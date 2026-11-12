Cette figurine musicale pour enfants est rappelée, même si elle semble intacte

Une figurine peut sembler en parfait état et présenter malgré tout un risque pour un jeune enfant. Le fabricant Tonies a annoncé mercredi 11 novembre 2026 le rappel de sa figurine musicale « Helene Fischer – Die schönsten Kinderlieder », destinée à être utilisée avec la Toniebox. Selon le communiqué de l’entreprise, de petites pièces peuvent se détacher pendant l’utilisation et présenter un risque d’étouffement.

Le rappel concerne précisément la référence 11003054. Il ne vise pas toutes les figurines Tonies, ni l’appareil de lecture en général. L’entreprise explique n’avoir, à ce stade, aucune indication d’un défaut comparable sur ses autres modèles.

Pourquoi il ne faut pas attendre qu’une pièce se détache

Le fabricant insiste sur une particularité importante : le défaut ne se manifeste pas sur chaque exemplaire, et il peut être difficile à détecter à l’œil nu. L’absence de fissure ou de pièce manquante ne permet donc pas de conclure que le jouet est sans danger.

Sa consigne est immédiate : retirer la figurine concernée de la portée des enfants, cesser de l’utiliser et organiser son retour. Cela vaut aussi pour les familles qui n’ont remarqué aucun problème au cours des premières semaines d’utilisation.

Tonies indique avoir examiné les premiers signalements, puis arrêté la production et la livraison de cette référence avant d’engager le rappel auprès des acheteurs. Le produit avait été commercialisé à partir du mois d’octobre dans plusieurs pays européens. Il ne faut cependant pas déduire de cette diffusion qu’une commercialisation en France est confirmée.

Un remboursement ou une autre figurine

Selon la notice officielle de rappel, les consommateurs concernés peuvent prendre contact avec leur revendeur ou directement avec Tonies. L’entreprise propose le remboursement du prix d’achat ou une autre figurine disponible, par l’intermédiaire d’un bon d’achat du même montant. Elle annonce prendre en charge les frais de retour.

Un portail de retour doit également faciliter les démarches. Tant que les modalités ne sont pas entièrement accessibles, l’essentiel consiste à mettre l’objet hors d’atteinte et à conserver les informations de référence utiles au contact avec le vendeur ou le fabricant.

Les familles qui ont offert, prêté ou revendu cette figurine sont invitées à prévenir la personne qui la détient. Cette précaution permet de faire circuler l’alerte même lorsque le produit n’est plus chez son acheteur initial.

La chaîne publique allemande ARD a également relayé le rappel le 11 novembre. Pour les parents, le point décisif reste la référence exacte de la figurine : les autres Tonies ne sont pas visés par cette annonce, selon les informations communiquées par le fabricant.