Trains perturbés à Zurich : pour être indemnisé, c’est le retard à destination qui compte

Un accident de personne à Zurich-Stadelhofen a perturbé les trajets lundi matin. Pour un voyageur qui manque sa correspondance, les CFF calculent l’indemnité à partir de l’heure d’arrivée au terminus inscrit sur son billet.

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La Rédaction
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Trains perturbés à Zurich : pour être indemnisé, c’est le retard à destination qui compte © Social Mag
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Lundi 16 novembre au matin, un accident de personne à la gare de Zurich-Stadelhofen a perturbé la circulation ferroviaire dans la région. Les Chemins de fer fédéraux suisses (CFF) ont annoncé des retards, des suppressions et des détournements. Dans le point diffusé à 7 h 42 par Watson, les perturbations étaient prévues jusque vers 11 heures. Cet horaire était une estimation.

Pour les voyageurs dont l’itinéraire passait par cette gare, deux trains supprimés peuvent avoir des conséquences très différentes. Une autre liaison permet parfois d’arriver avec quelques minutes de décalage. À l’inverse, un retard assez court pour faire manquer une correspondance peut repousser l’arrivée de plus d’une heure. C’est ce dernier écart, mesuré à la destination figurant sur le billet, qui sert de base au calcul.

Une heure de retard à l’arrivée ouvre un premier droit

Pour un billet ordinaire en trafic intérieur, les conditions des CFF prévoient une compensation de 25 % du prix du billet à partir de 60 minutes de retard. Elle atteint 50 % à partir de 120 minutes. Pour un trajet de 40 francs, cela représente respectivement 10 ou 20 francs. Les montants inférieurs à 5 francs ne sont pas versés.

Une personne venue de France doit aussi regarder comment elle a acheté son voyage. Pour un trajet international acheté en un seul paiement auprès des CFF, ceux-ci prennent en compte le voyage dans son ensemble. Un billet international et un billet régional achetés séparément ne forment pas automatiquement un seul contrat. Les CFF distinguent également le TGV Lyria, pour lequel le premier seuil d’indemnisation est de 30 minutes.

Avant de remplir le formulaire de demande pour un trajet international, le voyageur peut donc reprendre sa confirmation d’achat et relever l’heure à laquelle il a atteint sa destination finale. C’est cette heure, parfois bien différente de celle annoncée sur le premier quai, que le formulaire demande.

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