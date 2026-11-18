Les évaluations nationales publiées le 18 novembre 2026 font état d’un recul de la maîtrise du français, du CP à la seconde. Ces difficultés concernent aussi les entreprises qui accueillent des jeunes en stage ou en apprentissage, parfois peu à l’aise avec l’écrit.

Un recul en français dès l’école primaire

En quatrième, le score moyen en français est passé de 250 à 243 points entre 2023 et 2026. En CE1, 69,9 % des élèves obtiennent un résultat satisfaisant en dictée, contre 73 % trois ans plus tôt. Au CP, 68,3 % lisent des mots à voix haute de façon satisfaisante en 2026 ; ils étaient 74,9 % en 2021.

Magda Tomasini, directrice de l’évaluation, de la prospective et de la performance au ministère de l’Éducation nationale, reconnaît que « les résultats ne sont pas à la hauteur de ce qu’on pourrait espérer compte tenu des différentes politiques mises en œuvre ». Les programmes introduits en septembre 2025, fondés sur un apprentissage plus systématique et explicite du français, n’ont pas encore produit d’effets visibles.

Les chiffres des filières professionnelles sont également préoccupants. En seconde professionnelle, 53 % des élèves appartiennent au groupe le moins performant en mathématiques, contre 12,4 % en seconde générale et technologique. En français, 45 % des élèves de seconde professionnelle n’ont pas trouvé le sens du mot « inextinguible » malgré l’indice fourni ; en première année de CAP, 22 % maîtrisent insuffisamment les compétences élémentaires en français.

Pour ces jeunes, rédiger un compte rendu, comprendre une consigne écrite ou communiquer avec un client peut poser problème en stage ou en apprentissage. Les lacunes accumulées dès l’école primaire peuvent ainsi les suivre dans leur parcours professionnel.

Des formations en entreprise et de nouveaux programmes au collège

Plusieurs groupes industriels ont intégré une remise à niveau en français au parcours d’accueil de leurs apprentis ; d’autres financent des ateliers d’écriture ou de communication professionnelle. Les entreprises qui accompagnent ainsi leurs jeunes collaborateurs constatent des gains en autonomie, en confiance et en productivité. Cet apprentissage de l’écrit peut aussi soutenir leur insertion professionnelle à long terme et limiter le risque de décrochage.

Depuis septembre 2026, le ministère de l’Éducation nationale déploie de nouveaux programmes au collège, ainsi que le dispositif « collège en progrès » et des groupes à effectifs réduits, pour travailler plus systématiquement la maîtrise de la langue. Des associations et des fondations d’entreprise proposent du tutorat et du soutien scolaire ciblés sur les quartiers prioritaires.

Certaines grandes entreprises confient à des salariés volontaires l’animation d’ateliers de lecture dans les écoles primaires ; d’autres financent des outils numériques d’apprentissage personnalisé, gratuits pour les élèves en difficulté. Les résultats des évaluations nationales restent toutefois en deçà des attentes malgré ces initiatives.

Des difficultés qui creusent les écarts entre élèves

Maîtriser l’écrit conditionne l’accès à l’information, la possibilité de défendre ses droits et la participation à la vie démocratique. Les élèves qui quittent l’école sans cette maîtrise sont davantage exposés à la précarité professionnelle et à l’exclusion sociale. Les difficultés en français creusent les écarts entre les élèves issus de milieux favorisés et les autres.

Les entreprises peuvent financer des programmes éducatifs, proposer du mécénat de compétences ou adapter leurs recrutements pour valoriser les aptitudes pratiques. Certaines expérimentent ainsi le recrutement sans CV, complété par une formation linguistique interne.

L’enquête internationale Pisa publiée en septembre 2026 confirme une baisse de la compréhension de l’écrit chez les élèves français depuis 2022. La France n’est pas seule concernée. En mathématiques, les résultats restent stables, avec quelques progrès au CP et en CE1 sur certains exercices ; la compréhension des énoncés demeure néanmoins nécessaire pour les réussir.

Les pouvoirs publics sont appelés à renforcer les moyens consacrés à l’enseignement du français, notamment dans les zones défavorisées. Les entreprises peuvent développer leurs initiatives éducatives, tandis que les familles restent le premier cercle d’apprentissage du langage. Les mouvements lycéens témoignent aussi d’une jeunesse consciente de ces enjeux, mais souvent démunie face aux solutions.