qui le traversent.

Le prix reçu à Avignon fait partie de six distinctions dévoilées le 16 novembre au théâtre des Variétés, à Paris. La Fondation vise aussi bien les obstacles matériels que certains arrêtés municipaux. L’humour des intitulés n’efface pas la gravité du sujet : faire disparaître la pauvreté du champ de vision n’a jamais suffi à la faire disparaître tout court.

Un prix satirique peut conduire à un vrai retrait

La méthode a déjà produit des résultats. En février 2019, BNP Paribas avait été épinglée pour des éléments métalliques devant une agence parisienne avant de les faire retirer. La banque avait alors expliqué que l’installation remontait au précédent propriétaire de l’immeuble, selon Le Parisien. La responsabilité initiale et la possibilité de remédier à la situation sont donc deux questions distinctes.

À Avignon, le trophée ne vaut ni sanction ni décision de justice. Il constitue une interpellation publique. La réaction du Crédit Agricole et le sort réservé aux demi-disques n’étaient pas établis dans les éléments disponibles au 18 novembre 2026. La caisse régionale Alpes Provence affirme pourtant agir pour l’inclusion à travers son association CAAP Solidarités. L’occasion est toute trouvée de faire descendre cet engagement des brochures jusqu’au niveau du trottoir.