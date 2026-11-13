Panne d’Outlook : où retrouver un message écrit pendant la coupure ?

Vous avez ouvert un courriel, tapé votre réponse et cliqué sur « Envoyer ». Pendant la panne de Microsoft 365 des 12 et 13 novembre, ce geste a pu donner une impression trompeuse. Lorsque l’application Outlook pour Windows travaille hors connexion, elle peut accepter le message et le ranger dans la boîte d’envoi en attendant de pouvoir communiquer avec le serveur.

Le premier endroit où regarder est donc la boîte d’envoi du compte utilisé. Si la réponse s’y trouve encore, elle attend son départ. Si vous aviez commencé à écrire sans cliquer sur « Envoyer », regardez plutôt dans les brouillons. Cette vérification évite de retaper la même réponse, puis de voir deux exemplaires partir au retour de la connexion.

La panne qui a touché Outlook et d’autres services de Microsoft a perturbé le travail d’entreprises et d’administrations dans plusieurs pays, comme l’a rapporté Reuters. Une connexion Internet en état de marche chez soi ne suffit pas toujours à débloquer la messagerie. L’application doit aussi pouvoir joindre le service distant.

Pourquoi certains anciens courriels restent lisibles

Le nouvel Outlook pour Windows peut conserver sur l’ordinateur une copie de certains dossiers. Un billet de train reçu la veille ou l’adresse d’un rendez-vous peuvent ainsi rester consultables, même quand aucun nouveau message n’arrive. Il faut pour cela que le compte ait déjà synchronisé ces éléments sur cet appareil. Une recherche effectuée pendant la coupure peut donc ne retrouver qu’une partie de vos échanges.

Dans sa notice sur le fonctionnement hors connexion, Microsoft détaille une limite facile à manquer. Dans le nouvel Outlook, le réglage par défaut conserve trente jours de courriels pour les dossiers concernés. Les autres durées proposées sont sept, quatre-vingt-dix et cent quatre-vingts jours. Allonger cette durée pendant la panne ne fait pas apparaître les anciens messages qui restaient à télécharger.

Quand la messagerie se synchronise à nouveau, vous pouvez vérifier que la réponse a quitté la boîte d’envoi et apparaît dans les éléments envoyés. Ce dossier garde la trace de l’envoi depuis votre compte. Pour un rendez-vous urgent, seule une réponse du destinataire vous assurera qu’il a pris connaissance de votre message.