Antisémitisme : signes religieux retirés, trajets évités, la vie quotidienne sous contrainte

Selon la nouvelle Radiographie de l’antisémitisme en France, 69 % des Français juifs interrogés ont adopté au moins une stratégie d’évitement depuis le 7 octobre 2023. Derrière ce chiffre, l’enquête décrit des décisions très concrètes : modifier ses déplacements, masquer son identité ou retirer un signe visible de son domicile.

Ne plus porter un signe religieux dans la rue. Éviter certains quartiers. Effacer de ses réseaux sociaux ce qui pourrait révéler son origine ou sa religion. Ces comportements figurent parmi ceux recensés par l’Ifop dans la Radiographie de l’antisémitisme en France – édition 2027, publiée par l’American Jewish Committee (AJC) en partenariat avec la Fondapol en novembre 2026.

Le questionnaire a été administré à 500 Français se déclarant de confession juive entre le 29 juillet et le 28 septembre 2026. À la question portant sur les pratiques adoptées depuis l’attaque du 7 octobre 2023 en Israël, 69 % déclarent au moins une mesure destinée à réduire leur exposition à un environnement perçu comme hostile. Ce chiffre ne correspond pas au nombre d’actes antisémites commis : il mesure des adaptations déclarées par les personnes concernées.

Être moins identifiable dans la rue et sur Internet

Près d’une personne interrogée sur deux, 48 %, déclare avoir arrêté de porter des signes religieux distinctifs dans les espaces publics. Cette proportion progresse de 4 points par rapport à 2024. Le retrait d’une mezouzah, cet objet religieux fixé au montant de la porte dans certains foyers juifs, concerne 29 % des répondants, contre 19 % deux ans plus tôt. Il s’agit de l’une des variations les plus nettes du graphique de la page 27.

D’autres changements passent par des gestes moins visibles. Selon le rapport, 44 % ont évité certaines rues ou zones, et 44 % ont renoncé à afficher des signes d’identité ou d’origine sur Internet ou les réseaux sociaux. Près d’un répondant sur cinq, 18 %, indique avoir changé de nom sur des applications de livraison, tandis que 19 % ont créé un groupe de messagerie réservé à la sécurité et à celle des proches.

Tous les indicateurs ne montent pas. La proportion ayant réduit ou arrêté les déplacements en Uber est de 24 %, contre 33 % en 2024. Cette baisse invite à distinguer les pratiques les unes des autres plutôt que de parler d’une aggravation uniforme. L’enquête décrit surtout une multiplication de manières possibles d’ajuster son quotidien à une inquiétude.

La crainte touche aussi les relations sociales

Pour 79 % des répondants juifs, la réaction de la société depuis le 7 octobre a suscité un sentiment de solitude et d’isolement. Huit sur dix déclarent craindre d’être victimes d’un acte antisémite, et 66 % estiment que la France n’est pas un pays sûr pour les Juifs. Ces résultats expriment une insécurité vécue ou anticipée, indépendamment du nombre d’infractions enregistrées.

Le souvenir des agressions contribue à comprendre ce climat. Selon l’étude, 82 % des Français juifs interrogés déclarent avoir déjà subi un acte antisémite au cours de leur vie. Les insultes ou injures sont mentionnées par 60 % des répondants, les menaces d’agression par 35 % et les vols ou dégradations de biens par 24 %. Ces valeurs ne sont pas des taux annuels : elles portent sur des expériences cumulées, et les catégories peuvent concerner plusieurs faits pour une même personne.

Le rapport cite notamment l’école, la rue et les réseaux sociaux parmi les lieux où des expériences antisémites ont été rapportées. Il relève aussi que plus de la moitié des victimes interrogées, 52 %, connaissaient leurs agresseurs. L’hostilité ne se limite donc pas, dans les récits recueillis, à une rencontre anonyme : elle peut concerner des espaces où s’organisent normalement les études, les loisirs et la sociabilité.

Se projeter en France devient plus difficile

Ces expériences pèsent sur la manière dont les personnes interrogées décrivent leur avenir. Selon la page 28, 64 % des répondants juifs déclarent avoir déjà envisagé de quitter la France, contre 52 % en 2024. Pour 26 %, la raison principale invoquée est la crainte pour l’avenir des personnes de confession ou de culture juive dans le pays. Le graphique précise toutefois qu’une modalité de réponse a été ajoutée : l’évolution doit donc être lue avec prudence.

Une intention exprimée dans un questionnaire ne prédit pas un départ effectif. Elle dit néanmoins quelque chose de la difficulté à envisager une vie durable dans un environnement jugé incertain. Dans la même enquête, 72 % des répondants affirment que leur identité juive s’est renforcée depuis le 7 octobre. Ce résultat rappelle que la volonté de moins se rendre visible dans certains lieux peut coexister avec un attachement plus fort à son identité.

La confiance dans les recours institutionnels demeure un autre sujet : 22 % des victimes d’actes antisémites interrogées indiquent avoir porté plainte, contre 14 % en 2024. Parmi les motifs de renoncement, 41 % disent penser qu’une plainte n’aurait pas abouti. La statistique ne permet pas de connaître le devenir réel des procédures ; elle décrit un obstacle ressenti à la démarche.

Des initiatives de dialogue existent depuis longtemps, comme le Projet Aladin consacré au rapprochement entre Juifs et musulmans, déjà présenté par Social Mag. L’enquête de 2026 ne mesure pas leurs effets. Elle montre en revanche que la possibilité de vivre librement son identité religieuse ne se résume pas à l’absence d’agression : elle concerne aussi les itinéraires choisis, la façon de se présenter et la confiance accordée aux autres dans les gestes ordinaires.