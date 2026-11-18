RTE confirme l’abondance électrique pour l’hiver 2026-2027. La consommation progresse pourtant trop lentement, selon le gestionnaire du réseau, pour atteindre les objectifs de décarbonation. Pour les industriels, la disponibilité de l’électricité ne règle pas non plus la question de son prix.

Un hiver sans risque de manque d’électricité, une consommation qui progresse peu

RTE n’identifie aucun risque de manque d’électricité cet hiver. La capacité nucléaire d’EDF atteint 50 GW en novembre 2026, soit 10 GW de plus qu’en 2022, et devrait atteindre 53 GW en janvier 2027. Le gestionnaire du réseau précise que « la crise énergétique de 2026 est différente de celle de 2022-2023, qui était alors marquée par une très faible disponibilité de la production nucléaire et un risque élevé sur l’équilibre entre l’offre et la demande ».

La consommation électrique reste néanmoins inférieure de 5 % à sa moyenne d’avant les crises, calculée sur la période 2014-2019. Elle n’a augmenté que d’environ 1 % au premier semestre 2026. Dans l’industrie, les transports et le chauffage, le passage à l’électricité demeure lent.

Le gouvernement a lancé un plan d’électrification au printemps 2026. Six mois plus tard, Olivier Houvenagel, directeur Économie du système électrique de RTE, constate : « Nous ne voyons pas d’inflexion structurelle très forte pour la consommation électrique, en tout cas pas à hauteur de ce qui serait nécessaire pour atteindre les objectifs de décarbonation du pays ». Il qualifie sa progression de « timide » et de « très en deçà » des cibles fixées.

La météo joue aussi sur les besoins du réseau : chaque degré perdu en hiver mobilise 2 400 MW supplémentaires, l’équivalent de deux réacteurs nucléaires. Un hiver annoncé doux par Météo-France correspond à une probabilité de 70 % que le trimestre de novembre à janvier soit plus chaud que la normale.

Solvay demande des prix sécurisés pour ses terres rares

Le chimiste Solvay développe une filière européenne de terres rares, des matériaux utilisés notamment dans les batteries et les technologies vertes. Son PDG, Philippe Kehren, réclame des garanties face à la domination chinoise et à l’instabilité des prix de l’énergie : « Nous voulons des prix sécurisés sur le long terme ». Le groupe demande des contrats d’achat garantis et des prix planchers pour éviter de délocaliser ses investissements.

La Chine contrôle 80 % de la production mondiale de terres rares. L’Europe cherche à développer ses propres capacités, mais ces projets risquent de partir vers des zones où les prix énergétiques sont plus stables s’ils ne peuvent être sécurisés. Les terres rares sont notamment nécessaires aux éoliennes, aux panneaux solaires et aux véhicules électriques.

Le prix du gaz continue de peser sur l’électricité

Malgré l’abondance de la production, les prix de l’électricité restent élevés. Sur le marché européen, le coût de la dernière unité produite, souvent par une centrale à gaz, fixe le prix pour l’ensemble de l’électricité. La France reste ainsi exposée aux hausses du gaz malgré son parc nucléaire.

Selon l’INSEE, le prix du gaz a augmenté de 27,1 % sur un an en octobre 2026. Les tensions géopolitiques persistantes alimentent sa volatilité. Pour les secteurs électro-intensifs — chimie, métallurgie, papeterie et cimenterie —, les coûts énergétiques réduisent les marges. Certaines entreprises envisagent de diminuer leur production ou de s’installer dans des pays proposant des tarifs régulés.

Les industriels demandent une réforme du marché européen de l’électricité. Parmi les propositions figurent le découplage des prix du gaz et de l’électricité, des tarifs régulés pour les industries stratégiques et des contrats pour différence, ou CfD, destinés à stabiliser les prix.

PME, ETI et aides à l’électrification

Les grands groupes disposent de services achats, de moyens de couverture financière et d’une capacité de négociation plus importante face aux variations de prix. Les PME et les entreprises de taille intermédiaire ont moins de possibilités pour se prémunir contre cette volatilité. Beaucoup ne peuvent investir dans l’électrification de leurs procédés sans visibilité sur leurs coûts futurs ; certaines réduisent leur activité, reportent des investissements ou ferment.

Les coûts de l’énergie concernent aussi les entreprises, au-delà des ménages évoqués dans Le poids du logement et de l’énergie dans les budgets. Pour soutenir les investissements industriels, plusieurs pistes sont avancées : davantage de contrats d’achat à long terme pour les filières stratégiques, un fonds de garantie des prix de l’énergie et une accélération des aides à l’électrification des PME.