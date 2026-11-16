Est-il dangereux de consommer des pommes de terre germées ? Un toxicologue donne son verdict

Une pomme de terre germée ou marquée de taches vertes doit finir à la poubelle, pas dans la casserole. Le risque : un empoisonnement aux glycoalcaloïdes, des toxines naturelles présentes dans le tubercule, alerte le site AOL.

Solanine et chaconine, deux toxines concentrées dans les germes

Les pommes de terre renferment deux glycoalcaloïdes toxiques, la solanine et la chaconine. Lauren Harris-Pincus, diététicienne et auteure de The Everything Easy Pre-Diabetes Cookbook et The Protein-Packed Breakfast Club, précise que si l’ensemble du tubercule en contient, la concentration est la plus élevée dans les yeux, la peau verte et les germes qui se forment.

Quand une pomme de terre germe, cela signifie que le niveau de ces toxines est devenu trop élevé pour une consommation sans risque. La teinte verte, elle, vient de la chlorophylle, qui n’est pas toxique en soi mais trahit souvent une concentration excessive de glycoalcaloïdes.

Une pomme de terre fraîche, rappelle Harris-Pincus, ne devrait présenter ni germes ni teinte verte sur la peau. En vieillissant ou en cas de mauvais stockage, les tubercules peuvent développer l’un ou l’autre, et parfois les deux à la fois.

Côté symptômes, l’affaire reste le plus souvent bénigne. Andrew Stolbach, toxicologue et médecin urgentiste au Department of Emergency Medicine du Johns Hopkins Hospital, explique que les glycoalcaloïdes provoquent des troubles gastro-intestinaux, crampes, diarrhée, nausées et vomissements, et qu’en théorie, une personne peut perdre en tension artérielle, avoir de la fièvre, des symptômes neurologiques et même mourir, mais que cela reste extraordinairement rare, la plupart des gens ne ressentant qu’un trouble gastro-intestinal léger.

Les symptômes apparaissent en général dans les quelques heures suivant l’ingestion, parfois jusqu’à une journée plus tard. Un empoisonnement de ce type se traite généralement à domicile, même s’il reste conseillé d’en parler à un professionnel de santé.

Beaucoup pensent que cuire les pommes de terre suffit à neutraliser le problème. C’est faux. Stolbach est catégorique : il indique que ces substances chimiques naturelles ne sont pas éliminées par la friture, la cuisson au four, le micro-ondes ou l’ébullition, et que couper les germes et la peau verte diminue, sans l’éliminer, l’exposition.

Certains préfèrent malgré tout retirer les zones suspectes au couteau d’office et cuisiner le reste, une pratique que les professionnels ne recommandent pas. Harris-Pincus confie sa propre méthode : elle utilise un couteau d’office pour retirer les yeux une fois qu’elle a cassé le germe, et si plus d’une petite zone paraît verte, elle jette la pomme de terre.

Un stockage soigné pour éviter d’en arriver là

La parade la plus simple reste d’acheter juste la quantité nécessaire, pour limiter le gaspillage et la détérioration. Les pommes de terre se conservent mieux dans un endroit frais, sombre et bien ventilé, type cellier ou placard, à l’écart de la lumière directe du soleil et des appareils de cuisine qui dégagent de la chaleur.

Un détail compte souvent moins qu’on le croit : la proximité avec les oignons. Harris-Pincus conseille de les tenir éloignées, car ils dégagent des gaz pouvant accélérer leur germination. La lumière, elle, joue aussi un rôle direct puisqu’une exposition excessive provoque une accumulation de solanine qui fait verdir la peau, selon la diététicienne.

Le réfrigérateur et le congélateur sont à proscrire avant cuisson, sauf si les pommes de terre sont déjà partiellement précuites. En dessous de 10 °C, l’amidon se transforme en sucre, ce qui donne un goût sucré et une décoloration une fois cuites.

Mieux vaut les garder non emballées, à température ambiante, dans un panier en fil métallique par exemple. Autre habitude à corriger : laver les pommes de terre seulement au moment de les cuisiner, l’humidité accélérant leur détérioration. C’est aussi pour cette raison que les pommes de terre prélavées en vente se conservent moins longtemps une fois achetées.