478 ou 581 euros pour Noël 2026 ? Deux enquêtes annoncent des budgets différents

Ankorstore et YouGov estiment le budget moyen des fêtes à 478 euros, tandis que Cofidis et CSA Research avancent 581 euros. Ces montants ne mesurent pas une dépense réellement effectuée, mais des intentions recueillies dans deux enquêtes distinctes en octobre.

Quel budget les Français prévoient-ils pour Noël 2026 ? La réponse dépend de l’enquête consultée. La quatrième étude Ankorstore, réalisée avec YouGov, annonce une moyenne de 478 euros. Le baromètre Cofidis réalisé avec CSA Research, publié le 4 novembre, retient 581 euros. L’écart atteint 103 euros, alors que les deux études portent sur les fêtes de la même année.

Il ne s’agit pas d’une baisse de 103 euros entre deux dates, ni d’une révision annoncée du même sondage. Ankorstore a interrogé 2 007 personnes de 18 ans et plus du 9 au 13 octobre 2026. Cofidis s’appuie sur les réponses de 1 009 adultes recueillies du 6 au 8 octobre. Les instituts, les échantillons et les questionnaires sont distincts ; les éléments publiés ne permettent pas d’attribuer précisément la différence à une seule cause.

Deux progressions calculées sur deux séries différentes

Chaque étude compare son chiffre de 2026 à sa propre édition précédente. Chez Ankorstore, le budget moyen déclaré passe de 470 à 478 euros, soit huit euros supplémentaires et une hausse de 1,7 %. Chez Cofidis, il passe de 491 à 581 euros, soit 90 euros de plus. Il serait trompeur de mélanger la moyenne 2026 d’une enquête avec la référence 2025 de l’autre pour calculer une évolution.

Cofidis publie aussi un repère que l’étude Ankorstore ne fournit pas : la moitié des personnes interrogées prévoient moins de 400 euros. Cette information rappelle qu’une moyenne peut être supérieure au budget envisagé par de nombreuses personnes. L’enquête Ankorstore, elle, détaille des écarts géographiques importants : 612 euros en Île-de-France, contre 383 euros dans le Grand Est.

Sur le pouvoir d’achat, les enquêtes pointent la même préoccupation

Les indicateurs ne sont pas identiques, mais les réponses décrivent toutes deux des préparatifs attentifs au coût des fêtes. Pour Ankorstore, 41 % des sondés désignent le prix comme premier critère pour choisir où acheter les cadeaux. Les cadeaux restent la première priorité budgétaire pour 53 % des répondants, une part en baisse de 6,1 points sur un an ; 26 % privilégient désormais les repas et boissons.

Du côté de Cofidis, 62 % des personnes interrogées craignent que le contexte économique pèse sur les fêtes. Parmi ces répondants inquiets, 72 % citent les prix de l’alimentation comme première préoccupation. Les deux pourcentages ne portent donc pas sur le même indicateur que les 41 % relevés par Ankorstore et ne doivent pas être soustraits ou additionnés.

Social Mag avait déjà présenté le budget de 581 euros de Cofidis après sa publication, début novembre. L’étude Ankorstore apporte un second point de vue, avec un échantillon plus large et des questions spécifiques sur les lieux d’achat. Dans les deux cas, les montants portent sur des intentions exprimées en octobre, avant les dépenses réellement effectuées pendant les fêtes.