Un comté du Jura sacré à Cordoue après une égalité à trois

À Cordoue, le fromage arrivé troisième a obtenu exactement autant de points que le champion. Le gruyère de la fromagerie villageoise de Rossens, dans le canton de Fribourg, a terminé la dégustation à 81 points. Aux côtés de ce gruyère de réserve affiné 18 mois, deux fromages français affichaient le même total, l’ossau-iraty de la maison Agour et le comté Fort des Rousses des Fromageries Arnaud.

Le récit de la finale par l’organisateur donne le détail qui a décidé du titre. Pour chacun des trois finalistes, le jury a écarté la note la plus élevée et la plus basse. C’est ce second calcul qui a donné la victoire au comté jurassien. Sur le palmarès officiel, on peut encore lire les trois scores identiques, l’ossau-iraty en deuxième position et le gruyère présenté par Gourmino en troisième.

Le comté primé a passé deux ans en cave au fort des Rousses. Pour Rafa Dominguez Gonzalez, le juré qui l’a défendu en finale, son intérêt tenait à la façon dont ses arômes évoluaient en bouche, avec des notes de fruits à coque. Les Fromageries Arnaud participaient au concours pour la quatrième fois.

Trois heures de dégustation à l’aveugle pour le premier tour

Au départ, 5 330 fromages venus de 45 pays étaient en lice. Les juges ont commencé par les goûter à l’aveugle. Pendant ces trois premières heures, ils ont examiné l’aspect, senti les arômes et évalué la texture. Le goût et les sensations en bouche pesaient le plus lourd dans l’attribution des points.

Parmi les médaillés d’or, 108 fromages ont obtenu la distinction « Super Gold ». Les quatorze membres du dernier jury les ont alors dégustés à leur tour. Chacun a choisi un fromage à défendre sur scène pour le titre.

À Rossens, le gruyère finaliste vient d’une fromagerie dont le lait est fourni par quinze producteurs. Ils sont installés dans quatre villages, Rossens, Farvagny-le-Petit, Magnedens et Treyvaux, indique la fromagerie de la famille Guillet.