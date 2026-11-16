Canaries : 450 morts, 36 enfants par bateau, l’urgence humanitaire

Depuis le début de novembre 2026, plus de 9 000 personnes ont débarqué aux îles Canaries après une traversée de l’océan Atlantique dans des conditions extrêmes. Parmi elles, des femmes, des enfants et des familles que les structures d’accueil espagnoles peinent à prendre en charge.

Des familles parmi les arrivants

Les services espagnols de sauvetage maritime constatent une présence croissante de familles entières à bord des embarcations, venues principalement du Sénégal et de Mauritanie. Un bateau intercepté au large le samedi 14 novembre transportait 240 personnes, dont 12 femmes et 36 enfants.

Après plusieurs jours dans des pirogues de fortune, les plus jeunes arrivent parfois déshydratés, en hypothermie ou malnutris, selon les équipes médicales présentes à El Hierro, principal point d’arrivée. Les psychologues des centres d’accueil signalent aussi des syndromes post-traumatiques aigus, notamment chez des enfants qui ont vu des passagers mourir en mer.

La route atlantique ouest-africaine a fait au moins 450 morts pendant les dix premiers mois de 2026, selon l’Organisation internationale pour les migrations (IOM). « C’est un voyage périlleux », résume Nicolas Haque, correspondant d’Al Jazeera à Dakar. Les traversées peuvent durer jusqu’à une semaine, avec une exposition aux éléments, à la faim et à la soif ; les survivants arrivent souvent en état de choc.

El Hierro au cœur des arrivées

En deux jours, 2 200 migrants ont atteint l’archipel, selon les services maritimes espagnols. Le samedi 14 novembre, 1 488 personnes ont été secourues lors d’une seule opération, contre 1 461 lors du précédent pic, enregistré le 7 novembre 2020.

À El Hierro, les personnes débarquées passent d’abord par le port avant d’être transférées vers d’autres îles Canaries ou vers l’Espagne continentale. « Les arrivées se sont encore intensifiées dimanche après-midi », rapportait Bernard Smith, correspondant d’Al Jazeera sur place. Le ministre de la Politique territoriale, Angel Victor Torres, s’est rendu sur l’île le dimanche 15 novembre pour évaluer la situation et coordonner les transferts. Les centres provisoires débordent ; les autorités réquisitionnent des gymnases et des installations sportives.

Dans les points d’accueil temporaires, les équipements sanitaires ne sont souvent pas adaptés, en particulier pour les femmes et les enfants. Les ONG présentes dénoncent un manque d’intimité, de moyens pour l’hygiène menstruelle et de suivi médical pédiatrique. Le nombre de mineurs non accompagnés augmente, et les dispositifs actuels peinent à leur fournir une prise en charge spécifique. Durant les premières heures après le débarquement, l’accès aux soins, à l’eau potable et à une alimentation équilibrée reste aléatoire.

Des habitants et des associations prennent le relais

Des organisations humanitaires distribuent des vêtements et proposent un accompagnement juridique ainsi qu’un soutien psychologique. Des entreprises locales offrent des emplois temporaires ou financent des programmes d’apprentissage linguistique. Des habitants organisent aussi des cours d’espagnol bénévoles et des parrainages pour aider les nouveaux arrivants dans leurs démarches administratives.

Au niveau européen, la pression monte sur les États européens pour renforcer le contrôle migratoire, malgré l’entrée en vigueur du Pacte européen sur la migration et l’asile en juin 2026. Bernard Smith souligne que « les États de l’UE subissent une pression pour mieux contrôler la migration depuis l’Afrique et l’extérieur de l’Union européenne ». Les acteurs de terrain constatent un décalage croissant entre ces politiques restrictives et les besoins humanitaires.

Dans cet archipel habitué à accueillir des vacanciers, non des naufragés de l’Atlantique, les bénévoles continuent de proposer des cours d’espagnol et une aide pour s’orienter dans les démarches administratives.