Deux lots de saucisse de foie Ökoland rappelés en Allemagne sont remboursés sans ticket

Si vous avez fait vos courses en Allemagne, deux dates de décembre permettent de repérer la charcuterie visée. Ökoland demande de rapporter les sachets concernés au magasin en raison de la présence possible de petits morceaux de métal.

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Deux lots de saucisse de foie Ökoland rappelés en Allemagne sont remboursés sans ticket © Social Mag
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Un petit sachet de 100 grammes portant la mention « Leberwurst fein » : c’est le produit à vérifier si vous avez acheté de la charcuterie de marque Ökoland en Allemagne. Le rappel publié le 13 novembre concerne quatorze Länder, dont la Sarre, la Rhénanie-Palatinat et le Bade-Wurtemberg. Les clients français qui font leurs courses de l’autre côté de la frontière peuvent donc eux aussi avoir un sachet concerné dans leur réfrigérateur.

Ökoland explique dans son avis aux consommateurs, reproduit par Food-Monitor, que certains sachets pourraient contenir de petits fragments métalliques. La marque demande de ne pas consommer la saucisse de foie appartenant aux deux lots visés.

Deux dates à lire sur le sachet

Les deux lots partagent le même code-barres, 4031829233511. Une fois ce code repéré, regardez la date de durabilité minimale, indiquée par le sigle allemand « MHD », et le numéro de lot, désigné par le mot « Charge ». Voici les deux combinaisons concernées :

  • 4 décembre 2026 (04.12.2026) pour le lot 3825082.
  • 8 décembre 2026 (08.12.2026) pour le lot 3825083.

Si les références correspondent, rapportez le produit au magasin où vous l’avez acheté. Ökoland précise que le commerçant rembourse le prix d’achat même si vous n’avez plus le ticket de caisse. En cas de doute sur un sachet, le service consommateurs de la marque répond à l’adresse [email protected], du lundi au vendredi de 9 heures à 16 heures.

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